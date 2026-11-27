PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Nhận diện khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn thụ hưởng

Chia sẻ về khung pháp lý và định hướng chính sách phát triển giáo dục, PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, năm 2025 đã ghi dấu ấn với hàng loạt quyết sách lập pháp mang tính nền tảng. Trong đó, nổi bật là việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học; ban hành các nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 - 5 tuổi; cùng các cơ chế, chính sách đặc thù và chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia.

Toàn bộ hệ thống chính sách này xoay quanh 4 định hướng chiến lược lớn: Mở rộng cơ hội tiếp cận, bảo đảm công bằng trong giáo dục; đổi mới quản trị, tăng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo; đổi mới đầu tư, huy động nguồn lực xã hội và gắn đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Những quyết sách này không chỉ tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy và phương thức phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Dẫu vậy, nhìn thẳng vào thực tiễn triển khai năm 2026, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chỉ rõ vẫn còn tồn tại một khoảng cách nhất định giữa chính sách được ban hành với kết quả thụ hưởng thực tế của người học, nhà giáo và các cơ sở giáo dục. Tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, thiếu trường lớp tại một số địa bàn vẫn chưa được giải quyết một cách căn bản. Khâu tuyển dụng, điều động và bố trí giáo viên còn gặp nhiều vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, không ít cơ sở giáo dục vẫn lúng túng khi thực hiện quyền tự chủ do việc phân cấp, phân quyền chưa thực sự gắn liền với nguồn lực bảo đảm và trách nhiệm giải trình. Ở một số nơi, việc đầu tư cơ sở vật chất cũng như đào tạo nhân lực chất lượng cao chưa bám sát hiệu quả sử dụng và nhu cầu thực tế của xã hội. Từ góc nhìn này, PGS.TS Triệu Thế Hùng nhận định, trọng tâm hiện nay không chỉ dừng lại ở việc ban hành thêm văn bản quy phạm pháp luật, mà phải dồn lực tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Đồng quan điểm về yêu cầu nâng cao năng lực thực thi, ông Lê Huy Nam, Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo hiện nay không chỉ nằm ở việc đổi mới chương trình, phương pháp hay mở rộng quy mô. Điều cốt lõi là phải nâng cao năng lực của toàn hệ thống nhằm chuyển hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng thành kết quả thực chất trong phát triển con người và nguồn nhân lực.

Quang cảnh Hội thảo.

Kiến tạo giải pháp đồng bộ cho giai đoạn phát triển mới

Để thu hẹp khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn, PGS.TS Triệu Thế Hùng đề xuất 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là khẩn trương triển khai chính sách, hoàn thiện hệ thống hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời các nút thắt. Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát từng chính sách cụ thể để xác định rõ nội dung đã đủ điều kiện thực thi, đồng thời khoanh vùng những vướng mắc về thẩm quyền, trách nhiệm và ấn định thời hạn giải quyết. Trong đó, ưu tiên ban hành hướng dẫn cho các chính sách tác động trực tiếp đến quyền lợi người học, công tác tuyển dụng, bố trí nhà giáo và cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục; bảo đảm việc miễn, hỗ trợ học phí diễn ra đúng đối tượng, đúng thời điểm và khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Thứ hai là bảo đảm nguồn lực đồng bộ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và gắn chặt với hiệu quả đầu ra. Nguồn vốn đầu tư cần ưu tiên cho trường lớp, thiết bị, phòng thí nghiệm tại những địa bàn thiếu hụt, đặc biệt là vùng khó khăn, đi kèm với việc tính toán đầy đủ kinh phí và điều kiện vận hành để công trình phát huy tối đa công năng sau đầu tư. Song song với trách nhiệm đầu tư của Nhà nước đối với giáo dục công, cần đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội và thúc đẩy cơ chế đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao dựa trên nhu cầu thực tế, chuẩn đầu ra và sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

Thứ ba, tăng cường công tác giám sát, đánh giá và theo dõi việc khắc phục hạn chế. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Văn hóa và Xã hội cần tập trung giám sát các chính sách then chốt về học phí, đội ngũ nhà giáo, quyền tự chủ và hiệu quả đặt hàng đào tạo. Thước đo của quá trình đánh giá phải là mức độ thụ hưởng của người học, điều kiện công tác của nhà giáo và chất lượng đào tạo thực tế, gắn liền với trách nhiệm và thời hạn xử lý cụ thể cho từng kiến nghị sau giám sát.

Góp thêm góc nhìn chiến lược cho lộ trình này, ông Lê Huy Nam đề xuất 5 giải pháp căn cơ: Hoàn thiện thể chế để hiện thực hóa quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu thông qua ưu tiên phân bổ nguồn lực; chuyển trọng tâm đánh giá chất lượng từ đầu vào và quy trình sang sự phát triển thực chất về phẩm chất, năng lực, khả năng thích ứng của người học; chủ động dự báo và gắn cơ cấu đào tạo với nhu cầu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; đổi mới căn bản giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đi đôi với trang bị tư duy phản biện, năng lực số và kỹ năng làm chủ công nghệ; đổi mới quản trị thực thi theo hướng gắn phân cấp, phân quyền với năng lực thực hiện, tăng cường đánh giá tác động để kịp thời điều chỉnh chính sách sát với hơi thở cuộc sống.