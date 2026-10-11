Đưa cà phê 'Arabica Sơn La' vươn tầm thế giới bằng chất lượng

Khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới”. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Tối 10/10, Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới” khai mạc tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng khẳng định cà phê là một trong những ngành hàng nông sản chủ lực, giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đã đạt 6,54 tỷ USD. Đối với Sơn La, cây cà phê Arabica đã trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, gắn liền với sinh kế của người dân, với 5 chuỗi liên kết và 8 tổ chức được cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Cà phê Sơn La”.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra các thách thức lớn như giá trị gia tăng từ chế biến sâu chưa tương xứng, liên kết chuỗi thiếu bền vững và các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường quốc tế về môi trường và sản xuất có trách nhiệm. Theo đó, thành công của ngành cà phê không thể chỉ đo bằng diện tích hay sản lượng, mà phải được đo bằng giá trị gia tăng, chất lượng, thương hiệu, thu nhập của người nông dân và mức độ bền vững.

Biểu dương hướng tiếp cận không chạy theo mở rộng diện tích bằng mọi giá của tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Sơn La đã chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế cà phê theo chuỗi giá trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt tặng hoa, trao giấy chứng nhận vinh danh 10 hộ nông dân tiêu biểu góp phần làm nên chất lượng, thương hiệu và hành trình vươn tầm của Arabica Sơn La. Ảnh: Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Để hiện thực hóa khát vọng "Vươn tầm thế giới", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị tỉnh Sơn La tập trung vào 5 định hướng trọng tâm:

Thứ nhất, phát triển chuỗi giá trị đồng bộ, lấy doanh nghiệp làm hạt nhân, hợp tác xã làm cầu nối và người nông dân là chủ thể, tuyệt đối không để người nông dân đứng ngoài chuỗi giá trị do chính mình tạo ra.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Cần chú trọng giảm phát thải, bảo vệ rừng, phát triển kinh tế tuần hoàn vì "cà phê Sơn La muốn đi xa phải đi bằng con đường sản xuất có trách nhiệm".

Thứ ba, tập trung chế biến sâu, phát triển cà phê đặc sản và nâng cao giá trị thương hiệu với mục tiêu bán chất lượng, bán thương hiệu, bán câu chuyện và giá trị chứ không chỉ bán sản lượng.

Thứ tư, chủ động mở rộng thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại, tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Thứ năm, phát huy giá trị văn hóa, gắn phát triển vùng trồng cà phê với du lịch, dịch vụ trải nghiệm nét đẹp thiên nhiên và văn hóa Tây Bắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng kỳ vọng tinh thần của lễ hội sẽ hóa thành những vùng nguyên liệu xanh hơn, nhà máy hiện đại hơn, sản phẩm giá trị cao hơn, và giá trị hạt cà phê sẽ trở thành giá trị của vùng đất, thương hiệu, chất lượng cuộc sống. Lễ hội Cà phê Sơn La không chỉ là ngày hội của người trồng cà phê mà phải là diễn đàn kết nối thực chất giữa Nhà nước, Doanh nghiệp, Nhà khoa học, Người nông dân và Thị trường.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc.

Lễ hội Cà phê Sơn La 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 13/10 với nhiều hoạt động như hội chợ triển lãm quy mô 240 gian hàng, hội thảo quốc tế về phát triển cà phê sinh thái và hội nghị kết nối giao thương trực tuyến kết hợp trực tiếp, nhằm thúc đẩy quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư cho ngành hàng cà phê Arabica Sơn La.

Thu Thảo