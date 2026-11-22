Gia đình ông Nguyễn Văn Thường được hỗ trợ 75 con gà giống làm "vốn" để cải thiện thu nhập.

Trao sinh kế, tiếp thêm động lực vươn lên

Trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập, ông Nguyễn Văn Thường (SN 1974) cùng vợ là bà Lê Thị Hiền (SN 1973) đang chăm sóc đàn gà được dự án “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững hỗ trợ. Với nhiều người, 75 con gà giống có thể không phải tài sản lớn nhưng với gia đình ông Thường, đó là nguồn sinh kế đáng quý, mở ra thêm hy vọng cải thiện cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Thường cho biết: “Bản thân mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu, không thể làm những công việc nặng nhọc. Nhiều năm nay, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào vợ. Không có vốn đầu tư, tôi chỉ tranh thủ thời gian ở nhà chăn nuôi nhỏ lẻ, duy trì đàn gà khoảng 10 - 20 con để cải thiện bữa ăn và kiếm thêm thu nhập. Nay được hỗ trợ thêm con giống, thức ăn và được tiêm phòng các loại vắc xin nên mới chỉ hơn 1 tháng, đàn gà phát triển rất tốt. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc, phát triển đàn gà để có thêm nguồn thu, đỡ đần vợ con”.

Sau hơn 1 tháng, đàn gà của ông Thường đang phát triển tốt.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1993) chồng mất đã 9 năm, một mình phải gánh vác gia đình và 2 đứa con nhỏ; thuộc hộ nghèo. Được chính quyền địa phương quan tâm, gia đình chị là một trong những hộ dân được hỗ trợ 75 con gà giống để cải thiện kinh tế.

Chị Quỳnh cho biết: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đồng lương công nhân của một xưởng tư nhân chỉ đủ trang trải những chi phí sinh hoạt thiết yếu của mấy mẹ con. Khi được hỗ trợ đàn gà giống 75 con, gia đình tôi mừng lắm, vì có thêm điều kiện, nguồn lực để phát triển chăn nuôi. Giống gà lai chắc khoẻ, dễ chăm sóc, chúng tôi còn được đội ngũ chuyên môn của phường theo dõi, tư vấn kỹ thuật thường xuyên nên rất yên tâm trong quá trình chăn nuôi. Nếu thuận lợi, Tết âm lịch tới, đàn gà sẽ cho xuất chuồng, mẹ con tôi cũng có thêm thu nhập để chi tiêu, mua sắm”.

Số gà giống được hỗ trợ đang từng bước tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hà Huy Tập có nguồn thu nhập ổn định.

Thực hiện dự án “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, UBND phường Hà Huy Tập đã chỉ đạo các tổ dân phố rà soát, lựa chọn các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng, chưa được hỗ trợ mô hình sinh kế, có đủ điều kiện về lao động và chuồng trại chăn nuôi để tham gia mô hình gà sinh kế. Theo đó, phường hỗ trợ mô hình sinh kế cho 61 hộ nghèo, hộ cận nghèo với 4.575 con gà giống, tổng kinh phí ngân sách là 620 triệu đồng.

Ngoài 75 con gà giống và 10 bao cám thức ăn cho mỗi hộ, toàn bộ đàn gà đều được tiêm vắc-xin phòng bệnh trước khi bàn giao về cho người dân. Phường cũng tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, bố trí cán bộ chuyên môn phối hợp với đơn vị cung cấp thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình chăn nuôi. Đặc biệt, nhóm zalo được thiết lập để kịp thời trao đổi thông tin, giải đáp những vướng mắc về kỹ thuật, hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh, giúp bà con yên tâm chăm sóc đàn gà, nâng cao hiệu quả mô hình.

Rà soát sát thực tế, hỗ trợ đúng nhu cầu

Công tác rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo được phường Hà Huy Tập thực hiện nghiêm túc, minh bạch, nhằm lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, đúng đối tượng.

Phường Hà Huy Tập hiện có 7.059 hộ dân. Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ cần sự vào cuộc thường xuyên, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, địa phương chú trọng công tác rà soát, nắm bắt hoàn cảnh từng hộ, xác định nguyên nhân nghèo và nhu cầu hỗ trợ để xây dựng giải pháp phù hợp.

Theo kết quả rà soát sơ bộ năm 2026 của UBND phường, giai đoạn 2022-2025, toàn phường có 126 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,78%; 128 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,81%. So với trước, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,52%, hộ cận nghèo giảm 1,23%. Đối với rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030, số hộ nghèo sơ bộ là 247 hộ, chiếm 3,5%; hộ cận nghèo là 280 hộ, chiếm 3,98%.

Thực tế này đặt ra yêu cầu địa phương phải tiếp tục rà soát kỹ từng trường hợp, không chỉ nhận diện hộ nghèo, cận nghèo mà còn làm rõ nguyên nhân, điều kiện và khả năng vươn lên của mỗi gia đình. Trên cơ sở đó, việc hỗ trợ được định hướng theo từng nhóm đối tượng: hộ thiếu vốn sản xuất được kết nối nguồn lực tín dụng; hộ có khả năng lao động được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm; những trường hợp già yếu, bệnh tật, mất sức lao động được quan tâm bằng các chính sách an sinh phù hợp…

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ các mô hình, phường còn chỉ đạo lực lượng chuyên môn phối hợp với đơn vị cung cấp thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, đảm bảo hiệu quả của mô hình.

Ông Nguyễn Nhật Linh – Phó Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập cho biết: “Công tác giảm nghèo của địa phương không chỉ dừng lại ở việc rà soát, thống kê số hộ nghèo mà quan trọng hơn là phải xác định đúng nguyên nhân, nhu cầu và khả năng vươn lên của từng gia đình. Từ đó, phường lựa chọn hình thức, mô hình hỗ trợ phù hợp; huy động các nguồn lực, kết nối chính sách để khơi dậy ý chí, tạo điều kiện để người dân chủ động vươn lên phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương”.

Thời gian tới, phường Hà Huy Tập tiếp tục chỉ đạo các tổ dân phố phối hợp rà soát, cập nhật đầy đủ tình hình đời sống của người dân; phân loại cụ thể từng nhóm hộ, xác định những khó khăn cần tháo gỡ để xây dựng phương án hỗ trợ sát thực tế. Cùng với nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương sẽ tăng cường huy động sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội.