Đưa cán bộ trẻ về làm 'đầu tàu' ở khu dân cư

Phường Thành Sen kiểm tra an toàn thực phẩm.

Tỉnh Hà Tĩnh thực hiện sáp nhập, giảm từ 1.901 xuống còn 827 thôn, tổ dân phố (giảm 1.074 đơn vị, tương ứng 56,5%). Qua đó, tỷ lệ đơn vị đạt chuẩn về quy mô dân số và diện tích tăng từ 8,63% lên 95,16%. Việc giảm mạnh đầu mối giúp tinh giản số người hoạt động không chuyên trách từ 4.106 xuống còn 2.394 người.

Sau sáp nhập, quy mô các thôn xóm, tổ dân phố lớn hơn, không gian quản lý rộng đặt ra bài toán mới về năng lực quản trị. Để bộ máy vận hành hiệu quả ngay sau khi thành lập, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chú trọng bố trí lực lượng cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị vào các vị trí chủ chốt tại các thôn, xóm, tổ dân phố mới.

Thành Sen là phường trung tâm về kinh tế chính trị của tỉnh Hà Tĩnh. Phường đã hoàn thành sắp xếp từ 80 tổ dân phố xuống còn 36 tổ dân phố. Song song với việc tập huấn nghiệp vụ cho 163 cán bộ cấp ủy viên mới, địa phương tập trung lựa chọn, đưa các cán bộ trẻ về làm "đầu tàu" ở các khu dân cư. Tại Tổ dân phố 1 (phường Thành Sen) - nơi có hộ kinh doanh, buôn bán đông, không khí làm việc sau sáp nhập diễn ra khẩn trương. Đội ngũ cán bộ trẻ vừa tiếp nhận địa bàn đã ra quân vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Anh Nguyễn Tuấn Kiệt (tổ trưởng Tổ dân phố 1) chia sẻ: “Sau khi được phân công giữ chức tổ trưởng tổ dân phố, tôi rất vui khi được người dân đồng hành, ủng hộ. Là cán bộ trẻ, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dân cư cũng như thực hiện các chính sách giúp công việc dễ dàng hơn so với trước. Đây cũng là kênh hiệu quả để tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh từ người dân".

Ra quân vệ sinh môi trường.

Ngay sau khi sáp nhập, các tổ dân phố, lãnh đạo phường Thành Sen đã nhanh chóng kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở. Theo ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch UBND phường Thành Sen, để các tổ dân phố đi vào hoạt động ổn định, ngay sau sắp xếp, Đảng ủy và UBND phường đã rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, cấp ủy đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đặc biệt, địa phương đặt ra những tiêu chuẩn, điều kiện cao hơn về trình độ, kỹ năng, độ tuổi đối với cán bộ để phù hợp với phạm vi quản lý rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn. Phường đặc biệt quan tâm bố trí cán bộ trẻ năng động, có trình độ để thực hiện chuyển đổi số, hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính.

Nhờ sự sâu sát của đội ngũ cán bộ, phường Thành Sen đã vận động chuyển đổi thành công 6.450/6.689 hộ kinh doanh sang phương thức quản lý thuế mới (đạt 96,4%, đứng đầu khu vực); tổng thu ngân sách 9 tháng của năm 2026 đạt trên 1.644 tỷ đồng; phối hợp giải phóng mặt bằng cho 49 dự án trọng điểm trên địa bàn.

Không chỉ phường Thành Sen, xã Cẩm Bình cũng tiên phong trong việc bố trí cán bộ trẻ về khu dân cư, thôn, xóm. Sau sáp nhập, xã Cẩm Bình giảm từ 28 thôn xuống 12 thôn. Lực lượng cán bộ trẻ được phân công về các thôn đã tích cực bám sát cơ sở, tuyên truyền vận động người dân đổi mới tư duy. Tại thôn Đông Yên (xã Cẩm Bình), đội ngũ cán bộ thôn mới đã tạo nên bước chuyển lớn trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Anh Trần Danh Đạt, thôn trưởng thôn Đông Yên cho hay: "Chúng tôi vận động bà con không theo tập tục cũ mà thực hiện hỏa táng 100% khi có tang lễ. Việc này nhận được sự đồng tình cao từ người dân. Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh phong trào tuyên truyền, vận động thông qua các tổ liên gia xóa bỏ các tập quán cũ, xây dựng đời sống văn minh".

Khám cấp thuốc miễn phí cho nhân dân tại xã Cẩm Bình.

Theo ông Trần Hậu Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Bình, ngay sau khi các thôn mới đi vào vận hành, địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và ban chỉ huy thôn; đồng thời tập huấn kiến thức quốc phòng - an ninh. Chuyển biến rõ nét thể hiện ở các hoạt động mới tại thôn như phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với ra quân chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Thực tiễn tại phường Thành Sen, xã Cẩm Bình cùng nhiều địa phương trên toàn tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, việc giảm bớt đầu mối hành chính không đơn thuần là bài toán tinh gọn bộ máy hay tiết kiệm ngân sách, mà quan trọng hơn là cơ hội tái cấu trúc, nâng cao chất lượng quản trị ở cấp cơ sở.

Sự tin tưởng, trao quyền cho lực lượng cán bộ trẻ đảm nhận các chức danh chủ chốt tại thôn, tổ dân phố sau sáp nhập là bước đi mang tính chiến lược. Sức trẻ, tư duy đổi mới cùng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của giới trẻ trở thành "mắt xích" quan trọng; góp phần khơi thông nguồn lực, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.