Đưa ánh sáng điện mặt trời về vùng cao

Lãnh đạo xã Việt An kiểm tra hệ thống đèn năng lượng mặt trời trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Với địa hình đồi núi phức tạp, nhiều tuyến đường dốc, khúc cua gấp, dân cư thưa thớt, việc đi lại ban đêm của người dân còn nhiều khó khăn. Từ thực tế này, các địa phương ưu tiên đầu tư chiếu sáng tại những tuyến kết nối khu dân cư, trường học, lựa chọn đèn năng lượng mặt trời phù hợp địa hình, dễ lắp đặt và vận hành.

Tại xã Nam Giang, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hiếu cho biết, địa phương vừa đưa vào sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời dọc tuyến đường ĐH.2NG. Công trình có tổng kinh phí đầu tư 2 tỷ đồng, thắp sáng gần 5km đường đồi núi, góp phần giúp người dân đi lại an toàn hơn.

Cụ thể, tuyến ĐH.2NG rộng 5,5m, là trục giao thông kết nối hai thôn A Bát và Công Dồn. Trước đây, khi chưa có hệ thống chiếu sáng, việc lưu thông vào ban đêm gặp nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa. Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần nâng cao điều kiện đi lại, bảo đảm an toàn cho người dân.

Hệ thống đèn năng lượng mặt trời thắp sáng tuyến đường từ thôn A Bát đến thôn Công Dồn. Ảnh: BÍCH TRINH

Sau 2 tháng thi công, gần 5km tuyến ĐH.2NG được lắp đặt 130 trụ đèn, mỗi đèn sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời, kết hợp đèn LED công suất 40W/6.300lm và cảm biến ánh sáng, tự động bật khi trời tối, tắt khi trời sáng. Giải pháp này giúp khai thác nguồn năng lượng mặt trời, giảm chi phí vận hành và phù hợp với đặc điểm tuyến đường miền núi, dân cư phân tán.

Tại xã Việt An, Bí thư Đoàn xã Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, địa phương vừa triển khai lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường thuộc các thôn Mỹ Thạnh, Việt An, Hội Tường, Ngọc Chánh và An Tráng. Trong đó, Đoàn thanh niên chủ trì thực hiện 3 tuyến tại Mỹ Thạnh, Việt An và Hội Tường; Hội Cựu chiến binh chủ trì 2 tuyến tại Ngọc Chánh và An Tráng.

Hệ thống đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại các tuyến đường xã Bến Giằng, góp phần thắp sáng đường quê, bảo đảm an toàn và an ninh trật tự. Ảnh: ĐVCC

Những tuyến đường được thắp sáng là kết quả từ sự chung sức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân. Nhiều khu dân cư có thêm ánh sáng vào ban đêm, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và góp phần xây dựng xã Việt An ngày càng văn minh, an toàn.

Để có thêm những tuyến đường sáng, bên cạnh nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, các tổ chức đoàn thể đang phát huy vai trò vận động nguồn lực xã hội hóa, huy động đoàn viên, hội viên cùng tham gia.

Bí thư Đoàn xã Bến Giằng Bhling Ưi cho biết, Đoàn xã vừa triển khai công trình “Ánh sáng thanh niên”, huy động hơn 120 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia lắp đặt 250 đèn năng lượng mặt trời tại 7/7 thôn và các trường học trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 600 triệu đồng do Chương trình Tầm nhìn thế giới hỗ trợ.

Theo anh Bhling Ưi, Đoàn xã đã rà soát các tuyến đường chưa có hệ thống chiếu sáng, ưu tiên khu vực kết nối khu dân cư, trường học, khu sản xuất và những đoạn đường có địa hình phức tạp. Công trình góp phần thắp sáng đường quê, bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng đời sống người dân.