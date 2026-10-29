Đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vân Hồ hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính trên điện thoại.

Mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vân Hồ đón hàng trăm lượt người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh tiếp nhận, xử lý hồ sơ, cán bộ Trung tâm trực tiếp hướng dẫn bà con sử dụng điện thoại thông minh, tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, bổ sung thông tin cá nhân và tra cứu kết quả. Sự tận tình, kiên trì hướng dẫn từng thao tác đang giúp người dân, nhất là những người chưa thành thạo công nghệ, từng bước tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ số.

Bà Ma Hoàng Nga, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vân Hồ, cho biết: Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Trung tâm chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết trên 7.700 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Cùng với việc nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ ở Bộ phận một cửa đã hướng dẫn gần 2.500 lượt người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử; cập nhật dữ liệu định danh điện tử mức độ 2; khai thác các tiện ích số. Qua đó, giúp người dân chủ động thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng, giảm thời gian đi lại và chi phí.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vân Hồ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Xã Vân Hồ có 29 bản với hơn 5.100 hộ dân, trong đó trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn vùng cao, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều, hạ tầng viễn thông và khả năng tiếp cận Internet ở một số khu vực còn hạn chế. Trước thực tế đó, xã đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng số cho người dân, hướng tới mục tiêu giúp bà con ứng dụng công nghệ hiệu quả trong đời sống và công việc. Phong trào được triển khai với phương châm “Học để biết - Học để làm - Học để sống và làm việc tốt hơn trong thời đại số”.

Ông Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hồ, thông tin: Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai với nhiều nội dung thiết thực, phấn đấu 100% người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản, bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từ chuyển đổi số. Xã đã kiện toàn, duy trì hoạt động của 30 tổ chuyển đổi số cộng đồng với gần 300 thành viên, trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ, tham gia thương mại điện tử, thực hiện dịch vụ hành chính công, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Từ đầu năm đến nay, các tổ đã hỗ trợ trên 14.900 lượt người, tập trung hướng dẫn những kỹ năng thiết thực, phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp cận của từng đối tượng.

A Chu homestay, bản Hua Tạt, xã Vân Hồ tiếp nhận thông tin lưu trú của khách quốc tế.

Tại bản Hua Tạt, chị Hàng Thị Sua, chủ cơ sở A Chu Homestay, chủ động ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng. Đến nay, chị đã thành thạo các thao tác trên nền tảng số, như: Khai báo thông tin khách lưu trú, thời gian lưu trú, kiểm tra thông tin khách quốc tế, thực hiện đặt phòng, trả phòng và thanh toán trực tuyến. Việc ứng dụng công nghệ giúp chị tiết kiệm thời gian, quản lý hoạt động kinh doanh thuận tiện, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ du khách.

Chị Hàng Thị Sua chia sẻ: Mỗi tháng, homestay đón từ 80-120 lượt khách du lịch, trong đó có nhiều khách nước ngoài. Vì vậy, tôi chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức, kỹ năng số để đáp ứng yêu cầu công việc. Tôi cũng sử dụng các nền tảng trực tuyến để quảng bá homestay, giới thiệu cảnh quan thiên nhiên và nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mông ở Hua Tạt. Nhờ đó, cơ sở được nhiều du khách biết đến, hoạt động kinh doanh ngày càng thuận lợi.

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và tinh thần chủ động học hỏi của người dân, xã Vân Hồ đang từng bước nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng các tiện ích số. Qua đó, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo động lực phát triển địa phương.