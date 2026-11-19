Công an xã Bảo Yên thăm hỏi, động viên tinh thần cháu bé đi lạc đêm trong rừng, sau khi được tìm thấy và đưa về nhà an toàn. Ảnh: Quỳnh Trang

Sau gần 4 giờ tìm kiếm, Công an xã Bảo Yên đưa cháu bé đi lạc đêm trong rừng trở về nhà an toàn

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 18/11, Công an xã Bảo Yên tiếp nhận thông tin từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Múi về việc cháu H.X.L (sinh năm 2015, trú tại thôn Múi, xã Bảo Yên) không trở về nhà từ trưa cùng ngày. Gia đình không liên lạc được với cháu và đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bảo Yên khẩn trương huy động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở các thôn Múi, Mạ, Yên Sơn, gia đình và nhân dân khu vực lân cận tổ chức tìm kiếm trên diện rộng.

Các tổ công tác được phân công rà soát nhiều khu vực, tập trung vào các tuyến đường, lối mòn, khu vực rừng, đồi cây và những địa điểm cháu bé có thể đi qua.

Mặc dù thời tiết mưa to, trời tối, địa hình phức tạp, đường sá trơn trượt gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, các lực lượng vẫn khẩn trương triển khai các phương án, kiên trì rà soát từng khu vực với quyết tâm sớm tìm thấy cháu bé.

Công an xã Bảo Yên tìm thấy và bàn giao cháu bé cho gia đình. Ảnh: Quỳnh Trang

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, sau hơn 3,5 giờ nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện cháu H.X.L đi lạc vào khu vực rừng cây phía sau nhà. Do không xác định được phương hướng, cháu không thể tự tìm đường trở về.

Ngay sau khi tìm thấy, Công an xã Bảo Yên cùng các lực lượng tham gia đã đưa cháu bé đi lạc trở về bàn giao an toàn cho gia đình. Gia đình cháu bé xúc động gửi lời cảm ơn đến Công an Bảo Yên và các lực lượng tham gia tìm kiếm.