Từ cam kết hợp tác đến hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp

CEPA Việt Nam – UAE chính thức có hiệu lực từ ngày 3/2/2026, tạo khuôn khổ mới thúc đẩy thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế giữa hai nước. Không chỉ hướng tới mở rộng tiếp cận thị trường, Hiệp định còn dành sự quan tâm đến doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), thuận lợi hóa thương mại, hợp tác kinh tế và thương mại số. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là những đơn vị chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch quốc tế.

Tuy nhiên, cơ hội từ CEPA không tự động chuyển thành đơn hàng hay doanh thu. Đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, những khó khăn thường gặp không chỉ nằm ở năng lực sản xuất mà còn là thiếu thông tin về thị trường UAE, chưa nắm rõ quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu chứng nhận Halal, phương thức thanh toán và cách thức tiếp cận nhà nhập khẩu. Chi phí tham gia hội chợ, khảo sát thị trường, thuê tư vấn hoặc đào tạo nhân lực cũng là những trở ngại đáng kể.

Bởi vậy, bên cạnh việc phổ biến nội dung Hiệp định, yêu cầu đặt ra là phải hình thành một hệ thống thông tin hỗ trợ có địa chỉ rõ ràng, giúp doanh nghiệp xác định được mình cần hỗ trợ gì và có thể tìm đến đâu.

Trước hết, ở cấp Trung ương, Bộ Công Thương là đầu mối quan trọng trong triển khai các hoạt động thực thi CEPA và hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường. Trong đó, Cục Xúc tiến thương mại là địa chỉ doanh nghiệp có thể tìm hiểu các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, hội chợ, triển lãm, đoàn giao dịch thương mại, kết nối nhà nhập khẩu và hoạt động quảng bá hàng Việt Nam tại nước ngoài.

Đối với doanh nghiệp muốn tìm hiểu sâu hơn về cam kết hội nhập, quy tắc xuất xứ và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi Hiệp định, các đơn vị nghiên cứu, tư vấn thuộc Bộ Công Thương, trong đó có Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, là kênh thông tin cần được chú trọng. Đáng chú ý, tháng 10/2026, Viện đã tổ chức các hội thảo góp ý nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng ấn phẩm đề xuất biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng CEPA. Nội dung nghiên cứu tập trung vào những vấn đề doanh nghiệp cần trực tiếp giải quyết như ưu đãi thuế quan, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan, tiêu chuẩn Halal và các yêu cầu kỹ thuật của thị trường UAE.

Ở nước ngoài, Thương vụ Việt Nam tại UAE giữ vai trò cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp trong nước với cơ quan quản lý, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác sở tại. Đây là đầu mối phù hợp để doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu thị trường, xác minh thông tin đối tác, cập nhật quy định nhập khẩu, tìm kiếm cơ hội giao thương và đề nghị hỗ trợ khi phát sinh vướng mắc.

Đối với những doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm xuất khẩu sang UAE, việc chủ động liên hệ Thương vụ ngay từ giai đoạn nghiên cứu thị trường sẽ giúp hạn chế rủi ro, thay vì chỉ tìm đến cơ quan hỗ trợ khi tranh chấp đã xảy ra.

Tìm đúng chương trình, tiếp cận đúng đầu mối

Một trong những yêu cầu quan trọng là phải giúp doanh nghiệp phân biệt được từng nhóm hỗ trợ, tránh tình trạng có chương trình nhưng không biết mình thuộc đối tượng nào hoặc không nắm được cách đăng ký.

Với doanh nghiệp đang ở giai đoạn tìm hiểu thị trường, nhóm hỗ trợ cần ưu tiên là cung cấp thông tin và tư vấn. Doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin từ Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại, các đơn vị chuyên môn và Thương vụ Việt Nam tại UAE để tìm hiểu ngành hàng có tiềm năng, nhu cầu nhập khẩu, hệ thống phân phối, đối thủ cạnh tranh, quy định về nhãn mác, chất lượng và chứng nhận sản phẩm. Những thông tin này giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng cạnh tranh trước khi quyết định đầu tư chi phí xuất khẩu.

Với doanh nghiệp đã có sản phẩm và đang chuẩn bị giao dịch, nhu cầu hỗ trợ sẽ chuyển sang đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan, thanh toán quốc tế, đàm phán hợp đồng và phòng ngừa rủi ro thương mại. Đây là nhóm kiến thức đặc biệt quan trọng bởi ưu đãi thuế quan chỉ có thể được khai thác khi hàng hóa đáp ứng điều kiện xuất xứ và doanh nghiệp thực hiện đúng thủ tục chứng nhận theo quy định.

Đối với doanh nghiệp có năng lực cung ứng và mong muốn tìm kiếm khách hàng, các chương trình kết nối giao thương, hội chợ, triển lãm và đoàn xúc tiến thương mại là kênh cần ưu tiên. Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu sản phẩm, tiếp xúc trực tiếp với nhà nhập khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ tại UAE.

