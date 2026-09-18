Đưa bài toán của doanh nghiệp, bệnh viện thành động lực cho nghiên cứu

Ngày 18/9, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Trường Đại học Quang Trung, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế và Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với các đối tác. Ảnh: HP

Đây là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết giữa khoa học, giáo dục, y tế và doanh nghiệp, hướng đến những giá trị bền vững cho xã hội.

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhấn mạnh: “Trong giai đoạn phát triển mới, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải đưa ra kết quả nghiên cứu đến gần hơn với thực tiễn, đồng thời đưa những bài toán của doanh nghiệp, bệnh viện và xã hội trở thành động lực cho nghiên cứu. Tôi cho rằng, hợp tác giữa Viện Hàn lâm và các đơn vị thuộc hệ sinh thái Đôi Dép có điều kiện để hình thành một chuỗi liên kết tương đối hoàn chỉnh: Nghiên cứu khoa học – phát triển công nghệ - thử nghiệm, đánh giá - đào tạo nhân lực - sản xuất - thương mại hóa”.

GS.TS Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: HP

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Hoàng Hà cũng đề nghị các bên tập trung vào một số nhiệm vụ: Nhanh chóng lựa chọn một số chương trình nghiên cứu và phát triển công nghệ ưu tiên, có mục tiêu và sản phẩm có đầu ra rõ ràng; hình thành các nhóm nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học của Viện Hàn lâm với chuyên gia của doanh nghiệp, bệnh viện và trường đại học; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và y sinh gắn với nhu cầu thực tế;

Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế phù hợp để bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên; lựa chọn một số công nghệ, sản phẩm có tiềm năng để triển khai thành những mô hình hợp tác cụ thể, tạo hiệu ứng lan tỏa cho các chương trình tiếp theo.

Hợp tác của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các đối tác được kỳ vọng sẽ tạo ra những kết quả thiết thực cho khoa học, công nghệ, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của Việt Nam trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm 25 đơn vị trực thuộc trong đó có 13 Viện nghiên cứu/ Trung tâm nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ khác nhau; 2 cơ sở đào tạo. Hàng năm, Viện Hàn lâm công bố khoảng 2000 bài báo trên các tạp chí quốc tế và được cấp hơn 100 văn bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích.