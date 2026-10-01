Đưa chính sách an sinh đến từng người dân Thủ đô

Từ thành phố đến cơ sở, các nhiệm vụ đang được cụ thể hóa bằng kế hoạch, phân nhóm đối tượng, tổ chức khám và cập nhật dữ liệu sức khỏe, đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân.

Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Siêu tại Trạm Y tế phường Yên Hòa. Ảnh: Linh Khánh

Quyết liệt từ thành phố, đồng bộ xuống cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND, ngày 17-6-2026, UBND thành phố đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, tập huấn và triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đến người dân.

Thành phố phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị; yêu cầu tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Sở Y tế được giao làm cơ quan đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền cơ sở tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

Trong quá trình triển khai, lãnh đạo thành phố yêu cầu không để chính sách dừng ở văn bản mà phải trở thành kết quả cụ thể đối với từng người dân. Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ an sinh xã hội đặc biệt quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, thống nhất trong tổ chức thực hiện, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, hướng tới hoàn thành mục tiêu khám, sàng lọc sức khỏe định kỳ cho người dân trong tháng 11-2026.

Nhiệm vụ cấp bách được thành phố xác định là mở đợt cao điểm khám sức khỏe cho toàn bộ học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. UBND các xã, phường được yêu cầu phối hợp với cơ sở giáo dục lựa chọn phương án tổ chức phù hợp, ưu tiên khám trực tiếp tại trường hoặc bố trí điểm khám thuận lợi tại trạm y tế đối với những trường đang sửa chữa, cải tạo. Thành phố cũng sẽ kiểm tra công vụ đột xuất tại những địa phương có tiến độ chậm, tỷ lệ đạt thấp hoặc có biểu hiện thiếu trách nhiệm.

Hình thành dữ liệu sức khỏe liên tục của từng người dân

Thực tế triển khai cho thấy yêu cầu này đang được cụ thể hóa bằng sự phối hợp giữa ngành Y tế, chính quyền cơ sở và các bệnh viện. Toàn thành phố đã phân công 37 bệnh viện công lập trực thuộc đồng hành, hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế cơ sở; 126/126 xã, phường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra, phân nhóm đối tượng để lập danh sách và điều phối lịch khám.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, mục tiêu của thành phố Hà Nội là triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố theo lộ trình và đối tượng ưu tiên; chủ động phát hiện, dự phòng, tư vấn, quản lý và điều trị sớm bệnh tật, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế cho người dân; tạo lập, cập nhật dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.

Đồng thời, phấn đấu đạt 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm/lần, được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời ngay trong năm 2026.

Theo lộ trình, từ tháng 7 đến tháng 9 tập trung khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 5, khám theo lộ trình ưu tiên đối với nhóm 1 và trẻ em dưới 6 tuổi; từ ngày 20-8 đến 4-9, khám sức khỏe đầu năm học cho trẻ em mầm non và học sinh trong các cấp cơ sở giáo dục phổ thông (nhóm 2); từ tháng 10 đến hết tháng 11 tiếp tục khám sức khỏe cho các đối tượng và khám sàng lọc cho người dân đăng ký khám sàng lọc.

Kết quả khám lũy tích từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 28-8, Hà Nội đã tổ chức khám sức khỏe cho 2.054.933 người. Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong ngày 28-8, toàn hệ thống y tế Thủ đô đã thực hiện khám cho 186.219 lượt người. Trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng ưu tiên, chính sách được tập trung chăm sóc ngay từ những ngày đầu. Cùng với hoạt động khám, các cơ sở y tế từng bước cập nhật hơn 61.000 hồ sơ sức khỏe điện tử lên Cổng dữ liệu của Bộ Y tế.

Sở Y tế cũng hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn hóa, cập nhật và liên thông dữ liệu khám sức khỏe. Kết quả khám được nhập ngay sau khi khám, sau đó liên thông, chia sẻ trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế và hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố, tích hợp trên VNeID theo quy định.

Như vậy, cùng với việc mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, chương trình còn hướng tới hình thành dữ liệu sức khỏe liên tục của từng người dân. Đây là một phần quan trọng trong mục tiêu quản lý sức khỏe theo vòng đời mà thành phố đặt ra.

Chính sách đến từng địa bàn, tạo thuận lợi cho người dân

Thực hiện nhiệm vụ thành phố giao, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa phối hợp triển khai chương trình khám sàng lọc miễn phí được triển khai cho hơn 13.000 người dân từ đủ 18 tuổi trở lên tại 4 phường: Kim Liên, Đống Đa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Láng. Trong đó, phường Kim Liên có khoảng 7.000 người, Văn Miếu - Quốc Tử Giám có 2.700 người, Đống Đa có 2.200 người và Láng có 1.200 người.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa Nguyễn Đình Phúc, chương trình hướng tới phối hợp đồng bộ giữa bệnh viện, trạm y tế và chính quyền địa phương, vừa giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, vừa phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe lâu dài.

Tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Đức Tuyên cho biết, phường đặt mục tiêu bảo đảm 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ; chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe theo vòng đời. Địa phương ưu tiên các nhóm người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật và người có công với cách mạng. Thời gian qua, Trạm Y tế phường đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đống Đa triển khai khám sức khỏe cho người dân. Theo đó, đã có gần 6.000 học sinh các khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn được khám sàng lọc sức khỏe; phường tiếp tục tuyên truyền để người từ 18 tuổi trở lên đến bệnh viện thực hiện các danh mục khám sàng lọc. Kế hoạch đặt ra là hoàn thành khám sức khỏe toàn dân vào tháng 11-2026.

Đối với phường Từ Liêm, việc khám sức khỏe toàn dân được chia thành hai giai đoạn. Từ tháng 7 đến tháng 9, phường tập trung khám cho các nhóm ưu tiên gồm người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính, trẻ em dưới 6 tuổi và các trường hợp đã đăng ký. Từ tháng 10 đến hết tháng 12 sẽ tiếp tục khám cho các đối tượng còn lại, đồng thời tổ chức khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh và khám sàng lọc theo nhu cầu của người dân.

Tại xã Mê Linh, Trạm Y tế xã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Mê Linh tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Bà Hoàng Bích Hậu, thôn Yên Nhân, xã Mê Linh cho biết, ngay sau khi nhận giấy mời của địa phương, bà đã sắp xếp thời gian đến khám. Bà cho rằng, việc được khám miễn phí ngay gần nhà giúp người dân, nhất là người cao tuổi, thuận tiện hơn, không phải đi xa.

Sau khi được khám tổng quát (răng hàm mặt, khám lâm sàng, xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang phổi...), bà Nguyễn Thị Thuận, thôn Trung Hậu Đông, xã Mê Linh cho rằng, việc được khám đầy đủ ngay tại địa phương đem lại sự thuận tiện cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi.

Từ những điểm khám ở cơ sở đến sự điều phối của thành phố, chính sách đang được triển khai theo hướng đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, đồng thời chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe lâu dài. Với việc 126/126 xã, phường đã xây dựng kế hoạch, hệ thống bệnh viện công lập hỗ trợ tuyến cơ sở, cùng yêu cầu quyết liệt của thành phố trong tháo gỡ điểm nghẽn và hoàn thành chỉ tiêu,

Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND đang từng bước được cụ thể hóa bằng những kết quả cụ thể. Đằng sau các con số về lượt khám và hồ sơ sức khỏe điện tử là những người dân được tiếp cận dịch vụ y tế miễn phí, thuận lợi hơn ngay tại nơi mình sinh sống. Đó cũng là thước đo trực tiếp để chính sách an sinh đi vào cuộc sống.