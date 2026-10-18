Đưa bài học phòng, chống ma túy đến với học sinh phía Đông Lâm Đồng

Đại biểu tham dự chương trình tại Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né

Những tình huống từ học đường

Một lời rủ rê từ bạn bè, sự tò mò trước điều chưa biết hay tâm lý muốn chứng tỏ bản thân đôi khi có thể khiến học sinh đứng trước những lựa chọn khó khăn. Đưa những tình huống ấy vào tiểu phẩm, chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các trường học phía Đông tỉnh Lâm Đồng đang tạo cách tiếp cận gần gũi, giúp học sinh không chỉ hiểu tác hại của ma túy mà còn biết cách ứng xử khi đối diện với nguy cơ.

Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né, chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy học đường năm học 2026 - 2027 do Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phối hợp với lực lượng công an tổ chức thu hút hơn 1.250 học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia.

Chương trình thu hút giáo viên, học sinh toàn trường tham gia

Không khí buổi tuyên truyền trở nên sôi nổi với tiểu phẩm “Ranh giới của sự lựa chọn” do học sinh lớp 11A1 biểu diễn. Câu chuyện không bắt đầu từ những điều xa lạ, mà xoay quanh những lựa chọn rất đời thường của tuổi học trò. Đó là nên làm gì khi bị bạn bè rủ rê, làm sao vượt qua sự tò mò và giữ vững quyết định của mình trước áp lực từ những người xung quanh.

Tiểu phẩm “Ranh giới của sự lựa chọn” do học sinh lớp 11A1 biểu diễn

Qua diễn biến tiểu phẩm, thông điệp tuyên truyền đối với học sinh là "chỉ một phút bị cám dỗ cũng có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường".

Những tình huống được tái hiện trên sân khấu trở thành bài học để các em nhìn lại cách ứng xử của bản thân, thay vì chỉ tiếp nhận những lời cảnh báo chung chung.

Học sinh sôi nổi với phần hỏi đáp

Tiếp nối phần biểu diễn, đại diện Công an phường Mũi Né đã phổ biến kiến thức pháp luật, phân tích tác hại của ma túy và hướng dẫn học sinh cách nhận diện, phòng tránh nguy cơ. Phần giao lưu, hỏi đáp giúp các em chủ động nêu những điều còn băn khoăn, trao đổi về cách xử lý khi gặp lời mời gọi hoặc tình huống đáng ngờ.

Học sinh trả lời câu hỏi của báo cáo viên

Em Nguyễn Châu Quốc Duy, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né chia sẻ: “Chương trình giúp em hiểu rõ hơn tác hại của ma túy và không chủ quan trước những lời rủ rê, kể cả từ bạn bè, người quen. Nếu gặp tình huống tương tự, em sẽ từ chối, tránh xa và báo cho thầy cô hoặc gia đình”.

Học sinh được nhận phần thưởng khi trả lời đúng câu hỏi

Thầy Tạ Hoàng Anh, hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Điều quan trọng không chỉ là học sinh nhận thức được ma túy nguy hiểm, mà còn biết cách phòng tránh trong thực tế. Nhà trường đã chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an và gia đình để xây dựng môi trường học tập an toàn, giúp học sinh có thêm điểm tựa khi gặp khó khăn”.

Để học sinh biết cách tự bảo vệ mình

Cũng bằng hình thức sân khấu hóa, Trường THPT Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận) đưa câu chuyện phòng, chống ma túy đến với học sinh qua vở kịch “Cạm bẫy”.

Chương trình tuyên truyền phổ biến, giáo dục phòng, chống ma túy học đường tại Trường THPT Nguyễn Văn Linh

Đại biểu tham dự chương trình

Chiều 17/10, nhà trường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, Công an xã Hàm Thuận tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến, giáo dục phòng, chống ma túy học đường cho học sinh. Những vở kịch do học sinh tự dàn dựng tái hiện những tình huống có thể khiến người trẻ mất cảnh giác, từ đó đặt ra yêu cầu phải tỉnh táo trước những lời mời gọi và biết lựa chọn cách ứng xử an toàn.

Vở kịch “Cạm bẫy” do học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh biểu diễn

Sau phần biểu diễn, Trung tá Thái Hồng Chính, Phó trưởng Công an xã Hàm Thuận đã trao đổi với học sinh về tác hại của ma túy, quy định pháp luật và những dấu hiệu cần lưu ý để chủ động phòng ngừa. Không khí buổi tuyên truyền thêm sôi nổi khi học sinh trực tiếp đặt câu hỏi, chia sẻ những điều còn băn khoăn và nhận giải đáp từ báo cáo viên.

Vở kịch “Cạm bẫy” do học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh biểu diễn

Việc được trao đổi ngay tại trường giúp các em có cơ hội làm rõ những vấn đề chưa hiểu, đồng thời biết vận dụng kiến thức vào những tình huống có thể gặp trong cuộc sống. Em Lượng Thị Bảo Ngọc, học sinh lớp 12C4 cho biết: “Cách tuyên truyền gần gũi giúp em hiểu hơn về tác hại, cách nhận diện ma túy để chủ động phòng ngừa, bảo vệ bản thân”.

Học sinh trả lời câu hỏi của báo cáo viên

Theo thầy Lương Khắc Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh, chương trình giúp học sinh bổ sung kiến thức và kỹ năng cần thiết trong phòng, chống ma túy. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình, lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, ký cam kết và triển khai các hoạt động phòng ngừa phù hợp.

Học sinh trả lời câu hỏi của báo cáo viên

Từ những tiểu phẩm, câu hỏi và tình huống gần gũi, kiến thức phòng, chống ma túy được chuyển thành kỹ năng thiết thực cho học sinh. Quan trọng hơn, các em biết nhận diện cạm bẫy, mạnh dạn từ chối lời rủ rê và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần.

Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng công an sẽ giúp học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ, cùng xây dựng môi trường học đường an toàn, không ma túy.

Từ ngày 12 - 26/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến, giáo dục phòng, chống ma túy học đường cho 7 trường học phía Đông tỉnh Lâm Đồng gồm: Trường THPT Bùi Thị Xuân, Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương - Hoài Đức, Tuy Phong, Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Mỹ, La Gi và Trường TH, THCS, THPT Lê Quý Đôn.