Đưa anh đi hóa trị, em trai bất ngờ phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư

Anh Trịnh ở Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, không ngờ rằng những lần đưa anh trai đến bệnh viện hóa trị lại giúp mình phát hiện ung thư đại trực tràng.

Theo Tencent News, khi được chẩn đoán ung thư đại trực tràng, anh trai anh Trịnh đã ở giai đoạn cuối, bệnh di căn đến gan và không còn cơ hội phẫu thuật. Các bác sĩ chỉ có thể sử dụng hóa trị để kiểm soát bệnh. Trong thời gian đó, anh Trịnh thường xuyên đưa anh trai đến Bệnh viện Trung tâm thành phố Đài Châu để điều trị, chứng kiến những đau đớn mà người bệnh phải trải qua cũng như ảnh hưởng nặng nề của căn bệnh đối với cả gia đình.

Các bác sĩ từng nhắc nhở Trịnh rằng người có thân nhân trực hệ mắc ung thư đại trực tràng thuộc nhóm nguy cơ cao, cần chú ý tầm soát bệnh.

Ban đầu, người đàn ông không quá lo lắng. Anh mới 44 tuổi, vẫn ăn ngủ bình thường, cơ thể không có biểu hiện bất thường rõ rệt nên cho rằng ung thư còn cách mình rất xa. Tuy nhiên, càng nhiều lần đưa anh trai đi khám, tận mắt chứng kiến quá trình điều trị vất vả, anh càng cảm thấy bất an.

Để yên tâm hơn, anh Trịnh tham khảo ý kiến của bác sĩ Lương Kiến Hoa, trưởng khoa Ngoại tiêu hóa của Bệnh viện Trung tâm thành phố Đài Châu, và đặt lịch nội soi dạ dày và đại tràng.

Trong quá trình nội soi đại tràng, bác sĩ phát hiện nhiều polyp trong ruột và một khối u ở trực tràng. Khối u chiếm khoảng 3/4 lòng trực tràng, có dấu hiệu nghi ngờ ác tính cao. Kết quả sinh thiết sau đó xác nhận người đàn ông mắc ung thư trực tràng.

May mắn là khối u chưa di căn. Anh Trịnh nhanh chóng được phẫu thuật triệt căn ung thư trực tràng bằng phương pháp nội soi ổ bụng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục thuận lợi và xuất viện sau khoảng một tuần.

Hai anh em cùng mắc ung thư đại trực tràng nhưng kết quả điều trị khác biệt đáng kể. Người anh phát hiện bệnh ở giai đoạn cuối, không còn khả năng phẫu thuật, khiến việc điều trị khó khăn và tiên lượng kém. Trong khi đó, người em chủ động tầm soát, phát hiện bệnh sớm và được phẫu thuật kịp thời.

Theo bác sĩ Lương Kiến Hoa, thời điểm phát hiện bệnh là yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt trong quá trình điều trị của hai anh em.

Các bác sĩ thực hiện nội soi phẫu thuật cắt bỏ triệt để khối u ung thư trực tràng cho anh Trịnh. Ảnh: QQ.

Không có triệu chứng không có nghĩa là không mắc bệnh

Nhiều người cho rằng cơ thể không có biểu hiện bất thường thì không cần kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, đây lại là một trong những lý do khiến ung thư đại trực tràng dễ bị bỏ sót.

Ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm thường không có triệu chứng đặc hiệu. Khi xuất hiện những dấu hiệu như khó chịu đường tiêu hóa, người bệnh có thể nhầm với bệnh dạ dày thông thường, trĩ hoặc rối loạn tiêu hóa.

Ung thư trực tràng đoạn thấp có thể gây đại tiện ra máu, nhưng triệu chứng này đôi khi bị nhầm với bệnh trĩ. Trong khi đó, khối u ở đoạn ruột cao hơn có thể gây chảy máu với lượng nhỏ, khó nhận biết bằng mắt thường. Một số người chỉ đi khám khi xuất hiện mệt mỏi, thiếu máu.

Khi những triệu chứng rõ rệt như đau bụng hoặc tắc ruột xuất hiện, bệnh có thể đã tiến triển đến giai đoạn giữa hoặc muộn, khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị thuận lợi.

Ung thư đại trực tràng thường không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Ảnh: NMG.

Polyp đường ruột có thể là tiền thân của ung thư

Ung thư đại trực tràng thường không xuất hiện đột ngột. Phần lớn trường hợp phát triển từ polyp đường ruột, trải qua quá trình biến đổi ác tính trong nhiều năm hoặc lâu hơn. Đây cũng là khoảng thời gian quan trọng để phát hiện và can thiệp tổn thương tiền ung thư.

Thông qua nội soi đường tiêu hóa, bác sĩ có thể quan sát trực tiếp niêm mạc, phát hiện những polyp nhỏ và xử lý các tổn thương tiền ung thư khi cần thiết.

Bác sĩ Lương Kiến Hoa khuyến nghị người có nguy cơ thông thường có thể bắt đầu tầm soát ung thư đại trực tràng vào khoảng 50 tuổi. Với nhóm nguy cơ cao có tiền sử gia đình, chẳng hạn cha mẹ, anh chị em ruột hoặc con cái từng mắc ung thư đại trực tràng hay polyp tuyến, nên cân nhắc nội soi dạ dày và đại tràng lần đầu vào khoảng 40 tuổi.

Tiền sử gia đình cần được đặc biệt chú ý vì một số trường hợp ung thư đại trực tràng có liên quan đến yếu tố di truyền. Bên cạnh đó, các thành viên trong cùng gia đình thường có thói quen ăn uống và sinh hoạt tương tự nhau, những yếu tố có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư có thể được phát hiện sớm thông qua tầm soát, đồng thời có thể phòng ngừa một phần bằng việc phát hiện và xử lý các tổn thương tiền ung thư. Đừng đợi đến khi xuất hiện những dấu hiệu như đau bụng, đại tiện ra máu hoặc sụt cân mới đi khám. Chủ động tầm soát đúng thời điểm có thể tạo ra khác biệt lớn trong cơ hội điều trị.