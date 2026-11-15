Đưa chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với mỗi gia đình

Vì vậy, việc đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân, từ khám và tư vấn sức khỏe đến hướng dẫn phòng bệnh trong sinh hoạt hằng ngày, có ý nghĩa rất thiết thực. Đây cũng là định hướng được nhấn mạnh trong Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, với trọng tâm chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Tại TP. Hồ Chí Minh, tinh thần chủ động này càng được thể hiện rõ qua chiến dịch cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng do Sở Y tế Thành phố phát động cuối tháng 10 vừa qua, huy động sự tham gia của ngành y tế, trường học, chính quyền địa phương và cộng đồng. Nhằm hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị đã tổ chức “Ngày hội Sức khỏe gia đình” vào ngày 14.11 tại phường Bảy Hiền.

TS.BS Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phát biểu

Trong khuôn khổ “Ngày hội Sức khỏe Gia đình”, khoảng 1.000 người dân, phần lớn là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách được khám tổng quát, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết mao mạch; thực hiện các kiểm tra như X-quang, siêu âm, điện tim và thăm khám tại các chuyên khoa nội, ngoại, tai mũi họng, cơ xương khớp và y học cổ truyền.

Thông qua việc trao đổi trực tiếp với đội ngũ y tế, người dân có thêm thông tin để theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân, nhận hướng dẫn chăm sóc phù hợp và chủ động tìm đến cơ sở y tế khi cần thiết. Đây là những bước quan trọng để việc chăm sóc sức khỏe được duy trì sau ngày hội.

TS.BS Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ: “Chăm sóc sức khỏe không chỉ là việc tìm đến các cơ sở khám, chữa bệnh khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường, mà cần được thực hiện chủ động mỗi ngày, từ những thói quen nhỏ trong cuộc sống. Điều này cần bắt đầu từ mỗi cá nhân và được nuôi dưỡng trong mỗi gia đình - tế bào của xã hội.

Đông đảo người cao tuổi và người dân đến khám tại "Ngày hội Sức khỏe gia đình"

Khi mỗi gia đình đều ý thức và chủ động chăm sóc sức khỏe cho các thành viên, chúng ta sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn. Tại chương trình, các em nhỏ được tham gia các hoạt động múa hát, đồng thời trực tiếp thực hành kỹ năng rửa tay đúng cách. Đây là những hoạt động thiết thực, góp phần hình thành thói quen vệ sinh cá nhân lành mạnh ngay từ nhỏ.

Việc rửa tay đúng cách, đúng thời điểm giúp phòng ngừa các bệnh do giun sán, bệnh đường tiêu hóa và nhiều bệnh truyền nhiễm khác, qua đó bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Thông qua Ngày hội Sức khỏe gia đình, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng nhà tài trợ Unilever mong muốn lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe các thành viên, đặc biệt là chú trọng xây dựng thói quen vệ sinh tốt cho trẻ em ngay từ những năm đầu đời…”.

Bên cạnh hoạt động thăm khám, chương trình đã trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà cho gia đình chính sách, với tổng giá trị 30 triệu đồng tiền mặt. Hoạt động góp phần chia sẻ với các gia đình và tiếp thêm động lực cho các em học sinh trong cuộc sống, học tập.

Góp phần lan tỏa tinh thần chủ động phòng bệnh, Ngày hội Sức khỏe gia đình kết hợp các hoạt động vui chơi, trải nghiệm với giáo dục vệ sinh, giúp trẻ em và phụ huynh tìm hiểu, thực hành rửa tay đúng cách và những thói quen có lợi cho sức khỏe.

Trẻ em được truyền thông về việc rửa tay, giữ gìn vệ sinh để phòng bệnh

Thông qua cách tiếp cận gần gũi, phù hợp với trẻ nhỏ, chương trình hướng đến việc đưa kiến thức phòng bệnh vào sinh hoạt thường ngày của mỗi gia đình. Bên cạnh nâng cao nhận thức, việc tạo điều kiện thuận tiện để người dân thực hành vệ sinh cá nhân tại các địa điểm công cộng, đặc biệt là cơ sở y tế, cũng góp phần duy trì những thói quen này lâu dài.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng trao tặng bộ thiết bị chăm sóc sức khỏe trị giá 20 triệu đồng cho Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hồ Chí Minh, nhằm lan tỏa tinh thần phòng, chăm sóc bệnh chủ động, lâu dài cho y tế các cơ sở tại địa phương.

Thêm vào đó, nhà tài trợ dự kiến hỗ trợ 200 triệu đồng để nâng cấp cơ sở vật chất cho 1 trạm y tế, đồng thời trang bị 10 trạm rửa tay tại 10 trạm y tế cấp xã trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Các hạng mục cụ thể, địa điểm tiếp nhận và kinh phí thực hiện sẽ được thống nhất trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế.

Các trạm rửa tay dự kiến được bố trí tại vị trí thuận tiện, kết hợp hướng dẫn vệ sinh tay để người dân dễ tiếp cận và sử dụng khi đến cơ sở y tế. Cùng với việc cải thiện điều kiện phục vụ tại trạm y tế, những sự hỗ trợ này hướng đến môi trường chăm sóc sức khỏe sạch hơn và tạo thuận lợi cho việc duy trì thực hành vệ sinh hằng ngày.