Đưa chính sách an sinh đến với nông dân

Hội Nông dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Xác định tuyên truyền là giải pháp quan trọng, Hội Nông dân tỉnh và BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp, đưa chính sách BHXH, BHYT đến với hội viên thông qua các hội nghị tập huấn, sinh hoạt chi hội, tổ hội và hoạt động tư vấn trực tiếp tại cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền lợi, mức đóng, phương thức đóng và lợi ích lâu dài khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Ông Đinh Thanh Tùng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: Trong quá trình phối hợp, ngành BHXH cung cấp tài liệu, hướng dẫn chuyên môn, cập nhật chính sách mới; các cấp Hội Nông dân phát huy lợi thế gần dân, sát cơ sở để tuyên truyền, vận động hội viên. Đặc biệt, đối với những người từng tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã nghỉ việc, trở về địa phương, hai đơn vị chú trọng vận động bảo lưu thời gian đóng, tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thay vì nhận BHXH một lần, hướng tới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi về già.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hai đơn vị quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tư vấn cho cán bộ Hội. Giai đoạn 2022-2025, đã phối hợp tập huấn cho 198 cán bộ Hội, chi hội trưởng, chi hội phó, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và lãnh đạo hợp tác xã. Qua đó, hình thành đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt, góp phần đưa chính sách an sinh đến gần hơn với hội viên.

Viên chức BHXH cơ sở Mộc Châu tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cho hội viên nông dân phường Thảo Nguyên.

Cùng với tuyên truyền, các cấp Hội Nông dân phối hợp xây dựng, duy trì các mô hình vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, gắn thực hiện chính sách an sinh với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nâng cao đời sống hội viên. Ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Các cấp Hội phát huy vai trò của cán bộ, hội viên nòng cốt, những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong vận động người thân và cộng đồng tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, phối hợp với cơ quan BHXH tư vấn, hướng dẫn hội viên lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với điều kiện kinh tế, duy trì tham gia lâu dài.

Từ sự phối hợp chặt chẽ, nhận thức của hội viên từng bước chuyển biến, từ tham gia theo vận động sang chủ động tìm hiểu, lựa chọn chính sách phù hợp. Giai đoạn 2022-2025, hệ thống đại lý thu thuộc Hội Nông dân đã vận động, phát triển 300 người tham gia BHXH tự nguyện, với tổng số tiền thu 2,21 tỷ đồng; 2.738 người tham gia BHYT hộ gia đình, với tổng số tiền thu 2,61 tỷ đồng. Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 1.600 hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện.

Hiệu quả tuyên truyền được thể hiện qua sự thay đổi nhận thức của từng hội viên. Anh Lò Văn Sơn, bản Có Thé, phường Chiềng An, là một trong những hội viên chủ động tham gia BHXH tự nguyện sau khi được cán bộ Hội Nông dân và cơ quan BHXH tư vấn. Anh Sơn chia sẻ: Qua các hội nghị tập huấn và được cán bộ Hội giải thích về quyền lợi của BHXH tự nguyện, tôi đã quyết định tham gia cho cả hai vợ chồng. Đến nay, chúng tôi đã đóng được hơn 5 năm. Mong muốn sau này về già có lương hưu, được cấp thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe, không phải phụ thuộc vào con cháu.

Viên chức BHXH cơ sở Mường La hướng dẫn hội viên nông dân xã Mường La cài đặt và sử dụng ứng dụng BHXH số - VssID.

Không chỉ vận động tham gia, hai đơn vị còn phối hợp hướng dẫn hội viên tiếp cận các tiện ích số của ngành BHXH, nhất là cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số để tra cứu quá trình đóng, hưởng các chế độ và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh theo quy định. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận, thụ hưởng chính sách.

Tiếp tục đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với nông dân, trong giai đoạn 2026-2031, Hội Nông dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp tập trung rà soát, phân loại hội viên theo tình trạng tham gia để xây dựng giải pháp tuyên truyền, vận động sát với từng nhóm đối tượng. Củng cố, phát triển mạng lưới điểm thu BHXH, BHYT tại cơ sở, chú trọng các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi có đông hội viên nông dân và tỷ lệ tham gia còn thấp. Đồng thời, lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ Hội, hội viên đủ điều kiện tham gia hoạt động hỗ trợ phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, ưu tiên những người có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới…

Với sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của hai đơn vị, chính sách BHXH, BHYT ngày càng đến gần hơn với nông dân, giúp hội viên chủ động phòng ngừa rủi ro, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh.