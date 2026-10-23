Đưa báo Đảng về cơ sở - Kỳ 1: Báo Đảng đến tay những bạn đọc lâu năm

Nhận tờ báo Huế ngày nay, đồng chí Hồ Xuân Di, trú tại thôn Hương Sơn, xã Nam Đông chậm rãi mở từng trang. Người đảng viên 43 năm tuổi Đảng, từng là cán bộ lãnh đạo xã Hương Sơn cũ, vẫn giữ thói quen đọc báo, dù sau khi nghỉ hưu việc tiếp cận báo in không còn thuận lợi như trước.

“Bây giờ, trên mạng có rất nhiều thông tin, nhưng báo Đảng có nội dung được chọn lọc, chính thống, có những vấn đề gắn trực tiếp với địa phương và đời sống người dân nên cầm tờ báo Đảng, tôi thấy quý vô cùng”, đồng chí Di chia sẻ.

Với đồng chí Di, báo Đảng địa phương không chỉ giúp cập nhật tin tức mà còn đem đến thông tin về những chủ trương mới, những công việc đang được triển khai và những đổi thay trên quê hương. Qua đó, người đảng viên cao tuổi tiếp tục giữ mối liên hệ với đời sống chính trị, xã hội của địa phương.

Tại thôn A Rơng, xã Long Quảng, đồng chí Hồ Minh Hiếu, 81 tuổi, đảng viên 55 năm tuổi Đảng, là cựu chiến binh, cũng đón nhận tờ báo với niềm vui. “Nhận món quà báo được gửi tặng, tôi xem như một món quà quý. Qua tờ báo hằng ngày, tôi đọc để biết tình hình trong nước, ở địa phương, rồi tuyên truyền cho đồng bào”, đồng chí Hiếu nói.

Trong thời đại thông tin đến với mỗi người dễ dàng qua chiếc điện thoại, việc báo in vẫn được chờ đợi ở cơ sở cho thấy nhu cầu tiếp nhận thông tin chính thống vẫn còn đó. Đặc biệt, tại những nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế. Cách đồng chí Hiếu chia sẻ cho thấy tờ báo khi đến vùng xa không chỉ dừng ở một người đọc. Thông tin có thể tiếp tục được truyền đạt trong cộng đồng qua những người có uy tín, đảng viên lâu năm, những người giữ vai trò kết nối giữa chủ trương với đời sống.

Ở miền xuôi, đảng viên Nguyễn Hữu Quang, Chi bộ TDP 9, phường Thuận Hóa, nhìn nhận: “Những thông tin bổ ích đọc được trên báo là cơ sở để tôi trao đổi, định hướng cho con cháu. Dù các cháu có điện thoại và có thể tiếp cận nhiều nguồn tin, nhưng việc ông bà, cha mẹ trực tiếp truyền đạt, giải thích những thông tin chính thống cho con cháu vẫn rất quan trọng”.

Từ việc đọc báo, đến trao đổi trong gia đình, cộng đồng, những đảng viên lâu năm tiếp tục góp sức kết nối, truyền đạt, giải thích thông tin chính thống rộng hơn.

Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã được đặt ra trong Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị. Tại Huế, nhiệm vụ này tiếp tục được quan tâm thông qua Chỉ thị 02-CT/TU năm 2010, cùng nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc mua và đọc báo Đảng.

Chủ trương tặng báo Huế ngày nay từ ngày 1/8/2026 tạo thêm điều kiện để các nhóm bạn đọc và các chi bộ thôn, TDP tiếp cận thông tin về địa phương.

Đồng chí Đoàn Văn Sóng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Đông cho biết, sau khi sắp xếp bộ máy hành chính cấp xã, toàn xã có 15 tổ chức cơ sở Đảng với 663 đảng viên. Bên cạnh các cơ quan, đơn vị duy trì việc đặt mua và đọc báo Đảng, việc tiếp cận báo in địa phương của nhiều đảng viên, người dân còn khó khăn, một phần do kinh phí và điều kiện địa lý.

Việc biếu, tặng báo vì thế không chỉ là thêm một kênh đưa thông tin đến cơ sở. Khi tờ báo đến tận tay một đảng viên cao tuổi, đến các chi bộ thôn hay đến từng bạn đọc ở vùng xa, thông tin chính thống có thêm cơ hội được đọc, trao đổi và kiểm chứng trong cộng đồng.

