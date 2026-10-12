Đưa chăm sóc sức khỏe tinh thần đến gần sinh viên

Những hoạt động tương tác giúp sinh viên hiểu hơn về cảm xúc và nhu cầu của bản thân. Ảnh: TRÂM ANH

Khi sinh viên học cách lắng nghe chính mình

Tại góc “Bạn cần gì hôm nay?”, sinh viên có thể chọn một cái ôm, nụ cười hay lời ngợi khen… và được ban tổ chức gửi trao điều mình mong muốn. Những món quà giản dị này không chỉ mang lại niềm vui mà còn khuyến khích người trẻ quan tâm hơn đến cảm xúc và nhu cầu của bản thân.

Đây là một trong những hoạt động của chương trình “Trạm Sạc Hạnh Phúc” do Khoa Tâm lý - Giáo dục - Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức. Chương trình gồm 5 trạm trải nghiệm với các trò chơi, thử thách, giúp sinh viên tìm hiểu về sức khỏe tâm thần, nhận diện cảm xúc và lựa chọn cách chăm sóc bản thân.

Những cái ôm, nụ cười và lời động viên được trao gửi, tạo nên những khoảnh khắc ấm áp tại “Trạm Sạc Hạnh Phúc”. Ảnh: TRÂM ANH

Với Mai Thị Tình Nhi, sinh viên năm cuối, “Trạm Sạc Hạnh Phúc” là hoạt động quen thuộc hằng năm. Nhi đặc biệt yêu thích trạm “Vibe tích cực”, nơi những thông điệp khích lệ mang lại niềm vui để khởi đầu ngày mới.

“Em tham gia chương trình hằng năm vì cảm thấy vui vẻ hơn và giảm bớt áp lực học tập. Một thông điệp tích cực cũng có thể giúp cả ngày trở nên dễ chịu hơn”, Nhi chia sẻ.

Những ngày tâm trạng không tốt, Nhi thường chủ động tìm cách giúp bản thân thoải mái hơn. Với nữ sinh, chương trình không chỉ mang lại những phút giây thư giãn mà còn thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với đời sống tinh thần của sinh viên.

[VIDEO] - Sinh viên chia sẻ cách chăm sóc sức khỏe tinh thần và cân bằng trước áp lực học tập, cuộc sống:

Phan Quang Nhật, học viên cao học, lại quan tâm đến thói quen học tập và làm việc quá sức của nhiều sinh viên. Khi lịch học đan xen với việc làm thêm, thực tập và các hoạt động câu lạc bộ, nhiều sinh viên thường xuyên thức khuya, thậm chí làm việc xuyên đêm, nhưng ít chú ý đến việc nghỉ ngơi.

Ví sức khỏe mỗi người như một viên pin, Nhật nhận thấy rằng khi còn trẻ, nhiều người thường nghĩ mình vẫn đủ sức, dù năng lượng đang dần hao hụt. Nếu kéo dài tình trạng này, cơ thể có thể rơi vào trạng thái kiệt sức.

Qua các trạm trải nghiệm, sinh viên được khuyến khích hình thành thói quen quan tâm đến đời sống tinh thần. Ảnh: TRÂM ANH

Nhật duy trì thói quen viết nhật ký mỗi tối để nhìn lại cảm xúc, những điều đã trải qua và tìm cách giải quyết các vấn đề còn vướng mắc. Anh cũng thường trò chuyện với gia đình, bạn bè để giải tỏa căng thẳng, đồng thời tập thể dục buổi sáng để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

Xây dựng môi trường học đường thân thiện với sức khỏe tinh thần

TS. Lê Thị Lâm, giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục - Công tác xã hội, nhận thấy nhiều sinh viên phải đối diện với những áp lực khó bày tỏ, không chỉ trong học tập mà còn là nỗi lo việc làm, định hướng tương lai và mong muốn khẳng định bản thân. Một số em ngại tìm kiếm sự giúp đỡ vì cho rằng mình đã trưởng thành và có thể tự giải quyết khó khăn.

Chương trình hướng sinh viên đến việc chủ động nhận diện cảm xúc và chăm sóc bản thân. Ảnh: TRÂM ANH

Từ thực tế đồng hành cùng sinh viên, bà Lâm đánh giá những hoạt động như “Trạm Sạc Hạnh Phúc” tạo không gian để người trẻ trải nghiệm, chia sẻ và tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe tinh thần. Đây cũng là mục tiêu mà khoa hướng đến khi duy trì chương trình thường niên, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia cho giảng viên và cộng đồng.

[VIDEO] - Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho sinh viên cần bắt đầu từ sự lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ trong môi trường học đường:

Theo PGS.TS Lê Mỹ Dung, Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục - Công tác xã hội, việc nhận diện cảm xúc là một kỹ năng nền tảng của sức khỏe tinh thần, bởi lẽ chúng ta khó có thể chăm sóc tốt điều mà mình chưa nhận biết rõ.

Khi gọi tên được cảm xúc, sinh viên có cơ hội hiểu rõ hơn nhu cầu của bản thân, xác định nguyên nhân và lựa chọn cách ứng phó phù hợp, thay vì phản ứng theo cảm xúc nhất thời hoặc né tránh vấn đề. Điều quan trọng là biết chấp nhận cảm xúc, hiểu thông điệp mà cảm xúc mang lại và lựa chọn cách hành động phù hợp.

Môi trường học đường thân thiện với sức khỏe tinh thần không chỉ được tạo nên từ các phòng tham vấn hay những chương trình truyền thông. Điều ấy còn thể hiện trong cách giảng viên lắng nghe sinh viên, cách người trẻ tôn trọng sự khác biệt và thái độ của mọi người trước những khó khăn tâm lý". PGS.TS Lê Mỹ Dung, Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục - Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Với PGS.TS Lê Mỹ Dung, xây dựng môi trường học đường thân thiện đóng vai trò là yếu tố nền tảng và mang tính quyết định đối với việc bảo vệ, duy trì và phát triển sức khỏe tâm thần của sinh viên. Đó là một môi trường an toàn về tâm lý, nơi mỗi sinh viên cảm thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe và không bị phán xét khi chia sẻ khó khăn.