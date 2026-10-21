Với quyết tâm đưa chính sách nhanh chóng vào cuộc sống, ngành thuế tỉnh đang dốc toàn lực tháo gỡ mọi rào cản, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và hướng dẫn người nộp thuế, đảm bảo dòng vốn hỗ trợ từ Nhà nước đến đúng và trúng đối tượng.

Chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ giúp người dân, doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tại Lào Cai, chính sách có thể có tác động nhất định đến số thu ngân sách Nhà nước trong ngắn hạn, nhưng tạo thêm nguồn lực để người nộp thuế tái đầu tư, mở rộng hoạt động, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu ổn định, bền vững lâu dài.

Kết quả rà soát bước đầu cho thấy, chính sách giảm thuế theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội mang tính bao phủ rộng, hướng vào khu vực kinh tế siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Cụ thể, đối với khối kinh tế cá thể, nhóm cá nhân và hộ kinh doanh có quy mô doanh thu dưới 10 tỷ đồng chiếm tỷ trọng áp đảo lên tới 99,86% tổng số đối tượng hoạt động.

Việc áp dụng chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân cho nhóm này dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách 60 tỷ đồng vào năm 2026 và tiếp tục tăng lên 85 tỷ đồng vào năm 2027.

Ở khu vực doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp nhỏ có quy mô doanh thu dưới 10 tỷ đồng cũng chiếm đến 31% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn. Khoản hỗ trợ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng sẽ khiến ngân sách giảm thu khoảng 12 tỷ đồng trong năm 2026 và 18 tỷ đồng trong năm 2027.

Như vậy, tính chung trong cả giai đoạn 2026 - 2027, giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp ước tính đạt 175 tỷ đồng; trong đó, năm 2026 là 72 tỷ đồng và năm 2027 là 103 tỷ đồng.

Việc số tiền được miễn giảm tăng mạnh hơn 43% từ năm 2026 sang năm 2027 cho thấy, cơ quan quản lý kỳ vọng lớn vào sự phục hồi, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao tính tuân thủ thuế của cộng đồng doanh thương siêu nhỏ sau khi được tiếp sức kịp thời.

Anh Dương Thái Dũng - Chủ Khách sạn Như Nguyệt 3 cho biết: “Các chính sách miễn, giảm thuế của Nhà nước có ý nghĩa thiết thực, giúp hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng chi phí, có thêm nguồn lực tái đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thêm việc làm cho người lao động”.

Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, ngành thuế tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Trước hết, cơ quan thuế tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời các chính sách thuế mới đến người nộp thuế bằng nhiều hình thức đa dạng.

Cùng với đó, ngành thuế tỉnh chú trọng rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu theo từng địa bàn, lĩnh vực và từng nhóm đối tượng cụ thể. Việc chủ động phân tích các yếu tố tác động đến số thu giúp cơ quan quản lý có những giải pháp điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến thực tế. Đặc biệt, công tác chống thất thu ngân sách được đẩy mạnh toàn diện, tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế, siết chặt quản lý nợ thuế và quyết liệt thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Phó Trưởng Thuế tỉnh Vương Bích Hằng cho biết: “Ngành thuế tỉnh bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc: chính sách hỗ trợ phải đến đúng đối tượng, đúng quy định, đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để tránh việc lợi dụng chính sách nhằm gian lận, trốn thuế”.

Việc triển khai hiệu quả và trúng đối tượng gói hỗ trợ này chính là minh chứng rõ nét cho sự chuyển đổi tư duy quản lý - lấy người nộp thuế làm trung tâm. Với sự tiếp sức kịp thời cùng các giải pháp quản lý thuế hiện đại, đồng bộ, Lào Cai vừa tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế vừa đảm bảo hoàn thành xuất sắc dự toán ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.