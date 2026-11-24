Tìm hiểu văn hóa không chỉ là hành trình trở về với quá khứ, mà còn là cách con người hiểu hơn về chính mình, về cộng đồng và những giá trị cần được gìn giữ cho các thế hệ mai sau.

Sách, với khả năng lưu giữ và truyền tải tri thức, mở ra một hành trình khám phá như thế. Từ văn học, lịch sử đến mỹ thuật, từ không gian văn hóa vùng miền đến những di sản đang tìm kiếm sức sống mới trong nền kinh tế sáng tạo, mỗi cuốn sách là một cánh cửa dẫn người đọc bước vào một miền tri thức riêng.

Văn học từ lâu đã được xem như tấm gương phản chiếu đời sống, nhưng không chỉ dừng lại ở việc tái hiện hiện thực. Trong mỗi tác phẩm văn chương còn có những tầng sâu văn hóa, những chuyển động của lịch sử và những biến đổi trong tư tưởng, tâm thức con người.

Đi tìm những mối liên hệ ấy, cuốn Văn học trong những tầng sinh quyển văn hóa của tác giả Nguyễn Đăng Điệp tập hợp 34 bài viết nghiên cứu, phê bình, tập trung vào văn học Việt Nam hiện đại và đương đại. Qua những chủ đề như văn học và hiện thực, văn hóa tâm linh, nữ quyền, kinh tế thị trường hay sự đổi mới tư duy nghệ thuật, tác phẩm cho thấy văn chương luôn vận động trong sự tương tác với môi trường văn hóa và đời sống xã hội.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận liên ngành, kết hợp lý luận văn học với các góc nhìn văn hóa, lịch sử, địa lý và triết học. Từ đó, người đọc không chỉ khám phá phong cách nghệ thuật của các nhà văn, nhà thơ mà còn nhận diện những biến chuyển trong đời sống tinh thần và diện mạo văn học Việt Nam qua từng thời kỳ.

Nhưng để hiểu một nền văn hóa, không thể chỉ nhìn qua văn chương hay những biểu hiện nghệ thuật riêng lẻ. Cần một cái nhìn rộng hơn về con người, môi trường sống, lịch sử và những mối giao thoa đã tạo nên bản sắc dân tộc.

Đó cũng là giá trị mà Cơ sở văn hóa Việt Nam của cố Giáo sư Trần Quốc Vượng mang đến. Cuốn sách cung cấp hệ thống kiến thức nền tảng về văn hóa học, khái quát tiến trình phát triển văn hóa Việt Nam từ thời tiền sử đến hiện đại, đồng thời làm rõ quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa.

Đặc biệt, việc giới thiệu sáu vùng văn hóa tiêu biểu gồm Tây Bắc, Việt Bắc, châu thổ Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ giúp người đọc nhận ra rằng, văn hóa Việt Nam không phải một chỉnh thể đơn sắc. Mỗi vùng đất có phong tục, tập quán, nếp sống và sắc thái riêng, nhưng tất cả cùng góp phần tạo nên một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng.

Không phải mọi di sản đều được nhận diện bằng tuổi đời hàng trăm, hàng nghìn năm. Có những giá trị nằm ngay trong đời sống thường nhật, trong những không gian từng gắn bó với nhiều thế hệ và trở thành một phần ký ức chung của cộng đồng.

Với người Hà Nội, những khu tập thể cũ có thể là một miền ký ức như thế. Hành lang chung, ban công nhỏ, chiếc cầu thang đã bạc màu hay những bữa cơm trong căn hộ chật hẹp không chỉ gợi nhớ một thời kỳ lịch sử mà còn lưu giữ cả nếp sống, tình làng nghĩa xóm và tinh thần sẻ chia của một thế hệ.

Cuốn Khu tập thể – Giấc mơ tìm lại thiên đường của Trần Hậu Yên Thế và PGS.TS Đinh Hồng Hải (đồng chủ biên) tái hiện không gian văn hóa đặc biệt ấy qua các bài nghiên cứu, tranh vẽ, ảnh tư liệu và những câu chuyện chân thực. Tác phẩm được triển khai qua ba phần: Di sản lịch sử, Đô thị nhân văn và Giấc mơ thiên đường, đưa người đọc trở lại với lịch sử hình thành, phát triển của các khu tập thể Hà Nội trong thế kỷ XX, đặc biệt là thời kỳ bao cấp.

Vượt ra ngoài câu chuyện kiến trúc và quy hoạch đô thị, cuốn sách gợi mở một vấn đề đáng suy ngẫm: làm thế nào để bảo tồn những giá trị nhân văn, ký ức cộng đồng trong quá trình đô thị hóa? Bởi đôi khi, điều đáng gìn giữ nhất của một không gian không chỉ là hình hài vật chất, mà còn là những mối quan hệ và ký ức đã được hình thành bên trong nó.

