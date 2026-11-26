Phía sau dòng vốn vay là sinh kế, hy vọng và kế hoạch của hàng triệu người dân. (Ảnh: ANH NGỌC)

Trong nông nghiệp, mở rộng bảo hiểm có thể giúp người sản xuất chia sẻ tổn thất, giữ dòng tiền và khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh. Nghị định số 346/2026/NĐ-CP của Chính phủ mở thêm dư địa để bảo hiểm đảm nhiệm vai trò đó.

Mở rộng khả năng chia sẻ rủi ro

Khi một vụ sản xuất bị thiệt hại, điều người nông dân phải tính đến ngay là lấy đâu ra vốn để bắt đầu vụ kế tiếp. Với doanh nghiệp chế biến, tổn thất ở vùng nguyên liệu có thể làm gián đoạn nguồn cung và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đơn hàng. Rủi ro phát sinh trên đồng ruộng vì thế có thể lan sang cả chuỗi sản xuất, từ hộ nông dân, hợp tác xã đến doanh nghiệp thu mua, chế biến. Sau nhiều năm triển khai, bảo hiểm nông nghiệp vẫn chưa phát triển tương xứng với mức độ rủi ro ấy. Những vướng mắc về khuôn khổ pháp lý, dữ liệu, chi phí, thủ tục và cách tổ chức thị trường đan xen, khiến việc mở rộng bảo hiểm gặp khó ở cả phía người mua lẫn doanh nghiệp cung cấp sản phẩm.

Ngày 5/9/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị định số 346/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 20/10/2026, Nghị định nâng mức hỗ trợ tối đa lên 95% phí bảo hiểm đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 50% đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc hai nhóm này và 30% đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp đáp ứng điều kiện quy định.

Các tỷ lệ trên là mức trần hỗ trợ. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách để quyết định mức hỗ trợ cụ thể, địa bàn, đối tượng bảo hiểm, loại rủi ro được hỗ trợ và thời gian thực hiện. Quy định này cho phép địa phương lựa chọn phạm vi hỗ trợ phù hợp với đặc điểm sản xuất. Với người dân, hiệu quả của chính sách thể hiện ngay ở việc có thể dễ dàng tra cứu cây trồng, vật nuôi nào được hỗ trợ, nộp hồ sơ ở đâu và sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để tham gia bảo hiểm.

Dư địa còn nằm ở cách thiết kế sản phẩm. Bên cạnh bảo hiểm rủi ro định danh và bảo hiểm mọi rủi ro, nghị định quy định bảo hiểm đối với tổn thất về thu nhập và các sản phẩm theo chỉ số năng suất, thời tiết, viễn thám. Với bảo hiểm tổn thất về thu nhập, khoản bồi thường chi phí sản xuất giúp bù đắp tổn thất do rủi ro đã thỏa thuận trong hợp đồng. Với bảo hiểm theo chỉ số, khoản chi trả căn cứ vào chỉ số đã thỏa thuận. Cách tính này có thể giảm thời gian và chi phí giám định tại các vùng sản xuất quy mô lớn. Để người mua yên tâm, doanh nghiệp phải giải thích cách xác định số tiền bồi thường và bảo đảm bên mua có thể chủ động tra cứu dữ liệu chỉ số.

Gắn bảo hiểm với liên kết chuỗi

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 khuyến khích tổ chức tài chính, tín dụng thẩm định dựa trên phương án sản xuất, dữ liệu, dòng tiền và chuỗi giá trị. Nghị quyết cũng đặt ra nhiệm vụ hỗ trợ các cụm liên kết, trong đó có chế biến nông sản, thực phẩm, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp lớn kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Từ những định hướng này, bảo hiểm nông nghiệp có thể được xem xét ngay khi xây dựng phương án sản xuất và tài trợ vốn cho chuỗi. Một hợp đồng bảo hiểm có phạm vi rõ ràng giúp người sản xuất và ngân hàng lượng định phần tổn thất có thể được bù đắp, từ đó tính sát hơn nhu cầu vốn phục hồi nếu xảy ra biến cố.

Ông Đỗ Minh Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị Bảo hiểm Agribank. (Ảnh: ANH NGỌC)

Mối liên hệ giữa bảo hiểm và tổ chức sản xuất thể hiện ngay trong chính sách hỗ trợ phí. Theo quy định mới, hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp thuộc diện được hỗ trợ là một trong những căn cứ để tổ chức sản xuất được xem xét hỗ trợ. Đây là cơ sở để doanh nghiệp thu mua, hợp tác xã và người sản xuất bàn trước về những rủi ro cần bảo hiểm, dữ liệu phải ghi nhận và cách phối hợp khi phát sinh tổn thất. Việc đưa các nội dung này vào kế hoạch sản xuất từ đầu vụ có thể giúp từng bên chủ động hơn với phần rủi ro mình phải gánh chịu.

Theo ông Đỗ Minh Hoàng, thành viên Hội đồng quản trị Bảo hiểm Agribank (ABIC), Nghị định số 346/2026/NĐ-CP là cơ sở quan trọng để thị trường bảo hiểm nông nghiệp phát triển chuyên nghiệp và bền vững.

“Điểm đột phá của nghị định không chỉ nằm ở việc mở rộng đối tượng, địa bàn và phạm vi hỗ trợ, mà còn tạo hành lang phát triển các sản phẩm bảo hiểm hiện đại. Đây là sự dịch chuyển tất yếu, đưa bảo hiểm từ bồi thường thiệt hại thuần túy sang bảo vệ thu nhập và sinh kế cho nông dân”, ông Đỗ Minh Hoàng nhấn mạnh.

Theo ông Đỗ Minh Hoàng, để chính sách đi vào cuộc sống, cần có dữ liệu tin cậy, cơ chế chia sẻ rủi ro hiệu quả và sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính của người nông dân. Quy trình chi trả nhanh chóng, minh bạch có ý nghĩa trực tiếp đối với niềm tin của khách hàng.

Ông Đỗ Minh Hoàng cũng cho rằng, sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng và người sản xuất sẽ quyết định hiệu quả triển khai. ABIC kỳ vọng bảo hiểm từng bước trở thành một phần trong phương án quản trị rủi ro ngay từ đầu chu kỳ sản xuất, giúp người dân giữ sinh kế và phục hồi sau biến cố. Doanh nghiệp coi đây là một phần trách nhiệm khi đồng hành với khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Triển khai Nghị quyết 68 trong lĩnh vực này cần được nhìn từ khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ của người sản xuất. Mức hỗ trợ có thể giúp người dân tham gia, nhưng quyết định có tiếp tục mua bảo hiểm qua các vụ sau hay không còn tùy thuộc vào chất lượng sản phẩm và việc thực hiện cam kết chi trả. Khi người dân hiểu rõ quyền lợi, theo dõi được căn cứ bồi thường và nhận tiền đúng lúc cần khôi phục sản xuất, bảo hiểm mới có thể trở thành một công cụ quản trị rủi ro thường xuyên của nhà nông và doanh nghiệp trong chuỗi.