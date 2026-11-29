Bệnh nhân N.T.V (SN 1980), quê Quảng Ngãi, có tiền sử đái tháo đường típ 2 và rối loạn chuyển hóa lipid.

Tối 27/11, bệnh nhân xuất hiện đau ngực. Đến 10 giờ 45 phút ngày 28/11, cơn đau tức ngực trái trở nên dữ dội, bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152, đảo Thổ Chu.

Qua thăm khám và điện tâm đồ, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên.

Cấp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch từ đảo Thổ Chu.

Khoảng 10 phút sau, bệnh nhân đột ngột mất ý thức, ngừng tuần hoàn, hô hấp, điện tâm đồ ghi nhận vô tâm thu. Các y, bác sĩ lập tức triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao.

Suốt hơn 90 phút, ê-kíp kiên trì hồi sức. Đến 13 giờ cùng ngày, tim bệnh nhân đập trở lại nhưng tri giác còn kém, Glasgow 8, huyết áp 100/50 mmHg, điện tâm đồ ghi nhận rung nhĩ.

Đến 17 giờ, bệnh nhân mở mắt, có đáp ứng khi gọi hỏi và kích thích, Glasgow khoảng 9–10, nhưng vẫn phải hỗ trợ hô hấp qua nội khí quản.

Trước diễn biến phức tạp, Bệnh viện Quân y 175 hội chẩn trực tuyến (Telemedicine) với Bệnh xá Trung đoàn 152, xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới, Killip IV (mức độ nặng nhất trong phân loại Killip), giờ thứ 18, biến chứng ngừng tuần hoàn, hô hấp đã được hồi sinh tim phổi thành công, trên nền đái tháo đường típ 2 và rối loạn chuyển hóa lipid.

Đưa bệnh nhân từ đảo Thổ Chu về đất liền điều trị.

Bệnh nhân có tiên lượng rất nặng, nguy cơ rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng, ngừng tuần hoàn tái diễn, suy tim tiến triển và tổn thương não.

Các chuyên khoa Hồi sức, Nội tim mạch và Tim mạch can thiệp của Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Bệnh xá Trung đoàn 152 tiếp tục hồi sức tích cực, đồng thời đề xuất vận chuyển khẩn cấp về đất liền để can thiệp mạch vành, điều trị chuyên sâu.

Chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, Binh đoàn 18 điều động trực thăng VN 8616 do Thượng tá Nguyễn Văn Khánh làm cơ trưởng, phối hợp với Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy, BS Nguyễn Văn Nghĩa làm kíp trưởng, thực hiện nhiệm vụ.

Tổ bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 22 giờ 05 phút ngày 28/11, mang theo trang thiết bị hồi sức chuyên sâu.

Chuyến cấp cứu gặp thách thức do thời tiết bất lợi, có mưa. Với bệnh nhân nhồi máu cơ tim đã trải qua ngừng tuần hoàn, nguy cơ thiếu máu cơ tim tiến triển và ảnh hưởng từ thay đổi áp suất khí quyển đòi hỏi ê-kíp đặc biệt thận trọng, phối hợp chặt chẽ với tổ bay.

Ê kíp đưa bệnh nhân về đất liền.

Lúc 23 giờ 55 phút, khi tiếp cận bệnh nhân tại đảo, ê-kíp cấp cứu đường không phối hợp với các y, bác sĩ Bệnh xá Trung đoàn 152 tiếp tục điều trị, kiểm soát hô hấp, duy trì an thần, theo dõi huyết động, sử dụng thuốc vận mạch bảo đảm huyết áp và bổ sung thuốc chống đông theo chỉ định.

Đại úy, BS Nguyễn Văn Nghĩa, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, kíp trưởng kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cho biết, dù bệnh nhân đã hồi sinh tim phổi thành công, nguy cơ ngừng tuần hoàn tái diễn vẫn rất cao.

Ê-kíp tập trung kiểm soát rối loạn nhịp tim, duy trì chức năng co bóp cơ tim, chủ động phương án xử trí biến chứng trong quá trình vận chuyển.

Đồng thời, tình trạng tri giác được theo dõi sát, hạn chế kích thích nhằm bảo vệ não cho bệnh nhân.

Vượt qua khó khăn thời tiết và thách thức chuyên môn, bệnh nhân được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Quân y 175 lúc 4 giờ 05 phút ngày 29/11, chuyển đến Khoa Cấp cứu tiếp tục hồi sức tích cực, đánh giá tim mạch, kiểm soát biến chứng và điều trị chuyên sâu.