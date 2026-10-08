Đưa chính sách đến gần người dân qua mạng xã hội

Anh Nguyễn Văn Ren tự quay và biên tập các video chia sẻ thông tin chính sách, pháp luật.

Đổi mới cách tuyên truyền

Buổi tối, sau khi hoàn tất những công việc trong ngày, anh Nguyễn Văn Ren bắt đầu một phần việc khác. Trong phòng khách, anh dựng giá đỡ điện thoại, điều chỉnh góc máy, cài micro mini lên áo rồi mở tập hồ sơ đã chuẩn bị từ trước.

Trong tập hồ sơ là những văn bản, tài liệu anh đã cẩn thận tìm kiếm cùng kịch bản đã soạn kỹ lưỡng. Vừa kiểm tra lại thông tin, vừa sắp xếp nội dung cho video, anh Nguyễn Văn Ren tự tin giải thích từng vấn đề trước ống kính khi điện thoại ghi hình.

Anh Ren cho biết: “Thông thường tôi sẽ chuẩn bị thông tin, kịch bản, quay video, cắt ghép hình ảnh và video, viết bài, đồng thời thường xuyên theo dõi phản hồi của người xem. Với một thôn có 770 hộ, hơn 3.000 nhân khẩu như thôn Hiền An, tôi nghĩ đây là công việc vô cùng cần thiết”.

Sinh năm 1987, anh Ren từng có thời gian vào Nam làm việc và mưu sinh trong lĩnh vực công nghệ. Nhờ đó, anh sớm làm quen với việc xây dựng và vận hành các kênh thông tin trên nền tảng số. Khi trở về địa phương, những kỹ năng tích lũy được trở thành công cụ hỗ trợ anh trong công việc ở cơ sở. “Tôi nghĩ nếu người dân đã sử dụng điện thoại, mạng xã hội hằng ngày thì mình cũng có thể đưa những thông tin cần thiết đến với bà con qua chính những nền tảng đó. Quan trọng là thông tin phải đúng, dễ hiểu và phù hợp với những điều người dân đang quan tâm”, anh Ren chia sẻ thêm.

Từ suy nghĩ ấy, đầu tháng 8/2026, anh đưa tài khoản Facebook “Trưởng Thôn Mới” vào hoạt động. Nội dung kênh chủ yếu xoay quanh các thông báo, chính sách, quy định của pháp luật và những vấn đề được người dân quan tâm, gửi câu hỏi. Kênh cũng đăng thông tin phục vụ đời sống và công tác phòng, chống, ứng phó với thời tiết cực đoan trên địa bàn.

Hiện nay, tài khoản “Trưởng Thôn Mới” đã có hơn 21 nghìn người theo dõi. Con số này cho thấy phạm vi tiếp cận của kênh không còn giới hạn trong một thôn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với anh Ren về tính chính xác cũng như trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin. Vì thế, trước mỗi nội dung, anh Ren thường tìm hiểu, đối chiếu và lựa chọn nguồn thông tin phù hợp. “Thông tin liên quan đến chính sách, pháp luật thì mình phải thật thận trọng. Tôi thường tham khảo văn bản quy phạm pháp luật và những thông tin được chính quyền địa phương hướng dẫn, trao đổi để kiểm tra lại trước khi làm nội dung. Sau đó, tôi cố gắng diễn giải sao cho dễ hiểu, gần với những vấn đề bà con đang quan tâm”, anh Ren nói.

Gỡ băn khoăn từ cơ sở

Từ cách làm này, những nội dung vốn được trình bày bằng ngôn ngữ hành chính trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn với người dân. Sự mộc mạc của kênh cũng tạo cảm giác thân thiện, khuyến khích người dân mạnh dạn gửi câu hỏi để được giải đáp. Nhờ đó, mỗi video của anh có hàng nghìn lượt xem, đồng thời câu hỏi gửi đến anh Ren ngày càng tăng.

Trong số đó có câu hỏi của bà Trần Thị Út về trường hợp người thân lớn tuổi, sống neo đơn, không có nơi ở ổn định có được hưởng chính sách hỗ trợ hay không. Tiếp nhận câu hỏi, anh Ren tìm hiểu các quy định về trợ cấp hưu trí xã hội, đồng thời trao đổi với chính quyền địa phương để có thêm cơ sở giải thích. Trên cơ sở đó, anh thực hiện một video, lần lượt làm rõ những nội dung liên quan đến trường hợp của người thân bà Út theo cách ngắn gọn, dễ hiểu. “Nhờ trưởng thôn giải thích rõ ràng nên tôi hiểu thêm về chính sách, cũng biết được trường hợp của người thân mình cần làm gì. Tôi cảm ơn trưởng thôn rất nhiều”, bà Út chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vinh Lộc, UBND xã đánh giá rất cao tinh thần chủ động, sáng tạo của anh Nguyễn Văn Ren trong việc vận hành trang “Trưởng Thôn Mới”.

“Việc đưa các chính sách lên mạng xã hội theo cách gần gũi giúp thông tin pháp luật được truyền tải nhanh, dễ hiểu hơn, đồng thời tạo kênh tương tác hai chiều để giải đáp những thắc mắc của người dân ngay từ cơ sở. Trong thời gian tới, chính quyền xã cũng sẽ đồng hành, định hướng quy chuẩn thông tin và hỗ trợ kỹ năng số để bảo đảm nội dung được truyền tải chuẩn xác, đúng quy định, tiến tới nghiên cứu nhân rộng mô hình hay này”, ông Huy thông tin thêm.