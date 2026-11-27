Gia đình bà Hoàng Thị Minh từng bước cải thiện điều kiện sản xuất nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Trên đồi chè rộng hơn 1ha ở xóm Điềm Mặc (xã Phú Đình), gia đình bà Hoàng Thị Minh đang từng bước cải thiện điều kiện sản xuất nhờ nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Từ khoản vay 50 triệu đồng, bà đầu tư phân bón, cây giống, cải tạo diện tích chè; đồng thời vay thêm 50 triệu đồng với lãi suất thấp để xây dựng công trình nước sạch, chủ động nguồn nước tưới cho cây trồng. Nhờ đó, việc chăm sóc đồi chè thuận lợi hơn, giảm phụ thuộc vào thời tiết và tiết kiệm công lao động.

Cũng tại xóm Điềm Mặc, gia đình ông Nguyễn Xuân Dương lựa chọn phát triển kinh tế theo mô hình vườn - ao - chuồng. Được vay 100 triệu đồng vốn ưu đãi, ông đầu tư chăn nuôi dê, ngựa sinh sản, lợn, gia cầm và phát triển ao cá.

Nguồn vốn lãi suất thấp giúp gia đình giảm áp lực đầu tư ban đầu, chủ động xoay vòng vốn và từng bước mở rộng sản xuất. Riêng đàn dê và ngựa sinh sản, mỗi năm có thể mang lại doanh thu trên 300 triệu đồng.

Để nguồn vốn chính sách thực sự phát huy hiệu quả, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở rất quan trọng. Hội Cựu chiến binh xã Phú Đình là một trong những tổ chức nhận ủy thác, phối hợp quản lý, giám sát hoạt động vay vốn; đồng thời nắm bắt nhu cầu, hoàn cảnh của hội viên và nhân dân để kịp thời hỗ trợ.

Ông Lý Văn Thư, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, cho biết: Đồng hành cùng người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn là trách nhiệm của tổ chức Hội trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể và ngân hàng, nguồn vốn ưu đãi từng bước đến đúng đối tượng, trở thành điểm tựa giúp nhiều gia đình vươn lên.

Ông Nguyễn Xuân Dương được vay vốn ưu đãi giải quyết việc làm để phát triển kinh tế theo mô hình vườn – ao – chuồng.

Theo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Định Hóa, toàn xã hiện có trên 750 khách hàng vay vốn, với tổng dư nợ hơn 38,1 tỷ đồng. Nguồn vốn được triển khai thông qua nhiều chương trình, tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, cải thiện nhà ở cùng các nhu cầu phát triển kinh tế khác.

Cùng với tín dụng ưu đãi, năm 2026, xã Phú Đình được bố trí trên 3,3 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Trong đó, 1,32 tỷ đồng được dành hỗ trợ 17 hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát; phần kinh phí còn lại phục vụ hỗ trợ giống chè, xây dựng mô hình xóm thông minh và chỉnh trang cảnh quan theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ông Trương Văn Vựng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Đình, cho biết: Địa phương chú trọng triển khai các chính sách đúng đối tượng, sát nhu cầu thực tế, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Năm 2026, xã quyết tâm hoàn thành 10/10 tiêu chí nông thôn mới.

Từ những khoản vay giúp người dân phát triển sản xuất đến các chương trình hỗ trợ nhà ở, xây dựng nông thôn mới và bảo tồn văn hóa, các chính sách đang từng bước đi vào cuộc sống ở Phú Đình.