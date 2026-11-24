Không chỉ tạo dấu ấn riêng trên thị trường, cách làm này còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển sinh kế và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Khi văn hóa trở thành câu chuyện thương hiệu

Vùng biển Hoài Nhơn mang đậm dấu ấn đời sống làng chài, nơi người dân bao đời gắn bó với nghề biển, trong đó có nghề chế biến hải sản. Kế thừa cách muối ruốc của ông bà, chị Nguyễn Thị Thuộc (phường Hoài Nhơn) đã dành 5 năm tìm tòi, nghiên cứu để phát triển các sản phẩm đặc trưng của quê hương.

Theo chị Thuộc, dù cùng được chế biến từ con ruốc nhưng mỗi vùng miền lại có cách làm và hương vị riêng. Nếu mắm ruốc nhuyễn gắn với đặc trưng của Huế, mắm tôm phổ biến ở miền Bắc thì mắm ruốc muối xổi của Hoài Nhơn giữ nguyên hình dạng con ruốc, tạo nét riêng cho sản phẩm. Đây cũng là cách để sản phẩm không bị hòa lẫn giữa nhiều loại mắm trên thị trường.

Các sản phẩm mắm mang đặc trưng miền biển của cơ sở Nguyễn Thị Thuộc (phường Hoài Nhơn) được giới thiệu tại nhiều sự kiện xúc tiến thương mại của tỉnh. Ảnh: V.T

Việc sản xuất phụ thuộc khá lớn vào nguồn nguyên liệu tự nhiên. Mỗi năm, mùa ruốc rộ khoảng 3 đợt, sản lượng khai thác chịu tác động của thời tiết. Vì vậy, nguyên liệu phải được lựa chọn kỹ, ưu tiên những con ruốc mập tròn, chắc thịt để bảo đảm chất lượng thành phẩm.

Đến nay, mắm ruốc muối xổi của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thuộc được công nhận OCOP 4 sao, bình quân mỗi tháng tiêu thụ khoảng 20 tấn.

Nếu cơ sở của chị Thuộc tạo dấu ấn từ phương thức chế biến truyền thống thì Công ty TNHH Chế biến nông sản Jrai Ia Ly (làng Mrông Yố, xã Ia Phí) lại chọn cách kể câu chuyện văn hóa thông qua thương hiệu cà phê.

Chị Rơ Châm Awưnh - Giám đốc công ty - cho biết tên gọi Ia Ly không đơn thuần gắn sản phẩm với một địa danh. Trong tiếng Jrai, “Ia” có nghĩa là nước, còn “Ly” là tên một người con gái gắn với truyền thuyết về thác Ia Ly.

Dòng thác từng hiện diện trong những câu chuyện dân gian của người Jrai, nay trở thành nơi xây dựng một trong những công trình thủy điện lớn của Việt Nam.

Với người Jrai, sông, suối không chỉ cung cấp nguồn nước phục vụ đời sống mà còn gắn bó sâu sắc với văn hóa và tâm thức buôn làng. Từ ý nghĩa đó, chị Awưnh muốn thương hiệu Ia Ly chuyển tải câu chuyện về dòng chảy văn hóa, con người và sự đổi thay của vùng đất Tây Nguyên.

Doanh nghiệp hướng đến xây dựng thương hiệu cà phê gắn với những giá trị bản địa, để du khách không chỉ tìm hiểu hành trình từ nông trại đến tách cà phê mà còn có dịp khám phá đời sống, phong tục và văn hóa người Jrai. Mỗi năm, doanh thu của cơ sở đạt khoảng 100 tỷ đồng, sản phẩm đã xuất khẩu sang một số nước ở châu Âu, châu Á.

Với thương hiệu cà phê Ia Ly, Công ty TNHH Chế biến nông sản Jrai Ia Ly (làng Mrông Yố, xã Ia Phí) gửi gắm câu chuyện về văn hóa, con người và sức sống của vùng đất Tây Nguyên. Ảnh: V.T

Không chỉ trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm, bản sắc văn hóa còn được khai thác để tạo giá trị mới cho các sản phẩm thủ công truyền thống. Tại làng Đê Kjiêng (xã Ayun), nghề đan đát của đồng bào Bahnar đang được khơi mở hướng phát triển mới.

Từ những nguyên liệu quen thuộc như tre, nứa, người dân sáng tạo ra nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao như vali, túi xách, bàn trà, vật phẩm trang trí và bảng hiệu. Hoa văn, họa tiết truyền thống được cách điệu trên các sản phẩm, vừa giữ nét văn hóa Bahnar, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện đại.

