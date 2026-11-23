Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị” do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức từ ngày 21 - 22.11

Việt Nam có kho tàng ẩm thực phong phú, nhiều món ăn đã tạo được tiếng vang quốc tế. Tuy nhiên, để hương vị Việt thực sự trở thành thương hiệu có sức ảnh hưởng, cần một cách làm bài bản, kết nối bản sắc truyền thống với sản phẩm du lịch và thị trường toàn cầu.

Mỗi món ăn là một câu chuyện văn hóa

Ẩm thực có sức mạnh kết nối đặc biệt. Người thưởng thức có thể chưa hiểu hết lịch sử hay phong tục của một quốc gia, nhưng qua món ăn, họ có thể cảm nhận phần nào lối sống, môi trường tự nhiên và tính cách cộng đồng.

Phở gợi nhắc văn hóa đô thị và sự tinh tế trong chế biến; bánh mì là kết quả của quá trình tiếp biến, sáng tạo nên dấu ấn riêng của người Việt; bún bò Huế mang phong vị ẩm thực cố đô.

Những món ăn miền Tây kể câu chuyện về sông nước, phù sa và sản vật địa phương. Ẩm thực của các dân tộc thiểu số lưu giữ tri thức về núi rừng, mùa vụ và cách con người thích ứng với tự nhiên...

Bởi vậy, ẩm thực không phải chỉ là sản phẩm tiêu dùng. Đó còn là di sản sống, được lưu truyền qua ký ức gia đình, bàn tay nghệ nhân và tập quán cộng đồng. Khi du khách được tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến, câu chuyện của người nấu và không gian thưởng thức, món ăn trở thành một trải nghiệm văn hóa có chiều sâu.

Trên thế giới, nhiều điểm đến đã khai thác ẩm thực như một lợi thế cạnh tranh. Du khách tìm đến một thành phố bởi danh tiếng nhà hàng, đến một vùng quê để thưởng thức đặc sản, hoặc kéo dài thời gian lưu trú để tham gia lớp học nấu ăn, thăm chợ truyền thống và khám phá vùng nguyên liệu.

Ẩm thực có thể tạo thêm lý do cho chuyến đi, gia tăng chi tiêu và mở rộng sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Việt Nam có nhiều lợi thế trong xu hướng này. Năm 2025, Việt Nam được World Culinary Awards vinh danh là Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á. Hà Nội nhận danh hiệu Thành phố ẩm thực mới nổi hàng đầu châu Á; TP.HCM xếp thứ tư trong danh sách 20 thủ đô ẩm thực thế giới do Time Out công bố.

MICHELIN Guide cũng ghi nhận ngày càng nhiều nhà hàng Việt Nam có chất lượng và bản sắc riêng.

Những kết quả ấy tạo thêm cơ hội quảng bá, song danh tiếng chưa đủ để hình thành thương hiệu bền vững. Một món ăn muốn chinh phục thực khách quốc tế cần bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp và khả năng tiếp cận thuận tiện.

Chuẩn hóa là yêu cầu cần thiết, nhưng không có nghĩa mọi món ăn phải cùng một công thức. Điều quan trọng là giữ được đặc trưng cốt lõi, đồng thời linh hoạt trước khẩu vị và điều kiện của từng thị trường.

Một món ăn có thể dẫn du khách tới vùng nguyên liệu, làng nghề, khu chợ truyền thống hoặc gặp gỡ người nắm giữ bí quyết chế biến

Đưa món ăn thành trải nghiệm du lịch

Một hạn chế trong quảng bá ẩm thực Việt Nam hiện nay là nhiều hoạt động mới dừng ở giới thiệu món ăn thành phẩm. Du khách được thưởng thức nhưng chưa có nhiều cơ hội khám phá câu chuyện phía sau. Trong khi đó, sức hấp dẫn lâu dài của ẩm thực thường bắt đầu từ chính những câu chuyện ấy.

Một món ăn có thể dẫn du khách tới vùng nguyên liệu, làng nghề, khu chợ truyền thống hoặc gặp gỡ người nắm giữ bí quyết chế biến. Trải nghiệm làm bánh, chế biến món ăn bản địa, tìm hiểu gia vị hay dùng bữa trong không gian sinh hoạt của cộng đồng sẽ tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt.

