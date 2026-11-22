Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, một số tổ chức, cá nhân có tư tưởng thù địch, chống đối liên tục tung ra những luận điệu xuyên tạc, suy diễn về mục đích và nội dung Nghị quyết. Mới đây, thông qua cái gọi là “Diễn đàn ước mơ canh tân”, tổ chức khủng bố Việt Tân tiếp tục rêu rao rằng Nghị quyết số 23-NQ/TW là “chiến lược thâm nhập tinh vi”, nhằm vô hiệu hóa cộng đồng người Việt ở nước ngoài, phân hóa các tổ chức cộng đồng và hình sự hóa hoạt động đối kháng. Những luận điệu ấy không chỉ bóp méo chủ trương của Đảng, Nhà nước mà còn bộc lộ tầm nhìn thiển cận, đi ngược khát vọng hòa hợp dân tộc, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước...