Đưa các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: chinhphu.vn/Ngọc Hân

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Huy Dũng cho biết, Đảng, Nhà nước xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển mới của đất nước. Trong đó, văn hóa giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là một ngành kinh tế mà còn phải thấm sâu vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, dẫn dắt quá trình phát triển.

Theo định hướng đó, công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và kinh tế du lịch được xác định là những lĩnh vực hội tụ trong một hệ sinh thái, chuỗi giá trị thống nhất. Việt Nam đặt quyết tâm cao trong phát triển các lĩnh vực này với tư duy cùng sáng tạo, cùng thắng.

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn, hoan nghênh và chào đón bạn bè quốc tế đến hợp tác, đầu tư, đồng thời sẽ nỗ lực xây dựng cơ chế, chính sách và môi trường thuận lợi nhất. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh đưa văn hóa, các giá trị thể thao, di sản và vẻ đẹp du lịch của đất nước ra thế giới.

“Trên tinh thần đó, chúng tôi kỳ vọng hằng năm sẽ có thêm nhiều sự kiện tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, đáp ứng hai tiêu chí: thực sự mang tầm vóc quốc tế và lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, hoặc rộng hơn là lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực. Song song với việc thu hút các sự kiện quốc tế, Bộ VHTT&DL cũng sẽ nỗ lực đưa các sự kiện của Việt Nam ra thế giới”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số và ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB ký kết Chương trình hợp tác "Vietnam – Experience More". Ảnh: chinhphu.vn/Ngọc Hân

Hợp tác 5 năm nhằm đưa các sự kiện quốc tế tầm cỡ đến Việt Nam

Theo định hướng hợp tác giai đoạn 2027-2031, Bộ VHTT&DL và MB sẽ phối hợp nghiên cứu, lựa chọn đưa về các sự kiện quốc tế phù hợp trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, giải trí và thể thao. Chương trình hướng tới hình thành chuỗi sự kiện thường niên, ưu tiên tổ chức tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và các trung tâm du lịch trọng điểm. Mỗi sự kiện được định hướng gắn với quảng bá văn hóa, điểm đến, ẩm thực, sản phẩm du lịch và hình ảnh Việt Nam, tạo thêm động lực cho kinh tế trải nghiệm, du lịch quốc gia.

Lễ trao giải âm nhạc The 41st Golden Disc Awards được lựa chọn là sự kiện mở đầu của chương trình "Vietnam - Experience More" ngay tháng đầu tiên năm 2027.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 -10/1/2027 tại VEC, Hà Nội, với quy mô khoảng 70.000 lượt khán giả trực tiếp trong hai đêm.

Từ trải nghiệm quốc tế đến quảng bá điểm đến

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB, cho biết chương trình được xây dựng trên cơ sở những kinh nghiệm mà MB đã tích lũy trong quá trình đồng hành với các hoạt động thể thao và giải trí có sức hút quốc tế trong những năm gần đây. Giá trị của các chương trình quốc tế không chỉ nằm ở sân khấu hay thời điểm diễn ra sự kiện, mà còn ở khả năng tạo ra những trải nghiệm thực tế và nội dung lan tỏa tự nhiên về Việt Nam.

Theo Tổng Giám đốc MB, các sự kiện quốc tế có thể tạo ra đồng thời hai lớp giá trị. Thứ nhất là tác động trực tiếp từ lượng khách đến Việt Nam, kéo theo nhu cầu lưu trú, ẩm thực, mua sắm, vận chuyển và trải nghiệm. Thứ hai là giá trị dài hạn từ các hình ảnh, video và câu chuyện về Việt Nam được lan tỏa trên các nền tảng quốc tế, qua đó góp phần hình thành nhu cầu du lịch trong tương lai.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: chinhphu.vn/Ngọc Hân

"Mục tiêu của chương trình hợp tác "Vietnam - Experience More" không chỉ là đưa một sự kiện đến Việt Nam. Chúng tôi mong muốn từ sức hút của mỗi sự kiện có thể tạo thêm lý do để du khách đến Việt Nam, ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn và mong muốn quay trở lại. MB mong muốn cùng Bộ VHTT&DL đưa cách làm đó lên quy mô lớn hơn, bài bản hơn và tạo ra hiệu quả thiết thực hơn cho Việt Nam", Tổng Giám đốc MB cho biết.

Cùng ngày, MB ký kết hợp tác với HLL JoongAng, Hakuna Matata Group - đơn vị sở hữu bản quyền giải thưởng, chính thức trở thành Nhà tài trợ Danh xưng của Lễ trao giải âm nhạc Đĩa vàng lần thứ 41 (The 41st Golden Disc Awards) tại Việt Nam.

Giải thưởng Đĩa Vàng - Golden Disc Awards là một trong những lễ trao giải âm nhạc lâu đời và uy tín hàng đầu Hàn Quốc, được tổ chức từ năm 1986 và có sức ảnh hướng lớn trong ngành công nghiệp K-pop.

Sau nhiêu kỳ tổ chức tại các thành phố lớn như Tokyo (Nhật Bản), Đài Bắc (Trung Quốc), Hongkong (Trung Quốc)... trong khu vực châu A, The 41st Golden Disc Awards lần đầu được tổ chức tại Việt Nam, đưa Hà Nội trở thành một trong những điểm đến đáng mong đợi tiếp theo của sự kiện.

Danh sách nghệ sĩ chính thức của lễ trao giải lần này tại Việt Nam sẽ được công bố trên fanpage chính thức của chương trình Golden Disc Awards và fanpage chính thức MBBank trong thời gian tới, đây sẽ tiếp tục là chất liệu thu hút du khách và người hâm mộ toàn cầu do năm 2026 là một năm hoạt động sôi nổi của nghệ sĩ K-pop trên thế giới.