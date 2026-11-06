Đưa các trụ sở Công an xã biên giới ở Quảng Trị vào sử dụng trong năm nay

Đại tá Nguyễn Quốc Quyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tiến độ thi công trụ sở Công an xã Kim Phú. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)

Theo đó, tháng 3/2026, Bộ trưởng Công an đã phê duyệt chủ trương đầu tư 15 dự án xây dựng mới, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Công an xã biên giới đất liền thuộc Công an tỉnh Quảng Trị.

Dự án được thực hiện tại các xã Thượng Trạch, Kim Điền, Kim Phú, Tuyên Lâm, Dân Hóa, Trường Sơn, Kim Ngân, Đakrông, La Lay, Tà Rụt, A Dơi, Lìa, Lao Bảo, Hướng Lập, Hướng Phùng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)

Ngay sau khi Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư đúng một ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì họp với các đơn vị chức năng, Trưởng Công an 15 xã và đơn vị tư vấn; chỉ đạo khẩn trương tham mưu báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch tổng thể, tiến độ thực hiện và phân công cán bộ phụ trách từng dự án đúng tiến độ.

Theo Đại tá Phạm Thanh Hoàng, Trưởng Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Quảng Trị, các công trình trụ sở Công an các xã biên giới của tỉnh được triển khai xây dựng tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực biên giới sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các trụ sở được xây dựng trên khu đất quy hoạch phù hợp, bảo đảm đầy đủ diện tích, công năng làm việc, tiếp dân và sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ. Đây không chỉ là những công trình mang ý nghĩa thiết thực giúp cán bộ, chiến sĩ có nơi làm việc, sinh hoạt ổn định, mà còn là nguồn động viên tinh thần để tập thể Công an các xã thêm gắn bó, nỗ lực rèn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Các nhà thầu đang chạy đua với thời gian để hoàn thành, đưa vào sử dụng trụ sở Công an xã trong tháng 12/2026. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)

Đại tá Nguyễn Quốc Quyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định, Bộ Công an đầu tư xây dựng các trụ sở Công an xã tại các xã biên giới đất liền cho tỉnh là yêu cầu cấp thiết cả trước mắt và lâu dài, việc làm có ý nghĩa chiến lược, thực tiễn sâu sắc. Để bảo đảm tiến độ, yêu cầu phòng hậu cần phối hợp các đơn vị tư vấn, giám sát, thiết kế, quản lý dự án, đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư, đẩy nhanh hoàn thành các hạng mục công trình.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị tặng quà, động viên các đơn vị thi công. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)

“Chú trọng bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đẩy nhanh thực hiện, phấn đấu hoàn thành các công trình trụ sở Công an xã và đưa vào sử dụng trong năm 2026 này”, đồng chí Nguyễn Quốc Quyết nhấn mạnh.