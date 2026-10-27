Đưa chính sách an sinh đến gần người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hiểu được chính sách để chủ động bảo vệ quyền lợi

Đối với người dân ở địa bàn miền núi, việc tiếp cận thông tin pháp luật còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện địa lý, sinh kế và khả năng tiếp cận dịch vụ công. Vì vậy, tuyên truyền chính sách tại cơ sở, bằng hình thức gần gũi, dễ hiểu và gắn với nhu cầu thực tế, có ý nghĩa quan trọng.

Hoạt động tại Sìn Hồ đã cung cấp cho người dân những thông tin cơ bản về đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng và các quyền lợi của BHXH tự nguyện. BHXH tự nguyện phù hợp với người lao động tự do, người làm nông nghiệp, kinh doanh nhỏ và những người không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Theo tài liệu tuyên truyền, người tham gia được lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng trong giới hạn quy định; mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập lựa chọn. Nhà nước đồng thời hỗ trợ một phần tiền đóng theo từng nhóm đối tượng và điều kiện áp dụng, mức hỗ trợ được nêu là 50% đối với người thuộc hộ nghèo, 40% đối với người thuộc hộ cận nghèo và 30% đối với các nhóm đối tượng khác theo hướng dẫn.

Chính sách này góp phần giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người dân Sìn Hồ và các địa bàn miền núi từng bước tham gia hệ thống an sinh xã hội. Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, người tham gia có thể được hưởng lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Chính sách cũng quy định các chế độ trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất trong những trường hợp đủ điều kiện. Đây là những quyền lợi thiết thực, giúp người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân, gia đình và giảm nguy cơ mất an toàn tài chính khi về già hoặc gặp biến cố.

Cán bộ, người dân được tuyên truyền trực tiếp qua hình thức tờ rơi dễ đọc, dễ hiểu. (Ảnh : Thanh Tâm)

An sinh bền vững gắn với phát triển kinh tế gia đình

Một trong những giá trị quan trọng của công tác tuyên truyền pháp luật là giúp người dân không chỉ biết chính sách mà còn hiểu cách vận dụng vào cuộc sống. Với BHXH tự nguyện, khi nắm rõ mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi, người dân có thể chủ động cân đối thu nhập, lựa chọn phương án tham gia phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình.

Theo tài liệu tuyên truyền, người tham gia đáp ứng đủ điều kiện theo quy định có thể được hưởng lương hưu; người hưởng lương hưu được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Chính sách còn quy định các chế độ liên quan đến trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất trong những trường hợp đủ điều kiện. Những quyền lợi này góp phần giảm nguy cơ mất an toàn tài chính khi tuổi cao hoặc khi gia đình gặp biến cố.

Đối với khu vực miền núi Sìn Hồ, nơi sinh kế của một bộ phận người dân còn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và lao động thời vụ, việc tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách an sinh có ý nghĩa thiết thực. Khi được trang bị kiến thức pháp luật, người dân có thêm cơ sở để lựa chọn phương án bảo vệ bản thân và gia đình, đồng thời chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, chi tiêu và tích lũy dài hạn.

Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm tự nguyện tại Sìn Hồ - Lai Châu. (Ảnh: Thanh Tâm).

Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần tiếp tục gắn với những vấn đề thiết thực của đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Việc cung cấp thông tin chính xác, dễ tiếp cận về chính sách BHXH, BHYT, hỗ trợ sinh kế và các quyền lợi hợp pháp khác sẽ góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và khuyến khích người dân chủ động tham gia phát triển kinh tế.

Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, hoạt động tuyên truyền cần được triển khai thường xuyên, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, cán bộ làm công tác dân tộc, tổ chức đoàn thể và cơ quan bảo hiểm xã hội. Qua đó, phổ biến, giáo dục pháp luật không dừng lại ở việc truyền đạt quy định, mà trở thành cầu nối giúp người dân tiếp cận chính sách, bảo vệ quyền lợi và xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững./.