Để báo đến tận tay người nhận là hành trình không ít khó khăn, nhất là ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Sau khi được in tại Công ty TNHH MTV In Báo Nhân dân Đà Nẵng, những tờ báo Huế ngày nay được chuyển ra Huế và giao tới 4 điểm đầu mối trên địa bàn TP. Huế. Báo đến điểm đầu mối Phú Lộc sớm nhất, vào khoảng 5 giờ sáng. Từ đây, bưu điện chuyển báo đến các địa phương thông qua các chuyến xe và nhân viên bưu tá. Thời gian phát báo khác nhau tùy địa bàn. Có nơi, bạn đọc nhận báo từ đầu giờ sáng. Nhưng cũng có những khu vực như A Lưới, báo lên tới địa phương khoảng 9 giờ 30 - 10 giờ, sau đó mới được chuyển đến người nhận.

Giai đoạn đầu, việc tìm địa chỉ và sắp xếp tuyến phát ở một số địa bàn còn khó khăn, khiến báo đến tay bạn đọc chậm. Chị Đinh Thị Loan, nhân viên bưu tá ở xã A Lưới 3 chia sẻ: “Do ở miền núi địa bàn cách trở, địa chỉ người nhận báo lại không có số nhà nên tìm địa chỉ người nhận báo khá vất vả. Có nhiều trường hợp đến nhà thì các bác đã đi làm nương rẫy; có bác già yếu đang nằm viện không có nhà, có trường hợp gọi điện thoại không thể liên lạc. Những lúc như vậy, tôi phải tới lui 2 - 3 lần, nên báo đến chậm. Tuy nhiên, khi đã quen, nắm được địa chỉ, 'lịch' làm nương rẫy của các bác thì tờ báo đã đến kịp thời hơn”.

Bưu tá thường phải kiêm nhiệm vụ giao báo kết hợp giao hàng. Ở những địa bàn rộng, các điểm phát xa nhau, việc di chuyển mất nhiều thời gian hơn. Ông Trần Quang Tiệp, nhân viên bưu tá ở phường Hương Trà chia sẻ: “Có những điểm cách nhau đến 15 km, nhưng không có hàng, chỉ giao 1 - 2 tờ báo, chúng tôi cũng phải cố gắng tới sớm nhất. Chi phí giao mỗi tờ báo nếu không có hàng kết hợp theo tuyến thì rất thấp, nhưng đó không phải là vấn đề chúng tôi bận tâm. Điều quan trọng là tìm được từng nhà, quen được người nhận báo là hoạt động giao báo vào khuôn khổ”.

Để khắc phục những khó khăn này, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng Bưu điện thành phố theo dõi, rà soát việc phát báo để điều chỉnh cách làm phù hợp với thực tiễn.

Chị Lê Thị Nứp, nhân viên bưu cục xã Long Quảng cho biết, trên địa bàn có 25 tờ báo được biếu, tặng. “Địa bàn rộng, các thôn cách xa nhau, đường sá đi lại khó khăn hơn. Nhưng để báo đến tay bạn đọc kịp thời, chúng tôi không ngại”, chị Nứp chia sẻ.

Điều chị Nứp nhớ nhất là hình ảnh cán bộ lão thành từng tìm đến bưu điện xin vài tờ báo cũ để đọc trong tuần. Nay được phát báo tận nhà, các bác vui hơn, còn chị có thêm cơ hội nghe những câu chuyện của người cao tuổi về báo chí. “Chính điều đó làm tôi vững tin hơn trong hành trình đưa báo đến tận tay người đọc”, chị Nứp bộc bạch.

Từ nhà in qua các điểm đầu mối đến từng gia đình, chi bộ, hành trình của tờ báo được tiếp nối bằng trách nhiệm của những người chuyển báo. Với những bạn đọc lâu năm, niềm vui là được đọc báo đều đặn, tiếp tục theo dõi những đổi thay của quê hương và chia sẻ thông tin đến với gia đình, cộng đồng.

Kỳ 2: Đọc báo, hiểu chủ trương, góp tiếng nói