Với mong muốn giải mã những lớp ý nghĩa ấy, cuốn Tinh hoa mỹ thuật Việt truyền thống – Hình tượng tiên nữ do Trần Hậu Yên Thế đồng chủ biên tập trung khảo cứu nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của hình tượng tiên nữ trong văn hóa, mỹ thuật Việt Nam từ thời tiền sử đến hiện đại.

Thông qua việc khảo sát trực tiếp các di tích, kết hợp nghiên cứu tư liệu và so sánh hình tượng tiên nữ trong văn hóa phương Đông, phương Tây, tác phẩm làm nổi bật những đặc trưng riêng của mỹ thuật cổ Việt Nam. Qua đó, người đọc có thêm góc nhìn về một biểu tượng nghệ thuật giàu giá trị, đồng thời hiểu hơn cách người Việt gửi gắm quan niệm thẩm mỹ, tín ngưỡng và đời sống tinh thần vào các tác phẩm nghệ thuật truyền thống.

Đằng sau mỗi phong tục, mỗi di sản hay mỗi giá trị văn hóa đều là một hành trình lịch sử. Muốn hiểu vì sao dân tộc Việt Nam có được bản sắc như hôm nay, cần trở về với những chặng đường dựng nước, giữ nước, đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước qua nhiều thế hệ.

Đại cương Lịch sử Việt Nam toàn tập của các tác giả Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm và Lê Mậu Hãn mở ra hành trình ấy bằng hệ thống kiến thức từ thời nguyên thủy đến năm 2000. Nội dung được chia thành ba thời kỳ lớn, từ buổi đầu hình thành cộng đồng dân tộc đến năm 1858, từ năm 1858 đến năm 1945 và từ năm 1945 đến năm 2000.

Không chỉ tái hiện các sự kiện, nhân vật và bước ngoặt lịch sử, cuốn sách còn đặt chúng trong mối liên hệ với bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của từng thời kỳ. Qua đó, những giá trị làm nên sức mạnh dân tộc như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và truyền thống nhân văn được nhìn nhận trong dòng chảy lịch sử liên tục.

Nếu lịch sử giúp người đọc hiểu hành trình dân tộc đã đi qua, thì Việt Nam đất nước con người của tác giả Lê Huy Bắc lại mở ra một bức tranh rộng hơn về đất nước trong nhiều phương diện của đời sống đương đại.

Với 14 chương nội dung, cuốn sách đề cập đến địa lý, lịch sử, tộc người, ngôn ngữ, văn học, tín ngưỡng, kinh tế, giáo dục, ẩm thực, trang phục, lễ hội và du lịch. Từ những đặc điểm tự nhiên đến sự đa dạng trong đời sống văn hóa, từ bản sắc cộng đồng đến những nét đặc trưng trong sinh hoạt thường ngày, tác phẩm giúp người đọc hình dung một Việt Nam phong phú và nhiều sắc thái.

Nội dung được trình bày khoa học, cô đọng, thuận tiện tra cứu, gắn kiến thức lý luận với thực tiễn và cập nhật những thay đổi về địa giới hành chính từ tháng 7/2025. Không chỉ phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu, cuốn sách còn góp phần khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào về đất nước và ý thức trân trọng những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam.

Văn hóa không chỉ thuộc về quá khứ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, những giá trị di sản đang đứng trước yêu cầu vừa được bảo tồn, vừa được phát huy theo những cách thức mới để tiếp tục hiện diện trong đời sống.

Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong cuốn Hành trình từ di sản đến phát triển công nghiệp văn hóa trong kinh tế sáng tạo do Trần Thị Ngọc Quyên chủ biên.

Tác phẩm tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa di sản văn hóa, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, đồng thời phân tích kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa tại một số quốc gia. Qua việc kết hợp nghiên cứu lý luận với khảo sát thực tiễn, nhóm tác giả làm rõ vai trò của sáng tạo, khoa học công nghệ và chính sách quản lý trong việc khai thác, phát huy giá trị di sản.

Đáng chú ý, cuốn sách nhấn mạnh khả năng kết nối di sản với công nghệ số, nghệ thuật, truyền thông, thiết kế và thị trường sáng tạo. Đây không chỉ là hướng tiếp cận mới trong bảo tồn, mà còn gợi mở tiềm năng biến những giá trị văn hóa thành nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Từ câu chuyện di sản, tác phẩm đặt ra một thông điệp có ý nghĩa trong thời đại mới: gìn giữ văn hóa không đồng nghĩa với việc đóng khung những giá trị truyền thống trong quá khứ. Di sản cần được tiếp tục khám phá, sáng tạo và lan tỏa để có thể sống trong đời sống hôm nay và truyền cảm hứng cho tương lai.

Bảy cuốn sách, bảy góc nhìn, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: khơi mở hiểu biết về văn hóa Việt Nam, từ những tầng sâu lịch sử đến những biểu hiện gần gũi trong đời sống, từ giá trị truyền thống đến khát vọng sáng tạo trong tương lai.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là dịp để mỗi người thêm trân trọng những giá trị đã làm nên cốt cách dân tộc. Nhưng tình yêu văn hóa sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành sự hiểu biết, ý thức gìn giữ và hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.