Sản phẩm đan đát của đồng bào Bahnar ở làng Đê Kjiêng (xã Ayun) được cách điệu từ hoa văn truyền thống, hướng đến nhu cầu sử dụng hiện đại. Ảnh: ĐVCC

Với anh Si - nghệ nhân làng Đê Kjiêng, điều quan trọng là làm sao để sản phẩm thủ công không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn trở thành hàng hóa, tạo thu nhập cho người làm nghề.

“Khi sản phẩm mang dấu ấn văn hóa được thị trường đón nhận, thế hệ trẻ sẽ có thêm cơ hội việc làm, khởi nghiệp từ chính nghề truyền thống của cộng đồng. Qua đó, những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ cũng có điều kiện tiếp tục được gìn giữ” - anh chia sẻ.

Từ bản sắc đến năng lực cạnh tranh

Thực tế cho thấy, để sản phẩm mang giá trị văn hóa trở thành thương hiệu có sức cạnh tranh, bản sắc riêng cần đi cùng chất lượng, khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường và năng lực tổ chức sản xuất.

TS. Vũ Thị Nữ - giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quy Nhơn, cho rằng người sản xuất cần chuyển từ tư duy làm ra những gì mình có sang đáp ứng những gì thị trường cần. Điều này đòi hỏi các chủ thể từng bước nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm chế biến và xây dựng chuỗi liên kết phù hợp.

Theo bà Nữ, những sản phẩm phụ thuộc vào mùa vụ, nguyên liệu tự nhiên hoặc kỹ thuật thủ công thường khó đáp ứng các đơn hàng lớn. Vì vậy, hình thành tổ hợp tác, HTX liên kết với doanh nghiệp và chuẩn hóa quy trình sản xuất là giải pháp cần thiết để mở rộng thị trường mà không làm mất đi đặc trưng vốn có. Việc phát triển sản phẩm cũng cần gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Bản sắc không đồng nghĩa với thương mại hóa văn hóa “Cần tránh thương mại hóa văn hóa theo hướng chạy theo thị hiếu nhất thời hoặc làm sai lệch những giá trị truyền thống. Bản sắc chỉ thực sự trở thành lợi thế khi được khai thác trên nền tảng tôn trọng cộng đồng, chủ thể văn hóa và giá trị nguyên bản”. TS. Vũ Thị Nữ - giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quy Nhơn

Từ góc độ xúc tiến thương mại, bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương), cho rằng trong bối cảnh thị trường có nhiều sản phẩm tương đồng, yếu tố bản sắc có ý nghĩa quan trọng định vị thương hiệu, giúp người tiêu dùng nhận diện và ghi nhớ sản phẩm.

Tuy nhiên, việc đưa văn hóa vào xây dựng thương hiệu phải có chiến lược, không dừng ở cách đặt tên theo địa danh hay sử dụng một vài họa tiết vùng miền trên bao bì.

Theo bà Thu, câu chuyện sản phẩm cần bắt nguồn từ những giá trị lịch sử, tập quán, nghề truyền thống và đặc điểm của vùng đất, đồng thời phải gắn với chất lượng và quy trình sản xuất. Với nông sản, thực phẩm chế biến, yêu cầu trước hết là chất lượng, an toàn thực phẩm, quy cách đóng gói, nhãn mác và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Với sản phẩm thủ công, bên cạnh gìn giữ kỹ thuật truyền thống, người sản xuất cần cải tiến mẫu mã, công năng, độ bền và tính tiện dụng để phù hợp thị hiếu tiêu dùng hiện đại.

Việc quảng bá cũng cần vượt ra ngoài những thông tin giới thiệu chung, tập trung kể câu chuyện về nguồn gốc, nguyên liệu, người làm ra sản phẩm và giá trị văn hóa. Bao bì, hình ảnh, video, trải nghiệm thực tế và thương mại điện tử là những phương thức giúp lan tỏa câu chuyện ấy đến người tiêu dùng.

Từ bản sắc văn hóa đến một sản phẩm có sức cạnh tranh là quá trình đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ. Khi giá trị truyền thống được gìn giữ, chuyển tải đúng cách và đặt trên nền tảng chất lượng, văn hóa không chỉ hiện diện trong mỗi sản phẩm mà còn có thể trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế địa phương.