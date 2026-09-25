Đưa biểu tượng văn hóa Thăng Long vào khối rước đèn Trung thu Hồ Gươm

Đoàn rước với mô hình ông Tiến sĩ giấy cùng các đồ chơi Trung thu truyền thống đi giữa dòng người đông kín trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Một trong những điểm nhấn của đêm hội là 14 khối rước đèn. Bên cạnh những chiếc đèn Trung thu và các hình thức nghệ thuật dân gian quen thuộc, các em được gặp những hình ảnh đặc trưng của Thăng Long - Hà Nội như Tiến sĩ giấy, Tháp Bút, Đài Nghiên. Theo Ban tổ chức, những hình ảnh này gợi nhắc về truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức và những ước vọng tốt đẹp mà các thế hệ đi trước gửi gắm cho con trẻ.

Nhiều chiếc đèn, mô hình và sản phẩm thủ công tại đêm hội được các họa sĩ, nghệ nhân phục dựng, chế tác từ những giá trị truyền thống và tiếp tục sáng tạo bằng ngôn ngữ đương đại.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang cho biết, trong gần hai tuần qua, không khí Trung thu đã hiện diện tại nhiều không gian trên địa bàn Hoàn Kiếm.

Đoàn rước với mô hình “trăng Rằm” nổi bật giữa biển người trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trong đêm hội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Chuỗi hoạt động bắt đầu mùa Trăng tại chợ Đồng Xuân, nơi những giá trị truyền thống được thể hiện bằng hình thức mới với nghệ thuật biểu diễn kết hợp công nghệ trình chiếu mapping trên mái vòm chợ. Tại phố Hàng Mã, những chiếc đèn, đồ chơi dân gian và nét văn hóa quen thuộc của Tết Trung thu hiện diện giữa nhịp sống phố phường.

Tại các không gian di sản trong khu phố cổ, trẻ em và du khách được gặp gỡ nghệ nhân, tự tay làm đồ chơi, bánh Trung thu, tìm hiểu đầu sư tử truyền thống và những phong tục gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Các hoạt động Trung thu cũng được tổ chức tại 28 tổ dân phố và các trường học, đưa niềm vui ngày Tết đến gần hơn với từng gia đình, trẻ nhỏ.

Theo bà Nguyễn Hồng Trang, dù mỗi nơi có một cách tổ chức, mỗi hoạt động mang một sắc màu nhưng đều hướng tới mong muốn để trẻ em không chỉ được xem Trung thu mà còn “được chạm vào Trung thu, vui cùng Trung thu, hiểu thêm về Trung thu” và lưu giữ những trải nghiệm đó trong tuổi thơ.

Đoàn múa rồng di chuyển qua không gian phố đi bộ Hồ Gươm tạo nên một khung cảnh Trung thu đậm dấu ấn Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, địa phương mong muốn trẻ em có một tuổi thơ an toàn, vui tươi, được yêu thương; có những không gian vui chơi, trải nghiệm và cơ hội lớn lên cùng văn hóa quê hương.

“Văn hóa sẽ được gìn giữ một cách tự nhiên và bền vững nhất khi trở thành một phần ký ức của mỗi đứa trẻ”, bà Nguyễn Hồng Trang nhấn mạnh.

Đáng chú ý tại đêm hội, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hoàn Kiếm tặng 1.500 suất quà cho trẻ em tham dự; trao 10 xe đạp cho 10 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phần cuối chương trình, đông đảo thiếu nhi và du khách cùng phá cỗ Trung thu trong không gian phố cổ. Theo Ban tổ chức, các hoạt động hướng tới tạo sân chơi văn hóa bổ ích, an toàn cho trẻ em, đồng thời giúp các em hiểu thêm về những giá trị văn hóa dân tộc.

Các em nhỏ Trường Tiểu học Nguyễn Du hào hứng giơ cao những món đồ chơi Trung thu trong đoàn rước quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Bên cạnh “Đêm hội Trăng rằm 2026”, chuỗi hoạt động văn hóa di sản “Lưu trăng phố cổ 2026” được tổ chức từ ngày 28/8 đến hết ngày 30/9 tại nhiều không gian di sản trên địa bàn Hoàn Kiếm.

Tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ, 50 Đào Duy Từ, không gian Tết Trung thu truyền thống được tái hiện cùng các bộ đèn lồng cổ và hoạt động trình diễn làm đồ chơi dân gian. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, 22 Hàng Buồm, trưng bày đèn lồng con giống cổ, đèn kéo quân, Tiến sĩ giấy; Ngôi nhà Di sản, 87 Mã Mây, tái hiện không gian đón Trăng của gia đình Hà Nội xưa, kết hợp trải nghiệm làm bánh Trung thu và con giống bưởi.

Tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, Ban tổ chức trưng bày các tác phẩm đoạt giải cuộc thi sáng tác đầu sư tử truyền thống “Rằm Rộ”, tổ chức hoạt động hướng dẫn làm đồ chơi dân gian cho trẻ em khuyết tật. Hội chợ Trung thu Phố cổ tại phố Hàng Mã và chợ Đồng Xuân giới thiệu sản phẩm OCOP, đồ chơi truyền thống cùng các hoạt động trải nghiệm.

Đoàn rước đèn Trung thu diễu hành trong không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Thông qua chuỗi hoạt động, phường Hoàn Kiếm hướng tới duy trì, phát huy những nét đẹp văn hóa lâu đời của khu phố cổ Hà Nội và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm; đồng thời khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, cùng tham gia gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Theo bà Nguyễn Hồng Trang, những trải nghiệm trong đêm Rằm có thể trở thành ký ức tuổi thơ, từ đó vun đắp tình yêu gia đình, quê hương và các giá trị văn hóa truyền thống. “Đó chính là cách văn hóa được tiếp nối - từ những điều chúng ta cùng trải nghiệm hôm nay trở thành ký ức để trao truyền mai sau”, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang chia sẻ.