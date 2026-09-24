Đưa chính sách pháp luật đến với người dân

Chính sách gắn với quyền lợi người dân

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết hợp phát trực tuyến trên các kênh thông tin chính thống của phường Nghĩa Đô.

Tại hội nghị, Báo cáo viên, ThS Vũ Thị Thanh Tú, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp thành phố Hà Nội) giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thủ đô năm 2026 và các chính sách liên quan.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: M.T

Với 9 chương, 36 điều, Luật Thủ đô 2026 quy định về vị trí, vai trò của Thủ đô cùng các cơ chế, chính sách, thẩm quyền, trách nhiệm trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô. Điểm đáng chú ý là tinh thần trao quyền mạnh hơn, tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền Thủ đô, gắn với nguồn lực thực hiện cũng như trách nhiệm kiểm tra, giám sát, giải trình.

Từ những quy định mang tính tổng thể, phần trình bày đi sâu vào các lĩnh vực gắn với đời sống người dân. Trong đó, y tế và an sinh xã hội là những nội dung đáng chú ý khi Luật định hướng xây dựng hệ thống hiện đại, tiên phong trong ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số.

Ông Phạm Văn Thiết, Tổ trưởng Tổ dân phố số 25, phường Nghĩa Đô. Ảnh: M.T

Tham dự hội nghị, ông Phạm Văn Thiết, Tổ trưởng Tổ dân phố số 25, phường Nghĩa Đô đặc biệt quan tâm đến những chính sách về y tế, an sinh và phúc lợi xã hội. Theo ông Thiết, qua các buổi phổ biến, tập huấn, những người trực tiếp làm công tác ở cơ sở có thêm thông tin để rà soát, hướng dẫn người dân tiếp cận các chính sách liên quan.

“Ở cơ sở, tổ dân phố có trách nhiệm rà soát, lập hồ sơ, phân loại các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội để báo cáo phường thẩm định. Thông qua những kiến thức được chia sẻ tại hội nghị, việc rà soát tại tổ dân phố được thực hiện đầy đủ, chính xác, bảo đảm đúng đối tượng để người dân được tiếp cận và thụ hưởng chính sách kịp thời”, ông Phạm Văn Thiết chia sẻ.

Theo ông Thiết, khi người làm công tác tại cơ sở nắm chắc các quy định, việc tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn người dân cũng thuận lợi hơn. Đây là một trong những khâu quan trọng để chính sách sau khi được ban hành có thể đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Mở rộng cách tiếp cận pháp luật từ cơ sở

Chia sẻ về chương trình, đại diện Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội cho biết, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Hội triển khai hướng tới người nghèo, người yếu thế và người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Chương trình có sự tham gia của Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội, lãnh đạo và nhân dân phường Nghĩa Đô. Ảnh: M.T

Tại Nghĩa Đô, đối tượng tham dự gồm các cá nhân thuộc diện bảo trợ xã hội, người làm công tác xã hội, đại diện tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và cán bộ các phòng, ban của phường. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn trên cơ sở phối hợp với địa phương, tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với người tham dự.

Thay vì dành phần lớn thời gian giới thiệu các quy định, báo cáo viên tập trung phân tích những ví dụ, tình huống cụ thể để người nghe dễ hiểu, dễ tiếp cận. Người tham dự cũng được khuyến khích trao đổi, đặt câu hỏi về những vấn đề còn chưa rõ, qua đó gắn các quy định pháp luật với những vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Nghĩa Đô là đơn vị thứ 10 được Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội triển khai hoạt động tuyên truyền trong năm 2026. Theo kế hoạch, Hội thực hiện chương trình tại 14 đơn vị trong năm nay và tiếp tục duy trì trong những năm tiếp theo.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp phát trực tuyến trên các kênh thông tin chính thống của phường. Ảnh: M.T

Đáng chú ý tại Nghĩa Đô là hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp phát trực tuyến trên các kênh thông tin chính thống của phường. Được biết, Nghĩa Đô là một trong những xã, phường đầu tiên của Hà Nội triển khai hình thức này nhằm thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030”.

Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 15-4-2025, hướng tới đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ số kết hợp với phương thức truyền thống phù hợp.

Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp với phát trực tuyến giúp mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin pháp luật, nhất là với những người không có điều kiện tham dự tại hội trường. Cùng với việc lựa chọn nội dung sát nhu cầu và tăng trao đổi, giải đáp, cách làm này góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn những quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình, từ đó thuận lợi hơn trong tiếp cận và thụ hưởng chính sách.