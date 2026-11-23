Ngày hội việc làm lần thứ II năm 2026 ngày 21/11/2026 tại tỉnh Cà Mau là hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để người lao động trên địa bàn tiếp cận trực tiếp với thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và cơ hội học nghề. (Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau)

Theo thống kê của Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), trong 10 tháng năm 2026, cả nước có 705.970 người được ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quyết định đạt hơn 19.900 tỷ đồng, tăng 9,93%.

Cùng với đó, có 30.008 người được hỗ trợ đào tạo, tăng 62,98% so với cùng kỳ năm 2025. Gần 2,35 triệu lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng 30,19% so với cùng kỳ năm trước.

Việc mở rộng phạm vi tiếp cận chính sách vẫn đặt ra yêu cầu lớn đối với khu vực lao động phi chính thức, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa – những nơi khó tiếp cận đầy đủ với chính sách BHTN.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính) trong 9 tháng năm 2026, khu vực nông thôn có 32 triệu người có việc làm, chiếm 60,7% tổng số lao động có việc làm trên cả nước.

Thực tế cho thấy yêu cầu tăng cường tiếp cận chính sách an sinh đối với lực lượng lao động nông thôn, đặc biệt là những người làm việc tự do, thời vụ hoặc chưa có quan hệ lao động ổn định.

Đơn cử, ngày 21/11/2026, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau tổ chức Ngày hội việc làm lần thứ II năm 2026, thu hút đại diện các doanh nghiệp tuyển dụng cùng gần 300 đoàn viên, thanh niên và người lao động tham gia.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Nhứt, trong năm 2026, địa phương đã giải quyết việc làm cho hơn 59.700 người, trong đó hơn 1.700 người đi làm việc ở nước ngoài. Hiện các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 7.600 lao động ở 40 vị trí việc làm thuộc nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng, sản xuất và chế biến.

Thông qua ngày hội, người lao động được tư vấn, tiếp cận thông tin tuyển dụng, điều kiện làm việc, thu nhập và các chế độ chính sách; đồng thời tìm hiểu cơ hội đào tạo nghề, làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tăng cường kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Người lao động trên địa bàn xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên, tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm. (Nguồn: Trang TTĐT xã Cường Lợi)

Mặt khác, tại tỉnh Thái Nguyên, hoạt động đưa thông tin việc làm và BHTN về cơ sở được triển khai thông qua các phiên giao dịch việc làm lưu động. Đơn cử, Phiên giao dịch việc làm lưu động ngày 25/9/2026 do UBND xã Cường Lợi phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên tổ chức tại Nhà Văn hóa xã Cường Lợi, đã thu hút đông đảo người lao động, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn tham gia.

Tại chương trình, người lao động được tư vấn trực tiếp về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo nghề, cơ hội việc làm trong và ngoài tỉnh, chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời được doanh nghiệp giới thiệu vị trí tuyển dụng, phỏng vấn, sơ tuyển và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tìm việc.

Tiếp đó, ngày 6/10/2026, tại Nhà văn hóa thôn Nà Buốc, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với UBND xã Côn Minh tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động, với sự tham gia của BHXH cơ sở Na Rì, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tuyển dụng, trực tiếp tư vấn chính sách lao động, việc làm, giới thiệu vị trí tuyển dụng, mức lương, điều kiện làm việc và các chế độ liên quan.

Hoạt động góp phần tăng cường kết nối cung – cầu lao động, hỗ trợ người dân khu vực nông thôn, đặc biệt là thanh niên và người có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, tiếp cận việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Các hoạt động trên cho thấy việc phối hợp giữa trung tâm dịch vụ việc làm và chính quyền cấp xã có thể tạo thêm kênh tiếp cận trực tiếp, giúp người lao động tại nông thôn tìm hiểu chính sách cùng với những cơ hội việc làm cụ thể.

Đối với vùng sâu, vùng xa, nơi người dân còn gặp trở ngại về khoảng cách địa lý, kỹ năng số và khả năng tiếp cận thông tin, phương thức tuyên truyền trực tiếp càng cần được chú trọng. Cán bộ chuyên môn có thể phối hợp với trưởng thôn, tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng để giải thích chính sách bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gắn với những tình huống người lao động thường gặp.

Đặc biệt, với lao động lớn tuổi, nội dung tuyên truyền cần tập trung vào quyền lợi khi mất việc, điều kiện tham gia BHTN, việc bảo lưu thời gian đóng và khả năng tiếp cận các chương trình tư vấn, chuyển đổi nghề phù hợp.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, các hoạt động này còn được thông tin, phổ biến rộng rãi qua nhiều kênh như cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương, báo chí, mạng xã hội và các nền tảng số, góp phần lan tỏa chính sách BHTN, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và cơ hội việc làm cho người lao động, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.