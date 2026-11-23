Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn khám sức khỏe cho bệnh nhân.

Từ Nghị quyết 72 đến Đề án 05

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị xác định sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Một trong những mục tiêu được đặt ra đến năm 2030 là thực hiện BHYT toàn dân, tiến tới miễn phí khám, chữa bệnh ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Thái Nguyên hiện có 70 xã thuộc vùng III hoặc là xã an toàn khu (ATK), phần lớn nằm ở khu vực miền núi, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Mặc dù tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt mức cao, trên địa bàn vẫn còn người chưa có thẻ. Đối với những người đã tham gia, khoản đồng chi trả 5% hoặc 20% chi phí khám, chữa bệnh đôi khi vẫn là gánh nặng, nhất là khi phải điều trị dài ngày hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

Xuất phát từ thực tế đó, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW, Thái Nguyên triển khai Đề án số 05/ĐA-UBND từ ngày 1/11/2026 (Đề án 05), tập trung vào hai nội dung thiết thực: hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người chưa có thẻ và hỗ trợ phần chi phí đồng chi trả cho người bệnh khi khám, chữa bệnh.

Bác sĩ thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn.

Với tổng kinh phí dự kiến gần 24 tỷ đồng, Đề án 05 hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 6.076 người chưa có thẻ tại 8 xã ngoài diện ATK, gồm: Chợ Rã, Thanh Thịnh, Quang Sơn, La Hiên, Văn Lăng, Đồng Hỷ, Tân Thành và Thành Công. Đồng thời, người bệnh đủ điều kiện khi khám, chữa bệnh tại 11 bệnh viện và 43 trạm y tế được hỗ trợ phần chi phí đồng chi trả BHYT.

Theo dự kiến, sau khi Đề án 05 được triển khai, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt trên 98,3%, vượt chỉ tiêu 96,22% được Chính phủ giao năm 2026; gần 85% số xã đạt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Đặc biệt, khoảng 72.300 lượt người bệnh sẽ được miễn toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Không chỉ hướng tới mở rộng diện bao phủ, Đề án 05 còn thể hiện sự chủ động của Thái Nguyên trong lựa chọn những nhiệm vụ cụ thể để đưa Nghị quyết số 72-NQ/TW vào cuộc sống.

Đánh giá về cách làm này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai những nhiệm vụ mới, có tính đột phá về BHYT toàn dân, miễn phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT và tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở. Đây là bước đi góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Một tấm thẻ, nhẹ gánh viện phí

Mắc bệnh thận đã 8 năm, chị Mai Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường THCS Huyền Tụng, phường Đức Xuân, thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn trong điều trị. Gần đây, chân bị phù nề, chị phải chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn. Chi phí điều trị kéo dài là nỗi lo thường trực đối với chị và gia đình. Từ khi Đề án 05 được triển khai, chị được hỗ trợ phần chi phí đồng chi trả BHYT.

Để người bệnh sớm được thụ hưởng chính sách, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn đã chủ động rà soát quy trình, lược bỏ những thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết quyền lợi. Từ ngày 1 đến ngày 10-11, Bệnh viện đã hỗ trợ phần chi phí đồng chi trả cho 225 trường hợp, với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Không riêng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, ngay từ những ngày đầu tháng 11-2026, các cơ sở y tế tham gia Đề án 05 đã bố trí nhân lực, rà soát đối tượng và hoàn thiện quy trình tiếp nhận, giải quyết quyền lợi cho người bệnh. Sự chủ động này nhằm bảo đảm chính sách được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, hiện thực hóa yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh về việc “xác định Nhân dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể được phục vụ và thụ hưởng mọi thành tựu phát triển kinh tế - xã hội”.

Y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Thông trao đổi với người bệnh tại buồng điều trị.

Tại Bệnh viện Bạch Thông, đến ngày 10-11, đã có 10 trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ phần chi phí đồng chi trả BHYT. Bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Thị Hiên, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Thông, cho biết: Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đề án 05, hoàn thiện quy trình thực hiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết quyền lợi cho người bệnh. Đồng thời, đơn vị phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội đối chiếu dữ liệu, bảo đảm việc hỗ trợ được thực hiện nhanh chóng, chính xác, công khai, minh bạch và thuận tiện. Còn tại Bệnh viện Phùng Chí Kiên, sau 12 ngày triển khai, đơn vị đã hỗ trợ phần chi phí đồng chi trả BHYT cho 316 lượt người bệnh đủ điều kiện, với tổng số tiền gần 48 triệu đồng.

Những kết quả bước đầu cho thấy chính sách đang từng bước đi vào thực tiễn. Sau gần 2 tuần triển khai, toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 1,685 tỷ đồng để mua thẻ BHYT cho 5.323 đối tượng. Tại 11 bệnh viện tham gia Đề án 05, có 1.063 lượt người bệnh được hỗ trợ phần chi phí đồng chi trả BHYT, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của ngành Y tế và tinh thần chủ động của các cơ sở khám, chữa bệnh.

Đằng sau những con số là những người bệnh được giảm bớt gánh nặng viện phí, những gia đình vơi đi nỗi lo chi phí điều trị và thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế. Từ việc hỗ trợ một tấm thẻ BHYT đến chia sẻ phần chi phí đồng chi trả, Đề án 05 đang góp phần đưa chính sách an sinh đến gần hơn với cuộc sống. Đây cũng là bước cụ thể hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, hướng tới bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế, không ai bị bỏ lại phía sau.