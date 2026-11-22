NTK Hàn Phượng (áo tím) và đội hình diễu hành, quảng diễn Việt phục

.P.V: Thưa chị, trong Ngày hội diễu hành, quảng diễn Việt phục Bách Hoa Bộ Hành mùa Đông 2026, thương hiệu Áo dài Việt Phượng đảm nhận thực hiện 500 bộ áo dài nam. Đây hẳn là một dấu ấn đặc biệt đối với chị và đội ngũ?

- NTK Hàn Phượng: Tôi và đội ngũ Áo dài Việt Phượng rất vinh dự khi được Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tin tưởng giao thực hiện 500 bộ áo dài nam phục vụ chương trình diễu hành trong dịp Hà Nội tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam. Với cá nhân tôi, đây là một dấu ấn rất đặc biệt sau hơn 35 năm gắn bó với nghề.

Tôi luôn quan niệm áo dài không chỉ là trang phục dành riêng cho nữ giới mà còn là biểu tượng văn hóa có sức sống lâu bền, thể hiện phong thái, bản sắc và tinh thần của người Việt Nam. Vì vậy, việc 500 nam giới cùng khoác lên mình áo dài truyền thống trong một sự kiện văn hóa quy mô lớn mang ý nghĩa rất đáng trân trọng.

Tôi mong muốn thông qua những thiết kế lần này, hình ảnh người đàn ông Việt Nam trong trang phục truyền thống sẽ được giới thiệu một cách trang trọng, mới mẻ và gần gũi hơn với công chúng. Đây cũng là dịp để khẳng định vẻ đẹp riêng của áo dài nam trong dòng chảy phát triển của trang phục Việt.

. Thực hiện cùng lúc 500 bộ áo dài nam chắc hẳn đặt ra không ít áp lực về tiến độ và chất lượng. Chị và đội ngũ đã triển khai công việc này như thế nào?

- Với số lượng lên tới 500 bộ, đây là dự án đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu tiếp nhận ý tưởng, nghiên cứu thiết kế, lựa chọn chất liệu, lên mẫu, tổ chức sản xuất đến kiểm tra, hoàn thiện từng sản phẩm.

Các đại biểu và nghệ sĩ tham gia diễu hành

Khó khăn lớn nhất không đơn thuần nằm ở số lượng mà là làm thế nào để 500 bộ trang phục khi xuất hiện trong cùng một đoàn diễu hành tạo nên sự đồng bộ, đẹp mắt, có tính thẩm mỹ nhưng vẫn bảo đảm sự thoải mái cho người mặc.

Đặc biệt, người mặc là nam giới với nhiều độ tuổi, vóc dáng khác nhau nên việc tính toán phom dáng, kích thước và khả năng vận động cần được chú trọng. Trang phục không chỉ đẹp khi đứng riêng lẻ mà còn phải tạo được hiệu ứng hài hòa khi hàng trăm người cùng xuất hiện.

Với kinh nghiệm hơn 35 năm trong nghề, tôi hiểu rằng mỗi sản phẩm khi bước ra khỏi xưởng may đều đại diện cho uy tín của người làm nghề. Vì vậy, Việt Phượng đã huy động đội ngũ nhân sự, thợ may và các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng của toàn bộ trang phục.

Tôi luôn quan niệm làm số lượng lớn không có nghĩa là được phép giảm đi sự chỉn chu trong từng sản phẩm. Mỗi bộ áo dài đều phải được hoàn thiện bằng trách nhiệm và sự trân trọng dành cho trang phục truyền thống.

Chủ tịch Hiệp hội Văn hoá Áo dài Việt Nam Đặng Thị Bích Liên và các đại biểu, nghệ sĩ tham gia diễu hành trong trang phục áo dài

. Trong quá trình thiết kế 500 bộ áo dài nam, chị có chú trọng nghiên cứu lịch sử trang phục, tham khảo tư liệu và kinh nghiệm của các nghệ nhân để bảo đảm yếu tố truyền thống?

- Với tôi, thiết kế áo dài không thể chỉ dừng lại ở việc tạo ra một bộ trang phục đẹp. Người thiết kế cần hiểu được giá trị văn hóa, tinh thần và những nét đặc trưng đã làm nên bản sắc của áo dài Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện dự án lần này, tôi đặc biệt quan tâm đến phom dáng áo dài nam, sự cân đối giữa nét truyền thống và tính ứng dụng trong đời sống hiện đại. Tôi luôn coi trọng việc tìm hiểu lịch sử phát triển của áo dài qua từng thời kỳ, tham khảo những tư liệu về trang phục truyền thống và tích lũy kinh nghiệm từ quá trình làm nghề lâu năm.

Với tôi, điều quan trọng nhất là phải giữ được tinh thần Việt trong mỗi thiết kế. Sự sáng tạo có thể giúp trang phục trở nên mới mẻ, phù hợp hơn với đời sống hôm nay, nhưng không nên làm mất đi những giá trị cốt lõi của áo dài.

Đây cũng là định hướng mà Áo dài Việt Phượng theo đuổi trong suốt hơn 35 năm qua: gìn giữ những giá trị truyền thống bằng tư duy thiết kế phù hợp với đời sống đương đại.

