Đưa chính sách đào tạo nghề đến người dân Ea Kly

Chính sách hỗ trợ học nghề thực sự đến được với người dân khi hiểu mình có thể học nghề gì, được hỗ trợ ra sao và vận dụng thế nào. Từ kế hoạch đến lớp học là quá trình kết nối giữa chính quyền cơ sở, người lao động và đơn vị đào tạo.

Tại xã Ea Kly, các lớp nghề trên địa bàn đang mở thêm cơ hội học tập cho người dân. Để cơ hội ấy trở thành sinh kế, việc triển khai cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, giúp người học lựa chọn phù hợp và theo học đến cuối khóa.

Lễ khai giảng lớp nghề trồng cà phê tại buôn Kla, xã Ea Kly.

Bắt đầu từ nhu cầu của người học

Các lớp đào tạo nghề tại Ea Kly được tổ chức ở nhiều thôn, buôn. Việc lựa chọn nghề và bố trí lớp học cần tính đến đặc điểm từng địa bàn, điều kiện tham gia và dự định việc làm của người dân sau đào tạo.

Nhu cầu ấy không giống nhau giữa các nhóm lao động. Người muốn tìm việc tại cơ sở kinh doanh có yêu cầu khác với người học để làm dịch vụ tại nhà. Với người đang làm nông nghiệp, lịch học còn phải tính đến mùa vụ, công việc gia đình và điều kiện đi lại.

Bởi vậy, khảo sát cần đi sâu hơn việc ghi nhận số người đăng ký. Mong muốn của người học phải được xem xét cùng khả năng tham gia và cơ hội vận dụng sau đào tạo. Đây cũng là căn cứ để địa phương phối hợp với đơn vị đào tạo lựa chọn nghề, bố trí địa điểm và thời gian học phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kly cho biết, muốn đưa chính sách đào tạo nghề đến đúng người, trước hết phải nắm được nhu cầu của người lao động.

Cùng với khảo sát, thông tin chính sách cần được chuyển tải dễ hiểu. Người có nhu cầu phải biết điều kiện tham gia, nội dung, thời gian học, hồ sơ đăng ký và các khoản hỗ trợ áp dụng đối với mình.

Cán bộ trực tiếp triển khai đóng vai trò kết nối, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc. Những trường hợp chưa rõ đối tượng, thiếu hồ sơ hoặc băn khoăn về lịch học cần được tư vấn trước khi hoàn tất đăng ký.

Ông Nguyễn Văn Quang, phụ trách Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Kly cho biết, khi tư vấn cần trao đổi kỹ về mong muốn của từng người, tránh đăng ký theo phong trào.

Theo ông Quang, thông tin từ cơ sở là căn cứ để địa phương trao đổi với đơn vị đào tạo, cân nhắc quy mô lớp, địa điểm, lịch học và yêu cầu chuẩn bị. Qua đó, kế hoạch đào tạo phù hợp hơn với điều kiện của người học.

Phối hợp tổ chức lớp, tính việc làm sau đào tạo

Các lớp học được bố trí vào buổi tối những ngày cuối tuần, tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn, buôn. Cách sắp xếp này giúp người dân thuận tiện đi lại, chủ động bố trí công việc sản xuất và gia đình để tham gia học nghề.

Cùng với việc bố trí thời gian, địa điểm phù hợp, chất lượng hướng dẫn và thời lượng thực hành là những yếu tố cần được chú trọng để học viên có thể vận dụng kỹ năng sau khóa học.

Chẳng hạn, với nghề trang điểm thẩm mỹ, học viên cần trực tiếp thực hiện thao tác, được hướng dẫn sửa lỗi và rèn luyện nhiều lần. Việc giảng dạy vì thế cần có dụng cụ, vật tư và điều kiện thực hành tương ứng.

Trước khi mở lớp, địa phương và đơn vị đào tạo cần thống nhất trách nhiệm. Địa phương nắm thông tin người học, hỗ trợ kết nối, tiếp nhận phản ánh; đơn vị đào tạo phụ trách chuyên môn, bố trí người giảng dạy và đánh giá theo chương trình. Vướng mắc phát sinh cần được hai bên trao đổi sớm để xử lý.

Bà Nguyễn Thị Ý Nga, Giám đốc Công ty TNHH Vũ Nguyên Bio (đơn vị đào tạo) cho biết, chương trình cần giúp học viên nắm kỹ năng cơ bản và có thời gian luyện tập phù hợp.

Theo dõi lớp học cũng cần vượt ra ngoài việc nắm số người có mặt. Những trường hợp nghỉ học, khó bố trí thời gian hoặc chưa theo kịp nội dung cần được tìm hiểu nguyên nhân. Phản hồi của học viên giúp điều chỉnh cách phối hợp và rút kinh nghiệm cho các lớp tiếp theo.

Sau đào tạo, cần tiếp tục theo dõi người học sử dụng nghề ra sao. Có người cần tìm nơi làm việc để tích lũy kinh nghiệm; có người muốn tự làm dịch vụ nhưng thiếu dụng cụ hoặc chưa biết tiếp cận khách hàng. Mỗi hướng đi đòi hỏi cách tư vấn phù hợp.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Kly, hiệu quả đào tạo cần được xem xét từ khả năng áp dụng của người học. Địa phương cần tiếp tục nắm nhu cầu sau khóa học, phối hợp tư vấn và kết nối cơ hội việc làm. Những phản hồi này giúp xây dựng kế hoạch đào tạo sát hơn với thực tế.

Từ khảo sát đến tổ chức lớp, mỗi khâu đều tác động đến kết quả cuối cùng. Khi được tư vấn rõ, lựa chọn đúng và có điều kiện thực hành, người dân có thêm cơ hội chuyển kiến thức đã học thành kỹ năng, việc làm và thu nhập.