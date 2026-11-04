Đưa biệt thự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Nguyễn Thị Bình khỏi diện bảo tồn

Sáng 4/11, HĐND TP Hà Nội tiếp tục phiên làm việc tại Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ bảy), xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đầu tư hạ tầng và bảo tồn kiến trúc đô thị.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội thông qua tờ trình đưa hai biệt thự tại số 68B Trần Hưng Đạo và số 62 Nguyễn Du ra khỏi danh mục biệt thự nhóm 1 theo đề xuất của UBND thành phố.

Các đại biểu bấm nút thông qua tờ trình đưa hai biệt thự tại số 68B Trần Hưng Đạo và số 62 Nguyễn Du ra khỏi danh mục biệt thự nhóm 1.

Theo Tờ trình của UBND thành phố, trong quá trình rà soát, biệt thự số 68B Trần Hưng Đạo và biệt thự số 62 Nguyễn Du không còn đáp ứng tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 1.

Cụ thể, theo tài liệu lưu trữ tại Trung tâm công nghệ thông tin và chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường thể hiện, nhà 68B Trần Hưng Đạo ghi tên ông Nguyễn Duy Hợi và vợ là Vũ Thị Quý. Hiện nay, thửa đất nói trên đã được chia thành 3 mảnh đất khác nhau.

Mảnh 1 có diện tích là 271,5m², được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ngày 22/3/2002, đứng tên bà Nguyễn Châu Sa (Nguyễn Thị Bình).

Theo phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất ngày 10/12/2025 của Công ty TNHH Địa chính xây dựng Nam Hà Nội và Công ty cổ phần VBIT, diện tích thửa đất hiện tại của nhà biệt thự là 270,6m². Trong khuôn viên biệt thự hiện tại có 2 công trình gồm 1 công trình là nhà biệt thự 2 tầng; 1 nhà phụ 1 tầng (cửa hàng trà sữa mặt phố Trần Hưng Đạo, công trình phụ 1 tầng bên hông và phía sau biệt thự).

Mảnh đất thứ 2 được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ngày 19/4/2002, diện tích là 154,7m² (trong đó sử dụng chung là 41,6m², sử dụng riêng là 113,1m² ), đứng tên ông Nguyễn Đông Hải và bà Nguyễn Thị Phụng. Trên mảnh đất này có nhà 3 tầng nằm lùi phía trong xây dựng sát hông nhà biệt thự.

Mảnh đất thứ 3 được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ngày 11/7/2002, diện tích 123,8m² (trong đó sử dụng chung là 56,4m², sử dụng riêng là 67,4m²), đứng tên ông Nguyễn Đông Hào. Trên mảnh đất này có nhà 3 tầng nằm ở mặt phố Trần Hưng Đạo gần mặt tiền nhà biệt thự.

Với biệt thự số 62 Nguyễn Du, phường Cửa Nam cũng là biệt thự nhóm 1, có diện tích đất 762,6m², diện tích biệt thự 2 tầng 378,5m². Biệt thự được UBND quận Hai Bà Trưng cấp giấy chứng nhận theo quyết định số 954/QĐ-UB cho nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hiện nay, cả 2 biệt thự này đã xuống cấp không còn đạt tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 1, hiện tại chỉ đáp ứng tiêu chuẩn là biệt thự nhóm 3.