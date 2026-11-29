Với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, nghệ nhân, doanh nghiệp du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo, chương trình nhằm quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa, di sản, ẩm thực, làng nghề và sản vật đặc trưng của địa phương; thúc đẩy kết nối các chủ thể văn hóa với doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là cơ sở lưu trú, qua đó hình thành các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mang bản sắc Đà Nẵng.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An phát biểu khai mạc chương trình.

Sáu hoạt động trọng tâm của chương trình gồm: Không gian trưng bày sản phẩm bản địa - Lan tỏa giá trị văn hóa địa phương (giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản và hàng thủ công truyền thống); tọa đàm “Từ bản sắc đến sản phẩm - Kết nối điểm chạm văn hóa trong cơ sở lưu trú du lịch” - Đưa văn hóa vào trải nghiệm lưu trú; quảng diễn “Tinh hoa ẩm thực địa phương - Kể câu chuyện văn hóa qua hương vị”; Không gian Botanical Bar - Sáng tạo trải nghiệm từ nguyên liệu bản địa (giới thiệu và trải nghiệm các loại thức uống từ thảo mộc, trà, hoa, trái cây và nguyên liệu tự nhiên địa phương).

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức cuộc thi sáng tạo thức uống có tên “Hương vị Đà Nẵng - Da Nang Signature Healthy Drink Challenge” nhằm khơi nguồn sáng tạo từ nguyên liệu địa phương; đồng thời kết nối giao thương B2B, đưa sản phẩm bản địa vào chuỗi cung ứng du lịch.

Giới thiệu các sản phẩm OCOP của địa phương.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT & DL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An, điểm nhấn của chương trình là cách tiếp cận văn hóa không chỉ như một giá trị để trưng bày, giới thiệu, mà còn là chất liệu để sáng tạo sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và kiến tạo trải nghiệm du lịch.

Văn hóa có thể hiện diện trong một món ăn được chế biến từ nguyên liệu địa phương, một thức uống mang hương vị bản địa, một sản phẩm thủ công trong không gian lưu trú hay câu chuyện về vùng đất được truyền tải qua cách phục vụ của nhân viên khách sạn. Qua chương trình, Đà Nẵng khuyến khích các cơ sở lưu trú trở thành không gian lan tỏa văn hóa; doanh nghiệp du lịch là cầu nối đưa giá trị bản địa đến với thị trường; nghệ nhân, làng nghề và cộng đồng địa phương có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch.

Cuộc thi sáng tạo thức uống “Hương vị Đà Nẵng - Da Nang Signature Healthy Drink Challenge”.

Đồng thời, chương trình góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển sản phẩm du lịch thành phố giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định ẩm thực là một trong những sản phẩm quan trọng; hướng đến phát triển ẩm thực Đà Nẵng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, có thương hiệu, chiều sâu văn hóa, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế; góp phần định vị hình ảnh điểm đến gắn với các yếu tố “sự kiện - lễ hội - di sản - ẩm thực - biển”, thu hút khách, gia tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy tăng trưởng du lịch thành phố.

Bà Nguyễn Thị Hoài An cho biết, thông qua chương trình, Đà Nẵng kỳ vọng thúc đẩy kết nối các chủ thể văn hóa với doanh nghiệp du lịch, chuyển hóa những giá trị bản địa thành sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm đặc sắc; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo dấu ấn riêng, gia tăng sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của điểm đến, đồng thời phát huy giá trị văn hóa và tạo thêm cơ hội sinh kế cho cộng đồng địa phương.