Đưa các nguồn lực về vốn, công nghệ và tri thức vào phục vụ phát triển

Kết nối nguồn lực, kiến tạo không gian tăng trưởng mới

Với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu”, chiều 26/10, Chương trình CEO 500 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Chương trình quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp nhằm trao đổi, kết nối và khám phá các cơ hội hợp tác, sáng kiến tăng trưởng mới cho TP Hồ Chí Minh; đồng thời phân tích sự hội tụ của dòng vốn FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính quốc tế đang định hình lại bản đồ đầu tư toàn cầu.

Quang cảnh chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh tham dự sự kiện CEO 500.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, đại diện các địa phương, bộ, ngành, tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, tập đoàn hàng đầu, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước…

Nếu chủ đề chung của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 định vị sự hội tụ ở tầm vĩ mô, thì CEO 500 đưa đúng tinh thần đó xuống tầng cụ thể nhất: Sự hội tụ của vốn FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính quốc tế, những yếu tố đang định hình lại bản đồ đầu tư toàn cầu.

Với tinh thần cởi mở, hợp tác và cùng kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, Chương trình CEO 500 mở ra những cuộc đối thoại trực tiếp, ý nghĩa, thúc đẩy kết nối giữa TP Hồ Chí Minh với các đối tác, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế có khả năng tham gia các dự án đầu tư, phát triển hạ tầng, tài chính và công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu chào mừng và khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh mục tiêu của thành phố không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư mà còn cùng doanh nghiệp nhận diện cơ hội, giải quyết những bài toán phát triển cụ thể, kiến tạo động lực tăng trưởng mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, sau sáp nhập, không gian kinh tế, đô thị và kết nối được mở rộng, tạo thêm dư địa cho những dự án quy mô lớn. Cùng với các cơ chế, chính sách mới về phân cấp, phân quyền, quy hoạch và huy động nguồn lực, thành phố có điều kiện chủ động hơn trong tổ chức phát triển.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng mạnh mẽ, TP Hồ Chí Minh ưu tiên dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo. Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, trình bày tham luận tại sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng quyết định đầu tư hiện nay không chỉ phụ thuộc vào quy mô thị trường hay ưu đãi, mà còn gắn với chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lượng, khả năng tiếp cận tài chính và mức độ kết nối chuỗi cung ứng. Vì vậy, thành phố mong muốn lắng nghe trực tiếp các tập đoàn, nhà đầu tư quốc tế để xác định những lợi thế cần phát huy, năng lực cần bổ sung và điểm nghẽn phải tháo gỡ.

Trên cơ sở đó, TP Hồ Chí Minh tập trung vào bốn nhóm động lực phát triển mới. Về hạ tầng và không gian phát triển, thành phố mời gọi đầu tư vào các dự án đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), cảng biển, logistics và khu thương mại tự do.

Các đại biểu quốc tế và đại diện doanh nghiệp trao đổi bên lề sự kiện CEO 500.

Trong lĩnh vực tài chính, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành cầu nối với thị trường vốn khu vực, thu hút các định chế quốc tế tham gia ngay từ giai đoạn đầu. Đối với năng lượng, thành phố chú trọng phát triển nguồn cung sạch, ổn định, đáp ứng nhu cầu mở rộng công nghiệp, đô thị và logistics.

Ở lĩnh vực kinh tế số, TP Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển hạ tầng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), khu công nghệ cao và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), tạo điều kiện để công nghệ mới được nghiên cứu, ứng dụng và mở rộng thị trường.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, thành phố luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận những đề xuất cụ thể và cùng cộng đồng doanh nghiệp giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn trên tinh thần rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ.

Ông Phạm Phú Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR), điều phối phiên thảo luận.

“Chúng tôi muốn hôm nay là dịp để cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu nhìn TP Hồ Chí Minh với một tâm thế mới. TP Hồ Chí Minh không chỉ là một thị trường lớn của Việt Nam, thành phố đang hướng tới trở thành cửa ngõ kết nối Việt Nam với dòng vốn, công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển của cả khu vực và thế giới. Từ đây, doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường Việt Nam, kết nối với các trung tâm sản xuất, logistics, tài chính, công nghệ và mở rộng hoạt động vào một không gian kinh tế rộng lớn hơn. Thành phố chủ động kết nối để các dòng vốn đang dịch chuyển gặp được công nghệ, thị trường, nhân lực và những cơ hội phát triển mới...”, ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Chuyển đối thoại thành dự án đầu tư cụ thể

Tại chương trình, các phiên tham luận, đối thoại tập trung phân tích xu hướng dịch chuyển dòng vốn quốc tế, những động lực tăng trưởng mới và khả năng đáp ứng của TP Hồ Chí Minh trước yêu cầu của nhà đầu tư thế hệ mới.

