Đưa bé gái 13 tuổi bị lừa đi làm 'việc nhẹ lương cao' về nhà an toàn

Trước đó, ngày 26/9, Công an xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) tiếp nhận trình báo của gia đình cháu L.T.B.L (13 tuổi, trú trên địa bàn xã) về việc cháu L rời khỏi nhà, có dấu hiệu bị dụ dỗ đi làm việc tại khu vực phía Bắc với "mức thu nhập cao".

Theo lời gia đình, qua mạng xã hội, cháu L.T.B.L được một đối tượng làm quen, hứa hẹn đưa ra phía Bắc làm việc tại các cơ sở dịch vụ với mức thu nhập cao. Cháu đã nghe theo, tự ý rời khỏi nhà.

Công an xã Quỳ Châu tiến hành xác minh, phối hợp với Công an các địa phương phía Bắc tìm kiếm, xác định cháu đang di chuyển trên ô tô khách theo hướng ra tỉnh Quảng Ninh. Tổ công tác đã kịp thời liên hệ, đón cháu tại bến xe và đưa cháu về với gia đình.

Cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm lý, các mối quan hệ và hoạt động trên mạng xã hội của con em; hướng dẫn trẻ nhận diện các thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo dưới hình thức “việc nhẹ, lương cao”. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện bị lôi kéo, dụ dỗ hoặc mất liên lạc, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.