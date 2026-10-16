Đưa chính sách, pháp luật mới về dân số vào cuộc sống

Hội nghị nhằm cụ thể hóa việc triển khai các quy định mới về công tác dân số, bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và hệ thống y tế cơ sở. Trọng tâm của hội nghị là phổ biến Luật Dân số, Nghị định số 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn thi hành. Đây là những văn bản quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để triển khai công tác dân số toàn diện trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dân số và phát triển bền vững.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: L.A

Các nội dung được chú trọng truyền đạt, gồm: Duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số thông qua sàng lọc trước sinh, sơ sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và thực hiện các chính sách hỗ trợ liên quan đến công tác dân số. Đây đều là những vấn đề cần được triển khai đồng bộ, gắn với điều kiện thực tế và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Đáng chú ý, Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số, trong đó có các chính sách hỗ trợ liên quan đến sinh con, chăm sóc người cao tuổi, sàng lọc bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh, cũng như chế độ đối với cộng tác viên dân số.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: L.A

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan đến quy định mới, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách và thực hiện nhiệm vụ dân số và phát triển tại địa phương, đơn vị.

Từ yêu cầu thực tiễn, việc triển khai chính sách không chỉ dừng lại ở phổ biến văn bản mà cần được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng địa bàn; đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và năng lực của đội ngũ trực tiếp thực hiện. Đây là điều kiện quan trọng để các quy định mới được thực hiện thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác dân số và phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua hội nghị, Sở Y tế, Chi cục Dân số tỉnh và đơn vị chuyên môn hướng đến tăng cường sự thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách, củng cố phối hợp giữa các cấp, ngành và hệ thống y tế cơ sở, từng bước đưa Luật Dân số cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đi vào cuộc sống.