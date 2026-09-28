Đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với người dân

Quang cảnh “Phiên tòa giả định” tại xã Tây Hồ.

Thông qua hình thức tái hiện một phiên tòa xét xử tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, chương trình đã đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân bằng hình thức trực quan, sinh động, dễ tiếp cận. Nội dung phiên tòa được xây dựng với sự tham gia của các vai tố tụng, như: Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, Luật sư, Thư ký, bị cáo và những người có liên quan, qua đó giúp người xem hiểu rõ hơn về trình tự xét xử và những quy định pháp luật liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu, hỏi đáp pháp luật được lồng ghép sau phiên tòa. Đoàn viên, thanh niên và nhân dân có cơ hội trực tiếp hỏi và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung vừa được theo dõi, qua đó củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và nói không với ma túy.