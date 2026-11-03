Đưa chính sách bảo hiểm đến gần người dân

Cán bộ BHXH cơ sở Na Rì tuyên truyền chính sách bảo hiểm cho người dân.

Tại thôn Nà Quản, xã Xuân Dương, cán bộ BHXH cơ sở Na Rì phối hợp với Bưu điện Na Rì trực tiếp gặp gỡ, tư vấn cho người dân về BHXH tự nguyện. Các nội dung liên quan đến mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi được giải thích cụ thể, dễ hiểu, nhất là đối với lao động tự do, người làm nông nghiệp chưa thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Theo ông Lèo Anh Đoài, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Na Rì, trong tháng 10-2026, đơn vị tổ chức 4 hội nghị đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện tại các xã Xuân Dương, Côn Minh và Trần Phú, với tổng số 200 đại biểu được mời. Nội dung tập trung phổ biến quy định của Luật BHXH năm 2024, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn hồ sơ đăng ký tham gia.

Thông qua đối thoại, những băn khoăn của người dân được giải đáp kịp thời; đồng thời, cán bộ BHXH nắm bắt khó khăn, vướng mắc từ thực tế để có phương án tư vấn phù hợp. Cách làm này góp phần giúp chính sách trở nên gần gũi, dễ hiểu, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và tham gia.

Cùng với cơ quan chuyên môn, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn giữ vai trò cầu nối quan trọng đưa chính sách đến từng hộ dân. Với lợi thế gần gũi, am hiểu hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của các gia đình, cán bộ cơ sở có nhiều thuận lợi trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Cán bộ BHXH tư vấn cho người dân tổ 1, phường Đức Xuân.

Chị Đặng Thị Hạnh, Bí thư Chi bộ thôn Nà Quản, cho biết: Người dân trong thôn chủ yếu làm nông nghiệp, thu nhập phụ thuộc mùa vụ nên thường băn khoăn về mức đóng và khả năng duy trì BHXH tự nguyện lâu dài. Qua các buổi tuyên truyền trực tiếp, bà con được giải thích cụ thể về quyền lợi, hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm đối với cuộc sống sau này.

Tại tổ 1, phường Đức Xuân, công tác tuyên truyền cũng được triển khai thông qua đội ngũ cán bộ tổ dân phố. Nội dung tập trung làm rõ vai trò của BHXH tự nguyện trong bảo đảm thu nhập khi về già đối với người đủ điều kiện hưởng lương hưu, cũng như ý nghĩa của BHYT trong giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Bà Nguyễn Thị Dương, Tổ trưởng tổ 1, cho biết: Khi được giải thích cụ thể, người dân hiểu rõ hơn quyền lợi của từng chính sách. Tuy nhiên, với những hộ có thu nhập chưa ổn định, việc cân đối kinh phí để tham gia lâu dài vẫn cần được tính toán. Vì vậy, tư vấn trực tiếp phải gắn với điều kiện thực tế của từng gia đình, giúp người dân hiểu chính sách và chủ động lựa chọn.

Thực tế cho thấy, tuyên truyền BHXH, BHYT hiệu quả cần xuất phát từ nhu cầu và những băn khoăn của người dân. Sự phối hợp giữa cơ quan BHXH, Bưu điện và đội ngũ cán bộ cơ sở góp phần đưa thông tin chính sách đến từng hộ, từng bước nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và thúc đẩy người dân tham gia. Qua đó, chính sách BHXH, BHYT ngày càng phát huy vai trò trong bảo đảm an sinh xã hội, nhất là tại các địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.