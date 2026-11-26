Lan tỏa hình ảnh áo dài Việt Nam

Trong đời sống người Việt, áo dài không đơn thuần là một trang phục mà còn chứa đựng những giá trị lịch sử, thẩm mỹ và bản sắc dân tộc. Qua nhiều giai đoạn phát triển, áo dài liên tục được đổi mới về kiểu dáng, chất liệu và cách thể hiện nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng, trở thành hình ảnh quen thuộc khi giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đánh giá về giá trị của trang phục truyền thống, ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh: "Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, áo dài là một biểu tượng đặc biệt.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, áo dài không ngừng vận động, đổi mới nhưng vẫn giữ được cốt cách, tinh thần và vẻ đẹp riêng của người Việt Nam. Tà áo dài không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể, sự duyên dáng, thanh lịch mà còn chứa đựng những giá trị về lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ, phong tục và bản sắc dân tộc".

Ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Theo ông Quang, bảo tồn và phát huy giá trị áo dài không chỉ là gìn giữ một trang phục truyền thống mà còn góp phần nuôi dưỡng ký ức văn hóa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Với Hà Nội, áo dài mang sắc thái riêng, gắn với hình ảnh người Tràng An thanh lịch, tinh tế, nền nã và chiều sâu văn hóa Thăng Long. Hình ảnh tà áo dài bên hồ Hoàn Kiếm, trên những con phố cổ, trong không gian di sản hay tại các lễ hội truyền thống đã trở thành nét đẹp quen thuộc, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Thủ đô.

Từ lợi thế đó, Hà Nội định hướng đưa áo dài trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, có khả năng kết nối với nhiều lĩnh vực như thời trang, thủ công mỹ nghệ, làng nghề, nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, du khách có thể khám phá Thủ đô thông qua những hành trình gắn với tà áo dài từ phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến các làng nghề truyền thống và không gian văn hóa sáng tạo.

Để những định hướng này có thể trở thành sản phẩm du lịch cụ thể, bên cạnh vai trò của cơ quan quản lý, sự tham gia của doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng được xem là yếu tố quan trọng.

Từ góc nhìn này, ông Nguyễn Tiến Đạt - Tổng Giám đốc Công ty Du lịch AZA đưa ra một số đề xuất nhằm mở rộng trải nghiệm áo dài, kết nối các điểm đến với hệ thống dịch vụ du lịch của Thủ đô.

Cụ thể, ông Đạt gợi ý Hà Nội xây dựng mô hình "Hộ chiếu Áo dài Hà Nội" (Hanoi Ao Dai Passport) trong đó các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng lưu niệm và cơ sở nhiếp ảnh có thể tự nguyện tham gia mạng lưới ưu đãi dành cho du khách mặc áo dài.

Hơn 2.000 người tham gia chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản” trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Bên cạnh việc kết nối dịch vụ, ông Đạt đề xuất xây dựng các góc chụp ảnh áo dài đặc trưng mang tên "Hanoi Ao Dai Photo Corners" tại những không gian phù hợp của Hà Nội. Một sáng kiến khác là chiến dịch "My First Ao Dai in Hanoi" (Lần đầu mặc áo dài tại Hà Nội), khuyến khích du khách quốc tế tự nguyện chia sẻ hình ảnh và cảm nhận về lần đầu trải nghiệm trang phục truyền thống Việt Nam.

Theo ông Đạt, những hình ảnh và câu chuyện được du khách chia sẻ với bạn bè quốc tế có thể trở thành hình thức quảng bá tự nhiên, góp phần lan tỏa hình ảnh áo dài cũng như sức hấp dẫn của du lịch Hà Nội trên các nền tảng truyền thông cá nhân.

Mỗi địa phương một cách khai thác giá trị áo dài

Không chỉ Hà Nội, nhiều địa phương cũng khai thác áo dài dựa trên lợi thế văn hóa riêng. Nếu Thủ đô hướng tới kết nối áo dài với các điểm tham quan và dịch vụ đô thị, Huế lựa chọn xây dựng thương hiệu điểm đến gắn với trang phục truyền thống.

Năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Đề án "Huế - Kinh đô Áo dài" tạo cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị áo dài trong phát triển du lịch.

Đến nay, tri thức may và mặc áo dài Huế đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các hoạt động quảng bá, trải nghiệm áo dài được duy trì thông qua Festival Huế và Tuần lễ Áo dài cộng đồng. Trong các hành trình tham quan Đại Nội, lăng tẩm, du khách cũng có thể mặc áo dài, chụp ảnh và tìm hiểu văn hóa Cố đô.

