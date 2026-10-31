Đưa ánh sáng Phật pháp đến vùng duyên hải cực Nam: Góc nhìn thực tiễn nhiều trăn trở từ Cà Mau

Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau

Tuy sở hữu diện tích tự nhiên rộng lớn nhưng Phật giáo Cà Mau hiện đối mặt với nghịch lý: số lượng tự viện và Tăng Ni chưa bằng 1/5 so với Vĩnh Long hay Bạc Liêu trước đây. Địa hình sông nước chằng chịt, hạ tầng giao thông cách trở và đời sống người dân vùng nông thôn, miền biển còn nhiều gian khó đã tạo nên những “vùng lõm” trong sinh hoạt tâm linh lẫn công tác an sinh.

Trăn trở lớn nhất của Ban Trị sự chúng tôi hiện nay là làm thế nào để tinh thần từ bi của Phật giáo chạm tới những địa bàn xung yếu, gỡ vướng cho những “vùng lõm” tâm linh và an sinh xã hội ở những nơi gian khó, xa xôi nhất.

Do Cà Mau có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái và biển đảo, nên chúng tôi xác định, giải pháp căn cơ để phát triển an sinh bền vững chính là gắn liền sinh hoạt Phật giáo với mô hình du lịch tâm linh - văn hóa.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Phật giáo tỉnh Cà Mau kiến nghị mở rộng và xây dựng mới các tự viện trọng điểm tại các vị trí chiến lược như: Khu du lịch Hòn Đá Bạc, đảo Hòn Khoai, nâng cấp Quán Âm Phật Đài và Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tây Nam Bộ. Các công trình này không chỉ là cột mốc tâm linh, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng cho ngư dân vươn khơi bám biển, mà còn tạo động lực phát triển du lịch, mở ra sinh kế ổn định cho người dân địa phương. Đó chính là con đường thực hiện phương châm “sáng đạo trong đời’ - đưa đạo Phật hòa nhập vào dòng chảy phát triển kinh tế - xã hội.

Hướng tới nhiệm kỳ mới, Phật giáo Cà Mau không chỉ mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao mà còn rất cần sự đầu tư nguồn lực, cơ chế đặc thù từ Trung ương Giáo hội.

Để hiện thực hóa định hướng này, chúng tôi rất cần Trung ương Giáo hội làm cầu nối, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Cà Mau ký kết Biên bản ghi nhớ liên tịch, chính thức đưa các điểm tự viện trọng điểm của Cà Mau vào Bản đồ Du lịch Quốc gia/Tuyến du lịch sinh thái - tâm linh Đất Mũi. Sự đồng hành chặt chẽ giữa Phật giáo, chính quyền và ngành du lịch sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Về công tác an sinh xã hội và truyền thông Phật giáo - hai lĩnh vực trực tiếp chạm đến đời sống bà con, chúng tôi đề xuất hai giải pháp mang tính hệ thống:

Về an sinh xã hội: Phật giáo Cà Mau kiến nghị xây dựng Tổ công tác An sinh xã hội chuyên trách cấp tỉnh. Chúng tôi rất cần Ban Từ thiện xã hội Trung ương đứng ra làm cầu nối, bảo trợ nguồn vốn cố định hằng năm hoặc kết nghĩa hỗ trợ từ các tỉnh thành bạn. Nguồn lực này sẽ phục vụ trực tiếp cho việc xây cầu, đường nông thôn, nhà Đại đoàn kết, trao học bổng, hỗ trợ học đường và cấp vốn sinh kế cho hộ nghèo.

Về truyền thông và chuyển đổi số: Trước thực trạng dân cư sống thưa thớt dọc các triền sông, ven biển, giao thông đi lại khó khăn, chúng tôi mong Trung ương Giáo hội hỗ trợ Cà Mau xây dựng hệ sinh thái Phật giáo số (gồm kênh truyền thông địa phương, thư viện số, giảng đường trực tuyến). Đồng thời, trang bị các thiết bị truyền thông lưu động để Tăng Ni có thể chủ động mang bài giảng đạo đức, triết lý sống đến tận tay bà con ngư dân mà không bị cản trở bởi khoảng cách địa lý.