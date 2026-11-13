Đưa chính sách đến với người dân

Cán bộ thôn, bản phối hợp với bộ đội biên phòng tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân thôn Sín Chải, xã Pha Long.

Nói dễ hiểu, chọn kênh phù hợp

Ở thôn Sín Chải, xã Pha Long, những buổi phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã trở nên quen thuộc với người dân. Nội dung tập trung vào những vấn đề gắn với đời sống như giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới và phòng tránh bị người xấu lôi kéo.

Em Hảng Thị Yến, người dân thôn Sín Chải chia sẻ: “Trước đây em chưa hiểu nhiều về đường biên, mốc giới. Nhờ cán bộ tuyên truyền, em biết phải có ý thức bảo vệ biên giới, không nghe lời người lạ, không để kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ làm những việc không tốt”.

Tuy nhiên, điều kiện tiếp cận thông tin giữa các hộ dân còn khác nhau. Ở vùng cao, một bộ phận bà con chưa thông thạo tiếng phổ thông, không biết chữ hoặc ít sử dụng điện thoại thông minh. Vì vậy, bên cạnh văn bản và mạng xã hội, việc gặp gỡ, giải thích trực tiếp bằng tiếng của đồng bào vẫn cần thiết, nhất là với những chính sách liên quan đến quyền lợi của từng gia đình.

Anh Lồ Củi Thàng, Trưởng thôn Thính Chéng, xã Mường Khương (áo xanh) trực tiếp tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người dân.

Anh Lồ Củi Thàng - Trưởng thôn Thính Chéng, xã Mường Khương cho biết: “Thôn sử dụng Facebook và nhóm Zalo để chuyển thông tin đến người dân. Với những hộ không sử dụng mạng xã hội, tôi sẽ gặp trực tiếp để nói về các chế độ, chính sách, trong đó có chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia”.

Việc tuyên truyền còn được lồng ghép trong những cuộc gặp gỡ, trò chuyện thường ngày. Qua trao đổi, cán bộ thôn kịp thời giải thích những nội dung người dân chưa rõ, giải đáp thắc mắc giúp bà con nắm bắt đầy đủ hơn các chính sách liên quan đến đời sống và quyền lợi của mình.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Mường Khương tổ chức 74 buổi tuyên truyền, hội nghị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút hơn 12.000 lượt người tham gia. Cùng với đó, hệ thống truyền thanh xã thực hiện 220 chương trình với 880 tin và 660 bài phản ánh, giúp bà con tiếp cận thông tin ngay tại thôn, bản, kể cả khi không dự các cuộc họp.

Tại thôn Sải Duần, xã Bát Xát, các nhóm Zalo phát huy lợi thế trong việc chuyển tải thông báo và giúp người dân xem lại thông tin khi cần. Những chủ trương, chính sách và thông báo mới của địa phương được cập nhật nhanh chóng, giúp các hộ dân chủ động theo dõi, tìm hiểu và xem lại nội dung khi cần thiết. Cách làm này không chỉ rút ngắn thời gian truyền tải thông tin mà còn giúp cán bộ thôn nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chính sách.

Theo ông Chảo Láo Lù, Bí thư Chi bộ thôn Sải Duần, người dân có thể cập nhật thông báo mới ngay trên điện thoại, đồng thời tra cứu những nội dung liên quan đến quyền lợi và đời sống gia đình. Việc kết hợp các hình thức tuyên truyền giúp thông tin đến với nhiều nhóm người dân hơn, phù hợp với điều kiện và khả năng tiếp nhận của từng hộ.

Để người dân cùng góp ý, giám sát

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật không chỉ giúp người dân nắm bắt các chủ trương, chính sách mà còn nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm, từ đó chủ động tham gia góp ý, giám sát việc thực hiện tại địa phương.

Từ đầu năm 2026 đến nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã thực hiện 773 cuộc giám sát, tổ chức 17 hội nghị phản biện xã hội và hơn 8.200 buổi tuyên truyền, thu hút trên 635.000 lượt người tham gia. Đây là những hoạt động góp phần phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trong quá trình thực hiện chính sách.

Người dân vùng cao tiếp cận thông tin về chủ trương, chính sách thông qua các nền tảng số.

Cùng với giám sát, hoạt động đối thoại trực tiếp tạo điều kiện để người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Trong năm 2026, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 155 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, thu hút hơn 9.100 lượt người tham dự.

Ở cơ sở, những nội dung người dân quan tâm có thể là các khoản đóng góp, công trình hoặc việc thực hiện chính sách tại địa phương. Khi được cung cấp thông tin rõ ràng, bà con có cơ sở theo dõi, góp ý và phản ánh những điều chưa phù hợp.

Thông qua những cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, các chủ trương, chính sách từng bước đến gần hơn với đồng bào vùng cao.

Ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: “Điều quan trọng là người dân hiểu chính sách liên quan đến mình như thế nào, cần làm gì và phản ánh ở đâu khi gặp vướng mắc. Vì vậy, Mặt trận sẽ phối hợp đổi mới cách tuyên truyền cho phù hợp từng địa bàn, đồng thời giám sát, theo dõi việc giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở”.

Đưa chính sách đến với người dân không chỉ dừng lại ở việc phổ biến những quy định, mà quan trọng hơn là giúp bà con hiểu đúng, biết cách áp dụng vào thực tế. Khi nội dung tuyên truyền gần gũi, thiết thực, những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ từng bước đi vào cuộc sống, trở thành những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày của người dân.