Ông Nick Chong, Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn Arup (trái) và ông Peter James Opdahl, Chủ tịch ITO Group Holdings Pte. Ltd. tham gia phiên thảo luận tại sự kiện CEO 500.

Trong đó, Trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam và Lào Fazurin Jamaludin tham gia tham luận về làn sóng tăng trưởng tiếp theo từ góc nhìn toàn cầu. Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Huân trình bày về sự sẵn sàng của thành phố đối với nhà đầu tư thế hệ mới.

Phiên đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư do Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP Hồ Chí Minh Phạm Phú Trường điều hành, tập trung vào bốn lĩnh vực: hạ tầng và không gian phát triển mới; tài chính; năng lượng; kinh tế số và công nghệ.

Đại diện các tập đoàn, định chế tài chính, doanh nghiệp quốc tế được mời trao đổi về kế hoạch đầu tư tại thành phố, những kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách, điều kiện tiếp cận thị trường và các mô hình hợp tác có thể sớm triển khai.

Đáng chú ý, các nội dung đối thoại của các đại biểu hướng đến những cơ hội đầu tư cụ thể, từ phát triển hạ tầng logistics, khu thương mại tự do, đô thị TOD đến kết nối thị trường vốn, năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu, AI và thương mại điện tử…

Ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (2022–2026), Chủ tịch Knapper Global Advisors, Cố vấn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) và ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) phát biểu tại phiên thảo luận.

Phát biểu bế mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh FDI, công nghệ và tài chính không thể phát huy đầy đủ giá trị nếu vận hành riêng lẻ. Ba yếu tố này cần được kết nối thành một trục phát triển thống nhất, gắn nhu cầu của địa phương với năng lực quốc gia và nguồn lực toàn cầu.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, địa phương có trách nhiệm kiến tạo không gian tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư; các cơ quan Trung ương hoàn thiện thể chế, công cụ tài chính; hoạt động đối ngoại góp phần kết nối đối tác, huy động nguồn lực quốc tế. Thành phố mong muốn thu hút không chỉ nguồn vốn mà còn công nghệ, tri thức, phương thức quản trị hiện đại, việc làm chất lượng cao và năng lực sản xuất mới.

Đối với doanh nghiệp trong nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các tập đoàn lớn phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực, kết nối chuỗi cung ứng, tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất quốc tế.

Ông Don Lâm, Giám đốc và Cổ đông sáng lập, VinaCapital và ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, phát biểu tại phiên thảo luận.

Đồng thời, thành phố mong muốn thúc đẩy mạng lưới liên kết giữa các trung tâm tài chính toàn cầu, tăng khả năng huy động vốn cho đầu tư liên khu vực, xuyên biên giới và phối hợp quản trị rủi ro.

Nhấn mạnh yêu cầu đưa những trao đổi tại chương trình thành kết quả thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, đối tác để xác định rõ dự án, địa điểm, nguồn lực và lộ trình triển khai. TP Hồ Chí Minh cam kết thúc đẩy các cơ hội đã được trao đổi, xác định rõ đầu mối phối hợp và lộ trình triển khai, đưa các nguồn lực về vốn, công nghệ và tri thức vào phục vụ phát triển.

Thành phố giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP Hồ Chí Minh là cơ quan đầu mối tổng hợp tất cả sáng kiến, ý tưởng, kiến nghị và dự án cụ thể để cùng thúc đẩy sau Diễn đàn.

TP Hồ Chí Minh cam kết thúc đẩy các cơ hội đã được trao đổi, xác định rõ đầu mối phối hợp và lộ trình triển khai, đưa các nguồn lực về vốn, công nghệ và tri thức vào phục vụ phát triển. Thông qua Chương trình CEO 500, TP Hồ Chí Minh khẳng định định hướng chuyển từ thu hút nguồn vốn đơn thuần sang kết nối đầu tư với công nghệ, tài chính và năng lực sản xuất, từng bước hình thành những động lực tăng trưởng mới trong không gian phát triển mở rộng…