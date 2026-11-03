Đưa chính quyền đến gần người dân hơn

Hỗ trợ người lớn tuổi làm thủ tục hành chính tại nhà

Hỗ trợ người yếu thế

Từ tháng 7/2026, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đam Rông 2 triển khai mô hình “Chứng thực hành chính tại nhà”, nhằm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục chứng thực ngay tại nơi cư trú. Đối tượng ưu tiên của mô hình là người từ đủ 60 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày bị hạn chế hoặc không có khả năng đi lại.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đam Rông 2 cho biết, mô hình xuất phát từ thực tế trên địa bàn còn nhiều trường hợp người cao tuổi, người neo đơn, người khuyết tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo gặp khó khăn trong việc di chuyển đến Trung tâm để làm các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó địa bàn trải rộng, tỷ lệ người đồng bào DTTS cao nên việc triển khai mô hình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người yếu thế.

“Có trường hợp xa nhất đến 50 km. Nếu phải đi làm thủ tục thì người dân cần có người đưa đi, đón về. Khi được hỗ trợ tại nhà, bà con rất mừng”, anh Phan Văn Hưng, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đam Rông 2 chia sẻ.

Là người trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại nhà, anh Hưng hiểu rõ những trở ngại mà nhiều người gặp phải. Với người tuổi cao, sức khỏe yếu, người neo đơn hay người bị hạn chế khả năng đi lại, việc đến trung tâm xã để hoàn thành một thủ tục đôi khi không hề đơn giản. Không chỉ mất thời gian, công sức, họ còn phải nhờ người thân sắp xếp công việc để đưa đón.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hỗ trợ người dân

Các thủ tục được hỗ trợ gồm chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản; chứng thực điểm chỉ đối với những trường hợp cần thiết; chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở và chứng thực văn bản phân chia di sản theo quy định.

Theo anh Hưng, việc cán bộ đến tận nhà không chỉ giúp người dân giảm chi phí, công sức đi lại mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện những thủ tục cần thiết. Đặc biệt, với những hộ ở xa trung tâm xã, sự hỗ trợ này mang lại nhiều thuận lợi.

“Cán bộ cũng phải hi sinh một chút thời gian, công sức để tạo điều kiện hỗ trợ người dân”, anh Hưng chia sẻ.

Việc triển khai mô hình đòi hỏi cán bộ thực hiện phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, nhất là trong xác minh năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu chứng thực. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chính xác, trung thực, an toàn, kịp thời; không gây phiền hà, sách nhiễu. Qua đó, không chỉ bảo đảm tính pháp lý của hồ sơ mà còn thể hiện trách nhiệm và tinh thần phục vụ người dân của chính quyền cơ sở.

Không để người dân phải chờ đợi

Không chỉ hỗ trợ người dân tại nơi cư trú, xã Đam Rông 2 còn triển khai mô hình “Ngày thứ tư không hẹn, Ngày thứ sáu không chờ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã trong năm 2026. Mô hình hướng đến giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày đối với những hồ sơ có đầy đủ thành phần theo quy định, giúp tổ chức, công dân không phải chờ đến lịch hẹn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đam Rông 2

Là người dân sinh sống tại Tiểu khu 179 (thôn Nâm Rơ Mai), anh Lý A Sổ thường xuyên có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để hỗ trợ bà con thực hiện các thủ tục hành chính. Anh trở thành người hỗ trợ quen thuộc của nhiều người dân trong khu vực, nhất là những người còn hạn chế về tiếng phổ thông. Với họ, việc tìm hiểu thành phần hồ sơ, kê khai thông tin hay trao đổi với cán bộ đôi khi còn gặp khó khăn. Thấu hiểu những trở ngại đó, anh Sổ chủ động hướng dẫn, giúp bà con từng bước hoàn thiện giấy tờ và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Việc hồ sơ được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày giúp anh Sổ cũng như những người dân được hỗ trợ yên tâm hơn. Bà con không phải mất thêm thời gian đi lại, chờ đợi hoặc nhờ người đưa đến trung tâm nhiều lần. Bản thân anh cũng thuận lợi hơn trong việc đồng hành, giúp người dân hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Theo bà Nguyễn Thị Nhung,Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đam Rông, mô hình “Ngày thứ tư không hẹn, Ngày thứ sáu không chờ” được triển khai với 6 thủ tục thuộc 3 lĩnh vực gồm chứng thực, hộ tịch và thành lập, hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh).

Anh Lý A Sổ (đang viết) hỗ trợ người dân điền thông tin để làm thủ tục hành chính

Theo kế hoạch, hồ sơ tham gia mô hình phải bảo đảm đầy đủ, hợp lệ theo quy định và được nộp vào ngày thứ tư, thứ sáu hằng tuần, trước 15 giờ 30 phút. Quy định này áp dụng cả đối với hồ sơ nộp trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Mục tiêu của mô hình là nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn, giảm thời gian chờ đợi và tăng mức độ hài lòng của tổ chức, công dân. Đồng thời, địa phương khuyến khích người dân thường xuyên sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong nộp hồ sơ và nhận kết quả, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Trên cơ sở hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ, công chức chủ động xử lý để trả kết quả trong ngày. Nguyên tắc xuyên suốt là giải quyết nhanh nhưng phải đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trễ hẹn.

2 mô hình với cách triển khai khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Qua đó, mỗi thủ tục được giải quyết thuận tiện hơn, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, gần gũi và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân