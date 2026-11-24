Ngày Văn hoá Việt Nam

Trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước và bản sắc văn hóa dân tộc.

Khi âm hưởng truyền thống bước vào “playlist” của người trẻ

Với nhiều bạn trẻ, các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để tìm hiểu, cảm nhận và thêm gắn bó với những giá trị văn hóa của quê hương. Trong đó, chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” tạo sự chú ý khi kết hợp những yếu tố truyền thống với hình thức biểu diễn hiện đại, đồng thời quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu thích.

Chia sẻ về lý do mong muốn tham dự chương trình, Võ Minh Nhật, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng là một trong những yếu tố khiến bạn đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, điều Nhật chờ đợi hơn cả là được trải nghiệm không gian nghệ thuật vừa mang đậm bản sắc dân tộc, vừa có hơi thở trẻ trung của thời đại.

Bạn Võ Minh Nhật, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: NVCC.

Nam sinh viên đặc biệt mong muốn được thưởng thức những tiết mục có sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân gian. Theo Nhật, những màn trình diễn như vậy không chỉ đem lại trải nghiệm giải trí mà còn có thể khơi gợi sự quan tâm của người trẻ đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống.

“Biết đâu sau chương trình, mình lại có thêm vài bài hát mang âm hưởng truyền thống trong playlist yêu thích”, Nhật chia sẻ.

Cùng chung sự háo hức, Lê Ngọc Anh, sinh viên Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội biết đến chương trình thông qua các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook.

Sự quan tâm và hưởng ứng của cộng đồng mạng khi chương trình được công bố khiến Ngọc Anh tò mò về cách những chất liệu văn hóa truyền thống sẽ được thể hiện trên sân khấu nghệ thuật đương đại.

Nhiều người trẻ đăng kí tham dự chương trình Muôn sắc Việt Nam. Ảnh: Thu Ngân.

Với Ngọc Anh, điều đáng mong đợi không chỉ nằm ở những màn biểu diễn mà còn là cơ hội có thêm góc nhìn mới về văn hóa dân tộc. Bởi có những giá trị mỗi người đã từng nghe, từng biết nhưng chưa chắc đã hiểu hết vẻ đẹp và ý nghĩa.

Nữ sinh viên kỳ vọng chương trình sẽ giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sự phong phú, đa dạng trong bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Giữ bản sắc văn hóa trong nhịp sống hội nhập

Theo Võ Minh Nhật, trong bối cảnh giao lưu quốc tế ngày càng rộng mở, việc hiểu và trân trọng bản sắc dân tộc càng có ý nghĩa quan trọng. Người trẻ có thể yêu thích âm nước ngoài, đồng thời vẫn tự hào về quan họ, ca trù.

Nhật cũng cho rằng, giới trẻ hiện nay không hề thờ ơ với văn hóa truyền thống mà đang thể hiện sự quan tâm bằng những cách thức riêng.

Các chất liệu văn hóa dân tộc xuất hiện trong âm nhạc, thời trang và những sản phẩm sáng tạo trên mạng xã hội đang nhận được sự hưởng ứng tích cực. Điều đáng mừng là những sản phẩm nghệ thuật mang bản sắc Việt có thể tạo sức hút đối với công chúng trẻ, từ đó khơi gợi mong muốn tìm hiểu sâu hơn về nguồn cội.

Còn với Lê Ngọc Anh, ngay từ tên gọi “Muôn sắc Việt Nam” đã gợi lên hình ảnh một đất nước không chỉ giàu đẹp về thiên nhiên mà còn có bề dày lịch sử và sự phong phú về văn hóa. Thông qua chương trình, những sắc màu ấy được quy tụ, tái hiện và kể lại trên sân khấu nghệ thuật.

Bạn Lê Ngọc Anh, sinh viên Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Đặc biệt, khi được tổ chức nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình còn mang ý nghĩa gợi nhắc về vai trò của văn hóa trong đời sống hiện nay. Theo Ngọc Anh, đất nước đang hướng tới phát triển hiện đại, tăng cường giao lưu và hội nhập quốc tế nhưng vẫn cần gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu. Đó cũng là hành trang để Việt Nam tự tin sánh bước cùng bạn bè năm châu.