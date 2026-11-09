Đưa ẩm thực trở thành trải nghiệm du lịch

Không chỉ mang đến những trải nghiệm vị giác, các không gian ẩm thực còn mở ra hành trình khám phá văn hóa, con người qua từng món ăn.

Dấu ấn ẩm thực bản địa

Hình ảnh một vận động viên chạy cự ly 70 km không cưỡng lại sức hấp dẫn của ẩm thực địa phương, mua nguyên con gà nướng vừa chạy vừa thưởng thức, đã mang đến một câu chuyện thú vị bên lề lễ hội.

Ẩm thực địa phương đã góp thêm sắc màu cho chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng. Ảnh: Minh Châu

Suốt những ngày hội dưới chân núi lửa Chư Đang Ya, các gian hàng gà nướng, cơm lam - món ăn đặc trưng của đồng bào Bahnar, Jrai luôn thu hút đông đảo thực khách. Sắc áo thổ cẩm của người dân địa phương bên bếp than hồng, cùng những con gà nướng vàng ruộm và ống cơm lam thơm dẻo, tạo nên hình ảnh dung dị, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi về đất và người.

Không gian thưởng thức cũng góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng. Chị Tô Hồng Vân, du khách đến từ TP. Đà Nẵng, hào hứng chia sẻ: “Ngồi giữa vườn cà phê, thưởng thức những món ăn do đồng bào chế biến, vừa ăn vừa ngắm núi lửa mùa hoa dã quỳ là cảm xúc rất đặc biệt”.

Một vận động viên thưởng thức món ăn địa phương trên đường chạy Gia Lai City Trail. Ảnh: Minh Châu

Trong khi đó, anh Seven, một du khách người Mỹ, nán lại khá lâu tại gian hàng gà nướng, cơm lam. Điều thu hút anh không chỉ là hương vị món ăn địa phương mà còn ở cách người dân cùng nhau chế biến.

“Họ không phục vụ một mình mà thường có nhiều thành viên trong dòng họ, mặc trang phục truyền thống, cùng đứng bên bếp lửa, chung tay làm món ăn. Đó cũng là nét văn hóa thú vị thu hút tôi” - anh chia sẻ.

Chính cách tổ chức và phục vụ ấy đã giúp ẩm thực bản địa vượt ra ngoài câu chuyện ăn uống thông thường. Du khách không chỉ được thưởng thức món ngon mà còn có dịp quan sát nếp sinh hoạt, sự gắn kết gia đình và cách cộng đồng gìn giữ những tập quán truyền thống.

Hội tụ món ngon vùng miền

Nếu những món ăn bản địa mang đến hương vị đại ngàn thì không gian “Ẩm thực Gia Lai hội tụ năm 2026” lại mở ra hành trình khám phá đặc sản nhiều vùng miền. Được tổ chức trong chuỗi hoạt động Festival Cồng chiêng, sự kiện quy tụ các gian hàng ẩm thực trong tỉnh và nhiều địa phương như Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Huế, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Đồng Nai…

Không gian ẩm thực Gia Lai hội tụ có sự tham gia của nhiều đầu bếp, nghệ nhân với những món ăn chất lượng. Ảnh: Minh Châu

Thực khách có dịp thưởng thức nhiều món ngon đặc trưng, từ cơm lam gà nướng, lá mì xào cà đắng, các loại bánh dân gian, bún cá ngừ đại dương đến bún bò Huế, bún mắm miền Tây, nem chua Thanh Hóa, chả mực Hải Phòng. Mỗi món ăn mang theo hương vị riêng, phản ánh sản vật, phong tục và cách chế biến được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Giới thiệu các món ăn truyền thống của đồng bào Thái như xôi màu, cá giã tay, các loại thịt gác bếp và thịt nướng lá chuối, gian hàng của nghệ nhân Lù Thị Hạnh luôn đông khách. Bà cho biết, các món ăn được chế biến đến đâu, tiêu thụ hết đến đó.

“Sau nhiều năm tham gia các gian hàng ẩm thực tại Phố núi Pleiku, năm nay tôi chứng kiến lượng khách tăng rõ rệt. Các gian hàng có nhiều món ăn làm nên thương hiệu của từng vùng miền, với sự tham gia chế biến trực tiếp của đầu bếp, chủ nhà hàng nên thực khách có cơ hội thưởng thức những món ăn chất lượng” - bà Hạnh chia sẻ.

Món bún mắm miền Tây trong không gian ẩm thực Gia Lai hội tụ. Ảnh: Minh Châu

Sự hội tụ ấy cũng tạo nên sức hấp dẫn đối với người dân địa phương. Chị Nguyễn Hoài Phương, thực khách ở phường Pleiku cho biết, gia đình chị dành cả 3 ngày diễn ra sự kiện để thưởng thức các món ăn. Theo chị, hiếm có dịp nào nhiều đặc sản vùng miền cùng xuất hiện trong một không gian, giúp thực khách có thêm cơ hội khám phá văn hóa ẩm thực mà không cần đi xa.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động giới thiệu món ăn, chương trình còn tổ chức quảng diễn ẩm thực với sự tham gia của các đầu bếp, nghệ nhân. Năm món ăn đặc sắc đại diện cho ẩm thực rừng-biển được trực tiếp chế biến, giới thiệu đến công chúng gồm: bún sứa nước lèo, bò Krông Pa nướng bóp mật, bánh cuốn Tây Sơn, bánh xèo nhân cá ngừ và phở khô bột chuối.

Ẩm thực đang trở thành một trải nghiệm du lịch khi được khai thác không chỉ hương vị mà câu chuyện văn hóa phía sau. Ảnh: Minh Châu

Tham gia cùng các đầu bếp quảng diễn món bò Krông Pa nướng bóp mật, chị Ksor Jưn - chủ nhà hàng ẩm thực truyền thống Nghệ nhân Ksor Hnao (phường Thống Nhất) cho biết món ăn đã được nhà hàng đưa vào thực đơn hơn 10 năm qua và được thực khách đón nhận.

Sức hấp dẫn của món ăn không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở cách sử dụng mật bò phối trộn với các nguyên liệu, cùng câu chuyện văn hóa ẩm thực của đồng bào Jrai. “Quảng diễn món ăn đặc trưng của đồng bào Jrai không chỉ giúp thực khách thưởng thức một món ngon, mà qua đó, chúng tôi còn mong muốn đưa giá trị ẩm thực truyền thống vào hoạt động trải nghiệm du lịch địa phương” - chị chia sẻ.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ẩm thực là một trong những cầu nối để du khách khám phá, cảm nhận và thêm yêu vùng đất Gia Lai. Việc kết nối ẩm thực với các hoạt động văn hóa, du lịch tại Festival không chỉ giúp du khách thưởng thức những món ngon mà còn góp phần giới thiệu giá trị truyền thống, bản sắc và con người địa phương.