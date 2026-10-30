Đưa cà phê đặc sản tiếp cận thị trường quốc tế

Tháng 11/2026, cà phê Arabica Sơn La sẽ lên sàn đấu giá tại Hawaii (Mỹ). Ảnh: Chu Khôi.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết tỉnh dự kiến đưa cà phê Arabica lên sàn đấu giá tại Hawaii (Mỹ) vào tháng 11/2026. Qua làm việc với một số tổ chức, doanh nghiệp (DN) tại Hawaii, các bên đã thống nhất định hướng triển khai hoạt động này. Đây là bước đi nằm trong định hướng phát triển ngành cà phê Sơn La theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Thay vì chỉ tập trung mở rộng diện tích, sản lượng, tỉnh chú trọng tổ chức lại vùng nguyên liệu, nâng tiêu chuẩn sản xuất, chế biến và xây dựng thương hiệu cà phê địa phương.

Hiện Sơn La có khoảng 44.000ha cà phê Arabica, sản lượng cà phê nhân năm 2026 ước đạt 50.960 tấn. Trong đó, diện tích cà phê đặc sản đạt hơn 1.120ha. Tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Cà phê Sơn La đã có mặt tại một số thị trường nước ngoài, trong đó có Mỹ.

Việc đưa cà phê Arabica lên sàn đấu giá tại Hawaii, nếu được triển khai, sẽ mở thêm cơ hội giới thiệu chất lượng, nguồn gốc và những đặc trưng của cà phê Sơn La tới các đối tác quốc tế. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Công, Sơn La xác định truy xuất nguồn gốc là một trong những nền tảng quan trọng để tổ chức lại vùng nguyên liệu. Việc số hóa giúp xác định rõ ranh giới từng thửa đất trồng cà phê, quản lý diện tích sản xuất, lựa chọn những khu vực có điều kiện phù hợp để phát triển cây trồng, đồng thời hoàn thiện thông tin phục vụ xuất khẩu.

Tỉnh cũng tập trung thực hiện các yêu cầu của Quy định về sản phẩm không gây mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR). Đối với mặt hàng cà phê, việc xác định rõ nguồn gốc, vị trí vùng trồng là điều kiện quan trọng để chứng minh khả năng đáp ứng các quy định của thị trường EU.

Theo số liệu của VICOFA, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025-2026 ước đạt gần 1,9 triệu tấn, tăng 6-10% so với niên vụ trước. Trong đó, Robusta chiếm hơn 90% tổng sản lượng. Tính từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 30/9/2026, xuất khẩu cà phê đạt khoảng 1,8 triệu tấn, tăng 21% so với niên vụ 2024-2025. Tuy nhiên, kim ngạch chỉ đạt khoảng 8,5 tỷ USD, tăng khoảng 1%, chủ yếu do giá cà phê giảm so với giai đoạn đạt đỉnh trước đó.

Về thị trường, EU tiếp tục là khách hàng lớn nhất, chiếm hơn 38% lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam. Mỹ và Nhật Bản duy trì vai trò là những thị trường quan trọng, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc đang mở rộng, nhất là đối với cà phê hòa tan. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường ngày càng tác động đến khả năng tiếp cận thị trường. Theo thông tin từ VICOFA, những lô cà phê đáp ứng Quy định chống phá rừng của EU (EUDR) có thể được người mua trả thêm khoảng 50 USD/tấn. Tuy nhiên, DN cà phê Việt Nam cũng phải cạnh tranh gay gắt hơn với Brazil và Uganda, những quốc gia đang đẩy mạnh sản xuất, chế biến và mở rộng thị trường Robusta.

VICOFA nhận định, xuất khẩu cà phê những tháng cuối năm được kỳ vọng khởi sắc nhờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới và nhu cầu nhập khẩu phục vụ mùa tiêu dùng cuối năm. Nhu cầu Robusta dùng để phối trộn tiếp tục là yếu tố hỗ trợ, tạo cơ hội để Việt Nam mở rộng thị phần nhờ nguồn cung lớn, giá cạnh tranh và khả năng đáp ứng đơn hàng.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch đưa Arabica Sơn La lên sàn đấu giá tại Hawaii có ý nghĩa như một hướng tiếp cận mới, góp phần quảng bá sản phẩm theo chiều sâu chất lượng thay vì chỉ cạnh tranh về sản lượng. Để biến cơ hội thành giá trị kinh tế thực chất, tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện vùng nguyên liệu, nâng chất lượng chế biến, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với DN.