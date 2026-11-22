Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khẩn trương đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống;Phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên trong năm 2027. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 21/11, sau 27 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Tham dự phiên bế mạc có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

KỲ HỌP THỨ 2 XEM XÉT, THÔNG QUA 38 LUẬT, 5 NGHỊ QUYẾT

Phát biểu tại Phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian kỳ họp cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến về 5 dự án luật mới.

Trong đó, quyết định ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật quan trọng, thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong 38 luật hiện hành.

Như vậy, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, qua 3 kỳ họp, Quốc hội khóa 16 đã xem xét, thông qua 62 luật, 16 nghị quyết quy phạm pháp luật, khẳng định tinh thần hành động và quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, sự phát triển đất nước và ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự Phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Quochoi.vn.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư 1 chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và các vấn đề quan trọng khác.

Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với lĩnh vực Tài chính và Khoa học công nghệ; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri và hơn 50 báo cáo khác được Chính phủ, các cơ quan gửi đến Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thành công này tiếp tục khẳng định những bài học kinh nghiệm quý báu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Đó là: đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải trình thấu đáo của các cơ quan trình.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các đại biểu Quốc hội đã tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao, chia sẻ, làm việc ngoài giờ, cả ngày Thứ Bảy, Chủ nhật; đóng góp nhiều ý kiến sát đáng, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực xuất phát từ thực tiễn.

Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên bế mạc, sau 27 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao. Ảnh: Quochoi.vn.

Nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện các quyết sách sau kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương ngay sau kỳ họp khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua.

Mục tiêu là để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống hiệu quả nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu “tập trung cao, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng”.

THỐNG NHẤT LÙI THỜI ĐIỂM XEM XÉT, THÔNG QUA 5 LUẬT

Cũng trong chiều 21/11, với 491/494 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 98,40% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Nghị quyết quyết nghị, thống nhất lùi thời điểm xem xét, thông qua các dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa sang Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Theo đó, chủ động phương án thích ứng với già hóa dân số, thí điểm “kinh tế bạc”; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội, lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng…

Xây dựng phương án và tổ chức truyền thông chính sách kịp thời, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội, chuẩn bị cho việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình từ năm 2027. Khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, an sinh xã hội cho lao động trên nền tảng số, khu vực phi chính thức…