Cách làm này cũng mở rộng lợi ích kinh tế. Người nông dân cung cấp nguyên liệu, nghệ nhân truyền dạy kỹ thuật, hộ gia đình tổ chức trải nghiệm, nhà hàng và doanh nghiệp lữ hành kết nối thị trường. Khi các chủ thể cùng tham gia, nguồn thu từ du lịch có thể quay trở lại hỗ trợ sinh kế và bảo tồn tri thức ẩm thực.

Nhiều địa phương vẫn còn khoảng trống trong khai thác nguồn lực này. Đặc sản có tiếng nhưng thiếu không gian trải nghiệm; làng nghề chưa kết nối với tour tuyến; nghệ nhân chưa có điều kiện tham gia hoạt động du lịch. Không ít sản phẩm còn thiếu câu chuyện nhận diện và phương thức giới thiệu phù hợp với khách quốc tế.

Mỗi địa phương cần lựa chọn những món ăn có giá trị văn hóa và khả năng tạo khác biệt để phát triển thành sản phẩm đặc trưng. Bản đồ ẩm thực, tuyến khám phá chợ, tour trải nghiệm vùng nguyên liệu, lớp học nấu ăn hay chương trình gặp gỡ nghệ nhân đều có thể trở thành thành phần của sản phẩm du lịch.

Quan trọng hơn, người dân phải được hưởng lợi và giữ vai trò chủ thể. Nếu tri thức truyền thống không đem lại sinh kế cho người nắm giữ, việc bảo tồn khó có thể bền lâu.

Ẩm thực Việt Nam có lợi thế về sự phong phú và tính bản địa

Xây dựng thương hiệu ẩm thực quốc gia

Năm 2026, Bộ VHTTDL đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án quảng bá, tiếp thị du lịch và ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030.

Định hướng đặt ra là phát triển du lịch văn hóa ẩm thực, đưa ẩm thực trở thành thành tố quan trọng trong thương hiệu du lịch quốc gia, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 5 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất châu Á.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần hình thành hệ thống sản phẩm có chất lượng ổn định, bộ tiêu chí phù hợp và mạng lưới quảng bá đủ rộng.

Việc phát triển nhà hàng Việt Nam ở nước ngoài cần được xem là hoạt động quảng bá văn hóa lâu dài. Mỗi nhà hàng có thể trở thành không gian giới thiệu món ăn, nguyên liệu, nghệ thuật chế biến và phong cách sống Việt Nam.

Đội ngũ đầu bếp giữ vai trò quan trọng trong quá trình ấy. Họ cần được trang bị kiến thức về ẩm thực truyền thống, kỹ năng chuyên môn, an toàn thực phẩm, ngoại ngữ và khả năng giới thiệu văn hóa. Sự sáng tạo của đầu bếp có thể làm mới món ăn, nhưng cần dựa trên hiểu biết sâu sắc về nguồn gốc và bản sắc.

Hoạt động xúc tiến cũng phải tính đến đặc điểm từng thị trường. Khách châu Á, châu Âu hay Trung Đông có thói quen tiêu dùng và yêu cầu khác nhau.

Với thị trường Halal, tiêu chuẩn về nguyên liệu và quy trình chế biến cần được bảo đảm nghiêm túc. Khả năng thích ứng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận, trong khi bản sắc là yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Công nghệ số có thể hỗ trợ quảng bá bằng bản đồ ẩm thực, nền tảng đặt chỗ, video giới thiệu món ăn và câu chuyện về vùng nguyên liệu, nghệ nhân. Thông tin càng thuận tiện, du khách càng dễ tìm kiếm và chuyển sự quan tâm thành trải nghiệm thực tế.

Ẩm thực Việt Nam có lợi thế về sự phong phú và tính bản địa. Nhưng để trở thành đại sứ văn hóa có sức ảnh hưởng, mỗi món ăn cần được giới thiệu cùng câu chuyện đã tạo nên nó; mỗi sản phẩm du lịch cần mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng; mỗi thương hiệu cần được bảo chứng bằng chất lượng và sự chuyên nghiệp.

Một du khách có thể nhớ Việt Nam qua bát phở, chiếc bánh mì hay bữa cơm mang hương vị vùng miền. Nếu ký ức ấy khơi dậy mong muốn trở lại, tìm hiểu sâu hơn về con người và đất nước, ẩm thực đã hoàn thành vai trò vượt xa một trải nghiệm ăn uống. Đó chính là sức mạnh của văn hóa khi được kể bằng hương vị.