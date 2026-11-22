Biểu tượng văn hóa Thăng Long và khát vọng kết nối di sản

Mỗi độ thu về, dịp lễ, Tết hay trong những ngày diễn ra Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội, sắc màu của tà áo dài bên Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay trên những tuyến phố cổ luôn tạo nên một vẻ đẹp vừa thanh lịch, vừa giàu chiều sâu văn hóa.

Màn trình diễn áo dài trong khuôn khổ Lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội , tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách. Ảnh: Viết Thành

Thế nhưng, khi ánh đèn sân khấu khép lại, hình ảnh áo dài trên đường phố cũng thưa dần. Làm thế nào để trang phục truyền thống không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh trong các sự kiện ngắn ngày mà trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, phục vụ người dân và du khách quanh năm đang là bài toán đặt ra cho ngành du lịch Thủ đô.

Đánh giá về giá trị của trang phục truyền thống đối với bản sắc Thủ đô, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh, trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, áo dài là một biểu tượng đặc biệt. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, áo dài không ngừng vận động, đổi mới nhưng vẫn giữ được cốt cách, tinh thần và vẻ đẹp riêng của người Việt Nam. Đối với Hà Nội, áo dài còn mang sắc thái riêng, thể hiện sự thanh lịch, tinh tế, nền nã, gắn với hình ảnh người Tràng An và chiều sâu văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Hình ảnh tà áo dài bên Hồ Gươm, trên những con phố cổ, trong không gian di sản và các lễ hội truyền thống đã trở thành một nét đẹp thân thuộc, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Thủ đô trong mắt người dân và du khách.

Với tinh thần đó, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội được tổ chức và duy trì qua các năm, từng bước trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên, được đông đảo người dân và du khách đón nhận. Năm 2026, lễ hội tiếp tục được tổ chức hướng tới ba mục tiêu: Tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa áo dài Việt Nam; kết nối giá trị di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; thúc đẩy sáng tạo, hội nhập và quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới.

Từ những định hướng này, nhiều chuyên gia trong ngành lữ hành cho rằng Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa sức hút của lễ hội thành động lực phát triển du lịch bền vững quanh năm. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch AZA, vấn đề hiện nay không nằm ở việc thiếu đi tình yêu với áo dài mà ở việc quảng bá và trải nghiệm thực tế của du khách. Nhiều du khách quốc tế biết đến áo dài qua phim ảnh, ấn phẩm quảng bá, nhưng khi đặt chân tới Hà Nội vào một ngày bình thường, họ vẫn chưa dễ dàng tìm được một hệ thống dịch vụ thuận tiện, đồng bộ để thuê trang phục, được hướng dẫn cách mặc chuẩn mực và kết nối với một hành trình tham quan di sản trọn vẹn.

Kiến tạo mạng lưới “không gian trải nghiệm áo dài”

Hình ảnh tà áo dài đã trở thành một nét đẹp thân thuộc, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Thủ đô trong mắt người dân và du khách. Ảnh: Thế Đại

Nhìn ra khu vực, câu chuyện phát triển sản phẩm du lịch gắn với trang phục truyền thống tại Hàn Quốc hay Nhật Bản mang lại nhiều gợi mở đáng chú ý. Tại Seoul, du khách quốc tế mặc hanbok tham quan Cung Gyeongbokgung được miễn vé vào cửa, từ đó kích hoạt cả một hệ sinh thái cho thuê trang phục, làm tóc, nhiếp ảnh và ẩm thực sầm uất quanh khu di tích. Tại Kyoto, chương trình “Kimono Passport” (giai đoạn 2026–2027 quy tụ khoảng 250 cơ sở tham gia) lại kết nối các bảo tàng, nhà hàng, quán cà phê để dành ưu đãi thiết thực cho người mặc trang phục truyền thống.