Sản phẩm áo dài Huế thu hút sự quan tâm của du khách.

Trong khi đó, Tp.HCM lựa chọn khai thác áo dài thông qua các sự kiện văn hóa kết hợp với dịch vụ du lịch. Thời gian qua Lễ hội Áo dài Tp.HCM được tổ chức thường niên với các hoạt động trình diễn, diễu hành và trải nghiệm tại nhiều không gian văn hóa, điểm đến của thành phố.

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch Tp.HCM cho biết, trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 thành phố xác định Lễ hội Áo dài là một trong những sản phẩm du lịch mũi nhọn, góp phần tạo dấu ấn riêng cho thương hiệu điểm đến.

"Mục tiêu của chúng tôi là để mỗi tháng 3 hằng năm, Tp.HCM trở thành điểm đến đáng chú ý của du khách quốc tế khi đến Đông Nam Á. Quan điểm phát triển rất rõ: văn hóa là nền tảng, du lịch là phương tiện và kinh tế là kết quả. Khi văn hóa được tổ chức thành sản phẩm du lịch có chiều sâu, nó sẽ góp phần nâng tầm vị thế điểm đến của thành phố", ông Bình nói.

Không dừng lại ở các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội, Tp.HCM hướng tới đưa áo dài trở thành trải nghiệm thường xuyên trong hành trình khám phá thành phố. Theo ông Bình, áo dài ngày càng hiện diện trong đời sống thường nhật, không chỉ xuất hiện tại các nghi lễ hay sự kiện đặc biệt. Du khách quốc tế khi đến Tp.HCM cũng yêu thích trải nghiệm mặc áo dài và chụp ảnh tại những địa danh mang tính biểu tượng.

Đây là cơ sở để thành phố phát triển các sản phẩm du lịch dài hạn như tham quan Bảo tàng Áo dài, tour chụp ảnh văn hóa, trải nghiệm tại đình, chùa, chợ truyền thống và các không gian di sản.

Qua đó, hoạt động khai thác áo dài không chỉ tập trung vào mùa lễ hội mà có thể trở thành một phần trong sản phẩm du lịch thường xuyên của thành phố.

Từ những cách tiếp cận trên, có thể thấy áo dài đang được khai thác theo nhiều hướng. Tuy nhiên, để trở thành sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh, cần hình thành chuỗi giá trị liên kết giữa sáng tạo, sản xuất và dịch vụ.

Bà Lê An Na - Phó Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Hà Nội (HANISA), Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Văn hóa - Giáo dục và Khởi nghiệp Việt Nam (VICEE) cho rằng muốn phát triển áo dài thành sản phẩm công nghiệp văn hóa cần nhìn nhận đây là một chuỗi giá trị có sự tham gia của nhiều chủ thể.

Theo bà, nhà thiết kế đảm nhiệm ý tưởng và mẫu mã; nghệ nhân, làng nghề cung cấp kỹ thuật và chất liệu; doanh nghiệp tổ chức sản xuất, phân phối còn các đơn vị du lịch đưa sản phẩm đến gần hơn với du khách. Mỗi khâu đều cần được đầu tư để tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính ứng dụng và khả năng cạnh tranh.

Với sự tham gia của 500 nam sinh viên mặc áo dài, màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài cùng tham gia đông nhất.

Bà cũng chỉ ra hoạt động khai thác áo dài hiện còn phân tán. Các sự kiện có thể tạo hiệu ứng truyền thông trong thời gian ngắn nhưng chưa chắc hình thành nhu cầu tiêu dùng thường xuyên.

Sự kết nối giữa nhà thiết kế, cơ sở sản xuất, làng nghề và doanh nghiệp du lịch vẫn cần được cải thiện để tạo thị trường ổn định cho người làm nghề.

Như vậy, bài toán đặt ra không chỉ là quảng bá hay đưa áo dài vào các hoạt động tham quan, chụp ảnh mà còn phải phát triển những sản phẩm và dịch vụ có khả năng tạo doanh thu.

Khi được kết nối với thiết kế, làng nghề, may đo, mua sắm và trải nghiệm văn hóa, áo dài sẽ có thêm cơ hội trở thành sản phẩm du lịch mang giá trị kinh tế, đồng thời tạo động lực cho các ngành nghề truyền thống phát triển.