Thực tế, hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường UAE đã được triển khai trước khi CEPA có hiệu lực. Trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2021, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại UAE tổ chức đoàn giao dịch thương mại gồm 19 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng, kết hợp tham dự triển lãm World Expo Dubai 2020. Các doanh nghiệp đã có cơ hội tiếp xúc với cơ quan đại diện thương mại, nhà phân phối và đối tác nhập khẩu tiềm năng tại Abu Dhabi và Dubai. Những hoạt động như vậy cho thấy xúc tiến thương mại không chỉ là quảng bá hình ảnh sản phẩm mà còn là một phương thức đưa doanh nghiệp đến gần hơn với thị trường.

Ở cấp địa phương, các sở công thương, trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, cùng các hiệp hội ngành hàng có vai trò quan trọng trong việc đưa chương trình hỗ trợ đến từng doanh nghiệp. Đây là những đầu mối gần với cơ sở sản xuất, kinh doanh, có điều kiện nắm bắt nhu cầu và lựa chọn doanh nghiệp phù hợp để tham gia hoạt động xúc tiến.

Đặc biệt, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được chú trọng trong quá trình tiếp cận chính sách. Thay vì yêu cầu doanh nghiệp tự tìm hiểu hàng loạt văn bản, cơ quan hỗ trợ nên phân loại theo ngành hàng, quy mô, năng lực xuất khẩu và giai đoạn phát triển để giới thiệu chương trình tương ứng. Một doanh nghiệp mới tìm hiểu UAE cần được tư vấn thị trường; doanh nghiệp đã có đơn hàng cần hỗ trợ về xuất xứ, chứng từ và tiêu chuẩn; doanh nghiệp đã có năng lực cung ứng cần được kết nối với nhà nhập khẩu.

Cách tiếp cận này giúp tránh dàn trải nguồn lực, đồng thời nâng cao khả năng doanh nghiệp sử dụng được hỗ trợ sau khi tham gia chương trình.

Đo hiệu quả bằng kết quả doanh nghiệp đạt được

Một vấn đề cần quan tâm là làm thế nào để doanh nghiệp thực sự tiếp cận được các chương trình hỗ trợ, thay vì chỉ biết đến qua những hội nghị phổ biến chính sách.

Trước hết, thông tin về chương trình cần được công khai trên các cổng thông tin chính thức của Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại, cơ quan chuyên môn tại địa phương và hiệp hội ngành hàng. Mỗi chương trình cần có thông tin tối thiểu về đơn vị tổ chức, đối tượng thụ hưởng, điều kiện tham gia, thời hạn đăng ký, hồ sơ cần chuẩn bị, mức hỗ trợ (nếu có) và đầu mối liên hệ.

Doanh nghiệp cũng cần được hướng dẫn quy trình tiếp cận theo hướng đơn giản, dễ thực hiện. Trước khi đăng ký, cần xác định rõ mục tiêu tham gia: tìm hiểu thị trường, đào tạo nghiệp vụ, tìm kiếm đối tác hay xúc tiến xuất khẩu. Tiếp đó, doanh nghiệp rà soát điều kiện của chương trình, chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và gửi đến cơ quan tổ chức. Sau khi được lựa chọn, doanh nghiệp cần chủ động phối hợp, chuẩn bị năng lực cung ứng, hồ sơ sản phẩm và nhân sự tham gia. Kết thúc chương trình, cần có cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Đáng chú ý, hỗ trợ doanh nghiệp không nên dừng lại ở thời điểm kết thúc hội nghị hay chuyến xúc tiến. Cần tiếp tục theo dõi số lượng đối tác được kết nối, số cuộc đàm phán được duy trì, hợp đồng được ký kết, giá trị đơn hàng, số sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường và tỷ lệ doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu sau chương trình. Đây mới là những chỉ số phản ánh sát hơn hiệu quả của chính sách.

Thực tế, vai trò của các cơ quan hỗ trợ còn thể hiện ở khả năng đồng hành khi doanh nghiệp gặp sự cố. Tháng 3/2024, một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương và Thương vụ Việt Nam tại UAE hỗ trợ giải quyết vụ việc đối tác UAE giao hàng thiếu nghiêm trọng so với chứng từ. Sau khi phối hợp với các cơ quan chức năng và ngân hàng liên quan tại sở tại, doanh nghiệp đã nhận lại khoản tiền tạm ứng 526.257 USD, tránh được thiệt hại tương đương khoảng 13,4 tỷ đồng. Vụ việc cho thấy thông tin, kết nối và sự can thiệp kịp thời của cơ quan đại diện thương mại có thể mang lại giá trị rất cụ thể cho doanh nghiệp.

CEPA đang mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và UAE. Nhưng để cơ hội ấy được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần được tiếp cận chính sách theo cách thiết thực hơn: có thông tin đúng, có địa chỉ rõ, có hướng dẫn cụ thể và có sự đồng hành trong quá trình thực hiện.

Về phía cơ quan quản lý, cần chuyển mạnh từ tư duy phổ biến chính sách sang chủ động thiết kế, kết nối và theo dõi các chương trình hỗ trợ theo nhu cầu của từng nhóm doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động tìm hiểu, chuẩn bị năng lực và xác định rõ mục tiêu khi tham gia.

Có thể nói, giá trị của một chính sách hỗ trợ không nằm ở số lượng văn bản được ban hành hay hội nghị được tổ chức, mà ở chỗ doanh nghiệp có biết, có tiếp cận được và có sử dụng được chính sách ấy để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh hay không.