Từ thực tiễn thị trường và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, ông Nguyễn Tiến Đạt đề xuất ý tưởng nghiên cứu Đề án “Hà Nội - Thành phố của những không gian trải nghiệm áo dài”. Thay vì dồn lực vào những công trình nhân tạo tốn kém hay chỉ tập trung vào một vài ngày hội, sáng kiến này hướng tới việc kết nối các nguồn lực sẵn có của Thủ đô thành một mạng lưới trải nghiệm liên hoàn, hoạt động suốt 365 ngày.

“Tôi mong rằng trong tương lai, khi nhắc đến Hà Nội, du khách quốc tế không chỉ nghĩ đến một thành phố có nhiều di sản, cảnh quan đẹp và ẩm thực hấp dẫn, mà còn nghĩ đến một điểm đến nơi họ có thể dễ dàng trải nghiệm áo dài Việt Nam vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Để áo dài không chỉ đẹp trong những ngày lễ hội, mà còn trở thành một phần sống động trong trải nghiệm du lịch Thủ đô”, ông Nguyễn Tiến Đạt bày tỏ.

Cụ thể, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch AZA đề xuất đa dạng hóa không gian bản sắc qua mỗi điểm đến của Hà Nội, có thể kể một câu chuyện áo dài riêng. Trong đó, các làng nghề truyền thống như làng lụa Vạn Phúc hay làng may áo dài Trạch Xá giúp du khách trực tiếp chạm vào quy trình dệt lụa, cắt may thủ công và đặt may sản phẩm mang về. Ngoài ra, có thể kích cầu tiêu dùng qua “Hộ chiếu Áo dài Hà Nội”.Tương tự mô hình thẻ ưu đãi điện tử hoặc mã QR, chương trình kết nối các cơ sở kinh doanh tự nguyện (quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm, studio chụp ảnh...) để dành tặng ưu đãi cho du khách mặc áo dài. Cách làm này giúp liên kết chặt chẽ giữa trải nghiệm văn hóa và lợi ích kinh tế, biến một bộ áo dài thành điểm khởi đầu cho chuỗi dịch vụ từ may đo, làm đẹp đến ẩm thực, lưu trú.

Đề án gợi mở mô hình các góc chụp ảnh mang đậm dấu ấn Hà Nội như Hanoi Ao Dai Photo Corners gắn với xích lô hoa, xe đạp hoa, gánh hàng hoa cùng đội ngũ nhiếp ảnh gia tình nguyện hỗ trợ du khách chụp và nhận ảnh lưu niệm miễn phí. Song song đó, chiến dịch “My First Ao Dai in Hanoi” khuyến khích du khách quốc tế tự nguyện chia sẻ khoảnh khắc lần đầu khoác áo dài trên mạng xã hội, biến mỗi vị khách thành một “đại sứ văn hóa” kể câu chuyện về Hà Nội một cách chân thực nhất…

Tuy nhiên, để áo dài thực sự sống trong đời sống du lịch mà không rơi vào tình trạng trào lưu nhất thời hay thương mại hóa xô bồ, việc tổ chức cần đặt ra những nguyên tắc rõ ràng. Theo các chuyên gia, công tác bảo tồn di sản và giữ gìn trật tự không gian công cộng phải được đặt lên hàng đầu. Các điểm chụp ảnh hay dịch vụ phụ trợ không được lấn chiếm vỉa hè, cản trở giao thông hay làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm tại các di tích lịch sử. Đồng thời, cần minh bạch giá cả, bảo đảm chất lượng trang phục và tôn trọng tính tự nguyện của du khách.

Ở góc độ quản lý, vai trò kiến tạo của chính quyền trong việc xây dựng quy chuẩn chung, kết nối doanh nghiệp, nghệ nhân và cộng đồng sẽ là bệ đỡ quan trọng để mô hình có thể thí điểm tại một số khu vực trọng điểm trước khi nhân rộng.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 và dấu mốc Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 là điểm khởi đầu giàu cảm hứng để tôn vinh di sản áo dài, để những tà áo dài hòa vào nhịp sống thường nhật một cách tinh tế, văn minh, góp thêm một sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc sắc, tạo dấu ấn đặc sản du lịch quanh năm cho Thủ đô.