. Vậy ý tưởng thiết kế 500 bộ áo dài nam lần này được hình thành như thế nào, thưa chị?

- Dự án được thực hiện theo đề bài và định hướng của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam. Từ yêu cầu của đơn vị tổ chức, chúng tôi tiếp nhận thông tin, trao đổi về mục tiêu, quy mô và tinh thần của hoạt động diễu hành, sau đó phát triển phương án thiết kế và triển khai sản xuất.

Áo dài đi vào đời sống với trang phục cưới

Tôi cho rằng sự phối hợp giữa đơn vị tổ chức và nhà thiết kế có vai trò rất quan trọng. Hiệp hội đưa ra định hướng về ý nghĩa, quy mô chương trình; còn người làm thiết kế phải chuyển tải những mong muốn đó thành sản phẩm cụ thể, vừa có tính thẩm mỹ, tính ứng dụng, vừa có khả năng tạo hiệu ứng thị giác khi xuất hiện trong một đoàn diễu hành đông người.

Tôi rất trân trọng sự tin tưởng của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam khi lựa chọn Áo dài Việt Phượng đồng hành trong một hoạt động văn hóa có ý nghĩa như vậy.

. Từ góc nhìn của một nhà thiết kế đã dành nhiều năm gắn bó với áo dài, chị đánh giá thế nào về ý nghĩa của Bách Hoa Bộ Hành đối với việc quảng bá văn hóa Việt Nam, đặc biệt là đưa Việt phục đến gần hơn với công chúng?

Màn diễu hành của các nam sinh trong trang phục áo dài

- Theo tôi, Bách Hoa Bộ Hành là một hoạt động văn hóa có tính sáng tạo và sức lan tỏa cộng đồng rất lớn.

Điểm đặc biệt của chương trình là đưa Việt phục ra khỏi không gian trưng bày, bảo tàng hay sân khấu trình diễn để thực sự hòa vào đời sống. Khi hàng trăm, hàng nghìn người cùng khoác lên mình trang phục truyền thống và diễu hành qua những tuyến phố lịch sử của Hà Nội, văn hóa được thể hiện bằng chính con người, bằng sự tham gia và tình yêu của cộng đồng.

Đó cũng là cách quảng bá rất tự nhiên và sinh động. Người dân, du khách trong nước và quốc tế có thể trực tiếp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trang phục Việt Nam, từ đó tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc.

Tôi đặc biệt ấn tượng với tinh thần sáng tạo của những người tổ chức và cộng đồng yêu Việt phục. Họ đang góp phần làm cho trang phục truyền thống trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ, đồng thời tạo ra những hình ảnh đẹp để giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tôi hy vọng những hoạt động như Bách Hoa Bộ Hành sẽ được duy trì và phát triển lâu dài, trở thành một không gian văn hóa thường niên, nơi các nhà thiết kế, nghệ nhân, đơn vị sản xuất và cộng đồng cùng chung tay gìn giữ, phát huy giá trị Việt phục.

. Thông qua 500 bộ áo dài nam tại Bách Hoa Bộ Hành mùa Đông 2026, chị muốn gửi gắm thông điệp gì? Và rộng hơn, chị kỳ vọng điều gì về sức sống của áo dài trong đời sống hôm nay?

- Tôi mong muốn mọi người nhìn nhận áo dài không chỉ là một trang phục đẹp mà còn là một phần của di sản văn hóa Việt Nam. Khi 500 người đàn ông cùng mặc áo dài và xuất hiện trong một hoạt động diễu hành quy mô lớn, đó không chỉ là hình ảnh đẹp về mặt thị giác mà còn thể hiện niềm tự hào, sự trân trọng đối với văn hóa dân tộc.

Với cá nhân tôi, được góp sức bằng chính chuyên môn và kinh nghiệm của mình vào một hoạt động ý nghĩa như vậy là niềm vinh dự lớn.

Tôi hy vọng từ những chương trình như thế này, tình yêu áo dài sẽ tiếp tục được lan tỏa, để ngày càng có nhiều người lựa chọn mặc áo dài trong những dịp phù hợp. Áo dài không chỉ hiện diện trong các sự kiện lễ hội mà cần có vị trí trong đời sống thường ngày, trong những khoảnh khắc quan trọng của mỗi gia đình và cộng đồng.

Điều tôi mong mỏi nhất là trang phục truyền thống không chỉ được trân trọng bởi thế hệ đi trước mà còn được thế hệ trẻ yêu thích, chủ động tìm hiểu, sáng tạo và tiếp nối. Bởi chỉ khi được mặc, được sử dụng và hiện diện thường xuyên trong đời sống, áo dài mới thực sự có sức sống bền vững.

Đó cũng chính là tâm huyết mà tôi và đội ngũ Áo dài Việt Phượng đã theo đuổi trong hơn 35 năm làm nghề: gìn giữ giá trị truyền thống không phải bằng cách giữ nguyên trong quá khứ, mà bằng việc làm cho những giá trị ấy tiếp tục hiện diện và tỏa sáng trong cuộc sống hôm nay.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!